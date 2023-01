Diffusion en direct et plus d’informations – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Shutterstock

Tire Nichols’ des funérailles sont prévues près d’un mois après qu’il a été battu par des policiers lors d’un contrôle routier le 7 janvier, où il est décédé à l’hôpital trois jours plus tard. Il avait 29 ans. Cinq des anciens policiers de Memphis ont été licenciés et arrêtés pour plusieurs chefs d’accusation, notamment voies de fait graves et meurtre au deuxième degré. Un sixième officier a également été mis en congé administratif après la mort de Tyre, bien qu’il n’ait pas été signalé quel rôle il a joué dans l’incident, par Le New York Times. En savoir plus sur les arrangements funéraires de Tyr ici.

Quand ont lieu les funérailles de Tire Nichols ?

Les funérailles de Tyr auront lieu à l’église chrétienne du boulevard Mississippi le mercredi 1er février à 10 h 30 CST, selon l’affilié local de CBS WREG. L’église a tenu son premier service après la séquence vidéo de la rencontre avec la police de Tyr le dimanche 29 janvier. Le pasteur Dr. J. Lawrence Turner a tenu un service, intitulé “Tyre Deserves Answers”, où il lui a rendu hommage et a appelé à une réforme de la police, via Action Nouvelles 5. “Nous voulons que sa famille sache qu’il ne sera pas oublié et que le combat n’est pas terminé”, a-t-il déclaré lors du service. “Nous voulons également lancer ce qui va être un mouvement pour enfin apporter une réforme de la police dans notre pays.”

la mère de Tyr RangéeVaughn Wells et beau-père Rodney Wells ont également été invités au discours sur l’état de l’Union prononcé par le président Joe Biden le mardi 7 février, par Nouvelles de CBS.

Comment regarder les funérailles de Tire Nichols

Une diffusion en direct des funérailles de Tyr sera probablement disponible plus près du service. L’église chrétienne du boulevard Mississippi a une chaîne YouTube, où les services sont parfois partagés, de sorte que les funérailles peuvent y être diffusées. Les funérailles seront également probablement diffusées sur de nombreux grands réseaux d’information.

Qui sera aux funérailles ?

Alors que de nombreux autres fonctionnaires seront probablement présents aux funérailles, il a été annoncé que le militant des droits civiques Rev. Al-Sharton prononcera l’éloge funèbre, comme il l’a également fait à de George Floyd funéraire. L’avocat des parents de Tyr Ben Crump prendra également la parole au service.

De nombreux proches de Tyr seront également certainement présents aux funérailles. Sa mère et son beau-père lui ont rendu hommage lors d’une apparition sur La vue le lundi 30 janvier. RowVaughn a expliqué à quel point son fils était une personne attentionnée lors de l’entretien. « Tyr était une belle âme. Tyr, il aimait son fils. Il aimait sa famille. Il aimait sa mère. C’était juste une belle personne. Tous ceux qu’il a rencontrés, il les a touchés de manière positive », a-t-elle déclaré.

