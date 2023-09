Diffusion en direct du volleyball masculin pour les Jeux asiatiques 2023 : comment regarder la couverture du volleyball masculin à la télévision et en ligne

L’Inde a aligné 655 athlètes dans 40 épreuves différentes aux Jeux asiatiques de 2023 à Hangzhou, en Chine. Les équipes indiennes de volleyball masculin et féminin participeront également à la méga fête sportive. Le tournoi se jouera sur quatre sites du 19 au 26 septembre. L’équipe indienne masculine de volley-ball débutera sa campagne dans la poule C de la phase préliminaire contre le Cambodge lors de la première journée.

Le volleyball masculin a été introduit pour la première fois en 1958 lors des Jeux asiatiques de Tokyo. L’Inde a réussi à obtenir une troisième position lors de cet événement. Ils ont remporté jusqu’à présent un total de trois médailles. Leur meilleure performance a eu lieu en 1962, alors qu’ils étaient finalistes. Les deux autres médailles étaient le bronze, remportées en 1958 et 1986.

Au total, 19 équipes participent au volleyball masculin cette année. Le Japon, la Chine et la Corée du Sud sont considérés comme les trois principales puissances de la compétition. Le Japon a décroché 27 podiums et 16 médailles d’or en volleyball masculin aux Jeux asiatiques. La Chine suit de près avec 11 médailles d’or et la Corée prend la troisième place avec cinq médailles d’or.

Participants de volleyball masculin aux Jeux asiatiques 2023 :

Poule A – Chine, Kazakhstan, Kirghizistan

Poule B – Iran, Népal, Bahreïn

Poule C – République de Corée, Inde, Cambodge

Poule D – Taipei chinois, Pakistan, Mongolie

Poule E – Qatar, Thaïlande, Hong Kong

Poule F – Japon, Indonésie, Philippines, Afghanistan

Programme complet de volleyball masculin pour les Jeux asiatiques 2023 :

19 septembre – Inde vs Cambodge à 16h30 (tour préliminaire)

20 septembre – Inde vs Corée du Sud à 16h30 (tour préliminaire)

21 septembre – Tour préliminaire

22 septembre – Crossmatch pour les 1er-6 et 7-12 à 8h00

24 septembre – Classements du 1er au 6ème et du 7ème au 12ème à 12h00

25 septembre – Classements 1er-6e, 7e-10e et classements finaux 11e-12e à 12h00

26 septembre – Classements finaux du 1er au 10e à 20h30

Équipe indienne masculine de volleyball : Amit, Vinit Kumar, Shameemudheen Ammarambath, Muthusamy Appavu, Hari Prasad Bevinakuppe Suresha, Rohit Kumar, Manoj Lakshmipuram Manjunatha, Ukkrapandian Mohan, Ashwal Rai, Santhosh Sahaya Anthoni Raj, Guru Prasanth Subramanian Venkatasubbu, Erin Varghese