Diffusion en direct du Mexique contre la Pologne, aperçu du match, nouvelles de l’équipe et heure du coup d’envoi de la Coupe du monde 2022

Mexique vs Pologne diffusion en direct et aperçu du match, mardi 22 novembre, 16h GMT

Mexique vs Pologne diffusion en direct et aperçu du match

Vous recherchez une diffusion en direct Mexique vs Pologne? Nous avons ce qu’il vous faut. Mexique vs Pologne est gratuit sur BBC iPlayer au Royaume-Uni. Britannique à l’étranger ? Utilisez un VPN pour regarder la Coupe du monde 2022 gratuitement (s’ouvre dans un nouvel onglet) de partout.

Le Mexique, éternel huitième de finale, affrontera une équipe polonaise peu performante dans ce qui pourrait bien être un affrontement décisif dans le groupe C. En effet, le vainqueur passera probablement aux huitièmes de finale en tant que deuxième, derrière les géants argentins. Cependant, les deux équipes aimeront leurs chances contre l’Arabie saoudite.

Le Mexique devra garder Robert Lewandowski silencieux pour avoir une chance d’obtenir un résultat de ce match – donnez un reniflement au Polonais et ils seront à quelques buts sans même s’en rendre compte. L’attaquant clinique mène une équipe expérimentée, bien que vieillissante, au Qatar, dans ce qui pourrait être sa dernière chance d’atteindre les huitièmes de finale de la Coupe du monde.

Les supporters mexicains voyagent toujours en nombre, donc cette rencontre devrait être excitante d’un point de vue visuel à la fois des tribunes et du terrain – leur kit n’est pas trop mal non plus.

Le coup d’envoi est à 16h00 GMT. Assurez-vous de savoir comment regarder la Coupe du monde 2022 où que vous soyez.

Nouvelles de l’équipe

L’équipe polonaise a un vrai talent en son sein, avec Arkadiusz Milik et Krzysztof Piątek tous deux en lice pour le partenaire Robert Lewandowski à l’avant, tandis que plus loin il y a Wojciech Szczęsny dans le but et Matty Cash d’Aston Villa à l’arrière droit. Cependant, le milieu de terrain n’a pas de leader, et n’importe quel nombre de joueurs pourrait assumer cette position pour le match d’ouverture – bien que ce soit probablement Grzegorz Krychowiak.

Guillermo Ochoa revient pour une autre Coupe du monde ce tournoi avec le Mexique, désireux d’empêcher à nouveau les balles de voler dans le filet de certains des meilleurs finisseurs du match. Andres Guardado dispute également sa cinquième finale et sera capitaine de l’équipe mexicaine au Qatar. Hector Herrera le rejoindra probablement au milieu de terrain, et en haut du terrain, Raul Jimenez des Wolves mènera la ligne – au grand désarroi des supporters de son club.

Hirving Lozano sur l’aile est un talent passionnant qui a éclaté en 2018 et devrait également prospérer au Qatar cette fois-ci.

Formulaire

La Pologne s’est qualifiée pour la Coupe du monde à la dure, terminant deuxième derrière l’Angleterre dans son groupe initial, ce qui l’a placée sur la voie des barrages. Ils devaient jouer contre la Russie, mais leur expulsion du football international leur a valu un laissez-passer pour la finale, où ils ont affronté la Suède. Une victoire 2-0 a assuré leur place au Qatar, même si cela n’a certainement pas aidé les nerfs.

Le parcours du Mexique était légèrement plus simple, avec sa deuxième place lors des qualifications de la CONCACAF, derrière le Canada mais devant les États-Unis et le Costa Rica, réservant leur place en finale. Le fait de ne pas battre le Canada ou les États-Unis a rendu leur vie un peu plus difficile, mais les victoires contre la majorité des autres équipes leur ont permis de rester deuxièmes.

Arbitre

L’arbitre pour le Mexique contre la Pologne n’a pas encore été annoncé. Vous pouvez en savoir plus sur les arbitres de la Coupe du monde 2022 ici.

Stade

Le Mexique contre la Pologne se jouera au stade 974 de 40 000 places à Doha. Jetez un œil à tous les stades de la Coupe du monde 2022 et voyez comment ils se classent.

Joueurs à surveiller / batailles clés

Qui marque le plus de Robert Lewandowski et Raul Jimenez décidera probablement de cette égalité, et, avouons-le, le Polonais est pratiquement assuré d’un but compte tenu de la forme dans laquelle il se trouve. Cependant, avec Guillermo Ochoa à battre dans le but – le gardien qui est imbattable aux Coupes du monde – il y a toutes les chances que Lewandowski reparte les mains vides.

Matty Cash devra être au top de sa forme pour empêcher Hirving Lozano de se déchaîner sur l’aile gauche.

En savoir plus sur les équipes complètes X et Y de la Coupe du monde 2022.

Tableau du groupe C

Balayez pour faire défiler horizontalement Tableau du groupe C Équipe P O L ré Points Argentine 0 0 0 0 0 Mexique 0 0 0 0 0 Pologne 0 0 0 0 0 Arabie Saoudite 0 0 0 0 0

Coup d’envoi et chaîne

Le coup d’envoi entre le Mexique et la Pologne est donné 16h00 GMT sur mardi 22 novembre au Royaume-Uni. Le jeu est gratuit à regarder sur BBC One et iPlayer.

Aux États-Unis, l’heure du coup d’envoi est 11h HE / 8h HP. Le match sera diffusé sur FOX/FS1 aux États-Unis. Voir ci-dessous pour les options de diffusion internationales.

Guide VPN

Si vous êtes à l’extérieur du pays pour la Coupe du monde 2022, vous ne pourrez pas regarder sur votre service de streaming national comme d’habitude. Le diffuseur sait où vous êtes grâce à votre adresse IP (boo !) et vous empêche de le regarder. Vous pouvez cependant utiliser un VPN pour contourner cela, sans recourir aux flux illégaux que vous avez trouvés sur Reddit.

Un réseau privé virtuel (VPN), en supposant qu’il soit conforme aux conditions générales de votre diffuseur, crée une connexion privée entre votre appareil et t’internet, ce qui signifie que le service ne peut pas déterminer où vous êtes et vous permettra de regarder. Et toutes les informations échangées sont entièrement cryptées, anonymes et sûres – et c’est un résultat.

Il existe de nombreuses options de bon rapport qualité-prix. Pour la Coupe du monde 2022, QuatreQuatreDeux recommande actuellement :

(Crédit image : futur)

Droits TV internationaux de la Coupe du monde 2022

ROYAUME-UNI

Tous les jeux au Royaume-Uni sont soit sur la BBC, soit sur ITV.

Etats-Unis

Fox est le détenteur des droits de la Coupe du monde aux États-Unis. Les jeux sont sur les chaînes câblées Fox ou FS1.

Si vous n’avez pas de câble, vous pouvez utiliser des services tels que Sling et FuboTV pour obtenir les chaînes Fox. Vous pouvez également regarder les matchs sur Peacock TV avec des commentaires en espagnol.

Canada

TSN montre chaque match. Vous pouvez vous abonner à la diffusion directe ou l’obtenir dans le cadre de votre forfait câble.

TSN (s’ouvre dans un nouvel onglet) (19,99 $/mois ou 199,90 $/an)

Australie

Comme au Royaume-Uni, la couverture de la Coupe du monde 2022 est entièrement gratuite. Vous pouvez regarder les 64 matchs sur la chaîne de télévision SBS et les diffuser en ligne également avec SBS On Demand.

Nouvelle-Zélande

Le fournisseur payant Sky Sports est le détenteur des droits de la Coupe du monde 2022 en Nouvelle-Zélande. Vous pouvez regarder dans le cadre de votre abonnement Sky ou récupérer un pass Sky Now TV. Il y a aussi un essai gratuit de 7 jours.