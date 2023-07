Diffusion en direct du Guatemala contre le Canada: comment regarder le football de la Gold Cup 2023 de la CONCACAF de n’importe où

Voir sur Viaplay Viaplay Regardez le football de la Gold Cup de la CONCACAF au Royaume-Uni à partir de 15 £

Avec des turbulences financières hors du terrain et des résultats décevants, le Canada a grand besoin d’une victoire samedi, alors qu’il affrontera le Guatemala dans cet affrontement clé du groupe D de la Gold Cup à Houston.

Lucas Cavallini et Richie Laryea étaient tous les deux sur la feuille de match pour le Canada lors de leur match d’ouverture du tournoi contre la Guadeloupe, mais ont été ramenés à un match nul frustrant 2-2.

Le Guatemala, quant à lui, a lancé sa campagne avec une victoire 1-0 sur Cuba, grâce à un vainqueur en seconde période de Darwin Lom. Ce résultat était la première victoire de Los Chapines en sept matchs de la Gold Cup, et ils aimeront probablement leurs chances d’en enregistrer une autre contre une équipe canadienne en manque de confiance et manquant son trio vedette d’Alphonso Davies, Stephen Eustáquio et Jonathan David.

Ci-dessous, nous décrirons le meilleur services de diffusion de télévision en direct à utiliser pour regarder le match en direct où que vous soyez dans le monde.

Richie Laryea a marqué pour le Canada lors de son match nul 2-2 contre la Guadeloupe. Ange Marchini/SOPA Images/LightRocket/Getty Images

Guatemala c. Canada : Quand et où ?



Le Guatemala affronte le Canada au Shell Energy Stadium de Houston le samedi 1er juillet. Le coup d’envoi est prévu à 20h30 CT heure locale, 21h30 HE, 18h30. PT (2h30 BST au Royaume-Uni et 11h30 AEST le dimanche 2 juillet en Australie).

Comment regarder le match Guatemala vs Canada en ligne de n’importe où à l’aide d’un VPN

Si vous ne parvenez pas à voir le jeu localement, vous aurez peut-être besoin d’une autre façon de regarder – c’est là que l’utilisation d’un VPN peut s’avérer utile. Un VPN est également le meilleur moyen d’empêcher votre FAI de limiter vos vitesses le jour du match en cryptant votre trafic, et c’est également une excellente idée si vous voyagez et que vous vous retrouvez connecté à un réseau Wi-Fi, et que vous souhaitez ajouter une couche supplémentaire de confidentialité pour vos appareils et vos connexions.

Avec un VPN, vous pouvez changer virtuellement de position sur votre téléphone, votre tablette ou votre ordinateur portable pour accéder au jeu. La plupart des VPN, comme notre Choix des éditeurs, ExpressVPNrendez-le vraiment facile à faire.

L’utilisation d’un VPN pour regarder ou diffuser des sports est légale dans tous les pays où les VPN sont légaux, y compris les États-Unis, le Royaume-Uni et le Canada, tant que vous avez un abonnement légitime au service que vous diffusez. Vous devez vous assurer que votre VPN est correctement configuré pour éviter les fuites : même lorsque les VPN sont légaux, le service de streaming peut résilier le compte de toute personne qu’il estime contourner les restrictions d’interdiction correctement appliquées.

Vous cherchez d’autres options ? Assurez-vous de vérifier quelques-uns des autres grands Offres VPN se déroule en ce moment.

Sarah Tew / Crumpe

Diffusez en direct le match entre le Guatemala et le Canada aux États-Unis

Le match de samedi est sur Fox Sports 1. Si vous n’avez pas la chaîne dans votre gamme de câbles, elle peut être diffusée via Sling TV, ainsi que d’autres services de télévision en streaming plus coûteux.

Le plan bleu de Sling TV comprend Fox et Fox Sports 1, ce qui en fait une excellente option pour ceux qui souhaitent regarder des matchs de football internationaux. C’est 40 $ par mois et comprend plus de 40 chaînes, y compris d’autres chaînes sportives comme ESPN.

Diffusez en direct le match entre le Guatemala et le Canada au Royaume-Uni

Les droits de diffusion au Royaume-Uni pour ce jeu sont avec Viaplay, avec le coup d’envoi prévu pour 2 h 30 BST aux premières heures du dimanche matin.

Vous devrez être abonné au forfait Total de Viaplay pour regarder sa couverture de la Gold Cup de la CONCACAF, au prix de 15 £ par mois ou 144 £ par an. Viaplay détient actuellement les droits de diffusion au Royaume-Uni du United Rugby Championship, de la Liga de football, ainsi que du Championnat du monde de hockey sur glace de l’IIHF et de la Ligue des champions de hockey.

Diffusez en direct le match Guatemala vs Canada au Canada

Si vous souhaitez diffuser cet affrontement de la Gold Cup en direct au Canada, vous devez vous abonner à FuboTV Canada.

FuboTV coûte 25 $ CA par mois, mais vous pouvez économiser de l’argent en payant trimestriellement ou annuellement.

Puis-je diffuser en direct le match entre le Guatemala et le Canada en Australie ?

Il n’y a actuellement aucun diffuseur confirmé pour ce match clé de la Gold Cup Down Under.

La seule alternative est d’utiliser l’un de nos meilleurs services VPN comme décrit ci-dessus, de définir votre emplacement sur un pays sur cette page qui diffuse et de partir de là. Sachez simplement que la plupart des services de streaming payants nécessiteront une carte de crédit basée dans le pays d’origine du service.

Conseils rapides pour diffuser la CONCACAF Gold Cup 2023 en utilisant un VPN