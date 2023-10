TL;DR : Diffusez gratuitement le MotoGP en direct avec ExpressVPN. Débloquez des plateformes de streaming gratuites de n’importe où dans le monde avec ce VPN haut débit.

La F1 retient beaucoup l’attention des médias, mais elle s’accompagne également de nombreux arrêts aux stands, de drapeaux jaunes et d’arrivées prévisibles. Si vous recherchez des courses électriques avec deux roues au lieu de quatre, vous devriez arrêter ce que vous faites et découvrir le MotoGP.

Vous recherchez la meilleure façon de regarder le MotoGP gratuitement ? Vous êtes arrivé au bon endroit.

Qu’est-ce que le MotoGP ?

Les courses de motos Grand Prix (MotoGP) sont le plus ancien championnat du monde de sport automobile établi, dont la saison inaugurale a eu lieu en 1949. Les courses durent environ 45 minutes, sans ravitaillement en carburant ni en pneus.

Des constructeurs comme Ducati, Honda et Yamaha se battent pour le championnat des constructeurs. Francesco Bagnaia et Ducati sont les champions en titre.

Quand aura lieu la prochaine course MotoGP ?

La saison MotoGP 2023 comprend 20 courses organisées partout dans le monde entre mars et novembre :

Grand Prix du Portugal — 26 mars Grand Prix d’Argentine — 2 avril Grand Prix des Amériques — 16 avril Grand Prix d’Espagne — 30 avril Grand Prix de France — 14 mai Grand Prix d’Italie — 11 juin Grand Prix d’Allemagne — 18 juin TT Assen — 25 juin Grand Prix de Grande-Bretagne – 6 août Grand Prix d’Autriche — 20 août Grand Prix de Catalogne — 3 septembre Grand Prix de Saint-Marin — 10 septembre Grand Prix d’Inde — 24 septembre Grand Prix du Japon — 1er octobre Grand Prix d’Indonésie — 15 octobre Grand Prix moto d’Australie — 22 octobre Grand Prix de Thaïlande – 29 octobre Grand Prix de Malaisie – 12 novembre Grand Prix du Qatar — 19 novembre Grand Prix de Valence — 26 novembre

Un large éventail de services de streaming proposent une couverture de cette saison de MotoGP, mais il n’est en réalité pas nécessaire de payer quoi que ce soit pour suivre toute l’action. Vous pouvez regarder le MotoGP gratuitement à l’aide d’un VPN.

Comment diffuser en direct le MotoGP gratuitement

BT Sport, Kayo Sports et NBC diffuseront des courses MotoGP cette saison, mais aucune de ces options n’est gratuite. Heureusement, il existe des plateformes gratuites qui proposent une alternative.

La RTBF belge et la chaîne autrichienne ServusTV diffusera gratuitement toutes les courses MotoGP 2023. Le piège ? Vous ne pouvez accéder à ces plateformes de streaming que depuis la Belgique ou l’Autriche. Sauf si vous utilisez un VPN. Avec un VPN, vous pouvez masquer votre véritable adresse IP et vous connecter à un serveur sécurisé dans un autre pays, ce qui signifie que vous pouvez accéder aux services de streaming du monde entier.

Débloquer la RTBF et ServusTV en suivant ce processus simple et rapide :

Inscrivez-vous à un VPN adapté au streaming (comme ExpressVPN) Téléchargez l’application sur l’appareil de votre choix (les meilleurs VPN proposent des applications pour Windows, Mac, iOS, Android, Linux, etc.) Ouvrez l’application et connectez-vous à un serveur en Belgique ou en Autriche Se connecter à RTBF ou ServusTV Regardez le MotoGP depuis n’importe où dans le monde

Les meilleurs VPN pour le streaming ne sont pas gratuits, mais ils ont tendance à offrir des garanties de remboursement. En utilisant ces garanties de remboursement, vous pouvez regarder les diffusions en direct du MotoGP sans vous engager pleinement avec votre argent. Ce n’est évidemment pas une solution à long terme, mais cela signifie que vous pouvez regarder des courses individuelles sans rien dépenser.

Et si cela vous semble trop de travail, Channel 5 propose des extraits gratuits de toutes les courses.

Quel est le meilleur VPN pour le MotoGP ?

ExpressVPN est le premier choix pour débloquer les sites de streaming et offre une généreuse garantie de remboursement. Cela signifie que vous pouvez diffuser efficacement et gratuitement le MotoGP en direct avec ExpressVPN.

ExpressVPN est difficile à battre en matière de streaming pour plusieurs raisons :

Serveurs dans 94 pays

Application facile à utiliser disponible sur tous les principaux appareils, notamment iPhone, Android, Windows, Mac et plus encore

Politique stricte de non-journalisation pour que vos données soient sécurisées

Des vitesses de streaming impressionnantes sans mise en mémoire tampon

Jusqu’à cinq connexions simultanées

Garantie de remboursement de 30 jours

Un abonnement d’un an à ExpressVPN est en vente au prix de 82,82 £ et comprend trois mois supplémentaires gratuits – 49 % de réduction pour une durée limitée. Ce plan comprend également un an de sauvegarde cloud gratuite et illimitée et une garantie de remboursement de 30 jours. Vous pouvez vous inscrire pour regarder le MotoGP, puis récupérer votre investissement une fois le week-end de course terminé.

Regardez le MotoGP gratuitement avec ExpressVPN.