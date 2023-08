Diffusion en direct d’Everton vs Wolves, aperçu du match, actualités de l’équipe et heure du coup d’envoi de ce match de Premier League

Everton vs Wolves Diffusion en direct et aperçu du match, samedi 26 août, 15h BST

Everton vs Wolves Diffusion en direct et aperçu du match

Vous recherchez une diffusion en direct d’Everton vs Wolves ? Nous avons ce qu’il vous faut. Everton vs Wolves n’est pas diffusé au Royaume-Uni. Britannique à l’étranger ? Utilisez un VPN pour regarder la Premier League avec votre abonnement de partout.

Everton est déjà sous pression pour obtenir des résultats cette saison, après avoir perdu ses deux premiers matchs de la campagne contre Fulham et Aston Villa.

Heureusement pour l’équipe de Sean Dyche, ils se heurtent à une autre équipe, les Wolves, qui n’ont pas encore marqué de point au tableau, après leur raclée 4-1 à domicile contre Brighton le week-end dernier.

Les deux équipes cherchent désespérément des points dès le début afin d’atténuer l’examen minutieux auquel elles sont actuellement confrontées, mais après avoir tous deux été pressentis pour de mauvaises conditions, Everton et les Wolves pourraient avoir une longue saison à venir s’ils ne parviennent pas à gagner samedi.

Le coup d’envoi est à 15 heures BST. Assurez-vous de savoir comment regarder la Premier League où que vous soyez.

Actualités de l’équipe

Everton manque Seamus Coleman, Dwight McNeil, Dominic Calvert-Lewin, Andre Gomes et Alex Iwobi pour la visite des Wolves à Goodison Park, la nouvelle recrue Jack Harrison n’étant pas non plus assez en forme pour faire sa première apparition dans son nouveau club.

Suite à son carton rouge contre Brighton le week-end dernier, Matheus Nunes rate le match contre Everton. Il est le seul joueur des Wolves indisponible.

Formulaire

Everton : LL

Loups : LL

Arbitre

Craig Pawson sera l’arbitre d’Everton vs Wolves. Ses assistants seront Marc Perry et Steve Meredith, avec James Linington comme quatrième arbitre. Graham Scott est le VAR, avec Wade Smith l’assistant VAR.

Stade

Everton vs Wolves se jouera au Goodison Park de Liverpool, qui a une capacité de 39 572 places.

Coup d’envoi et chaîne

Everton contre les loups le coup d’envoi est à 15h00 BST sur samedi 26 août au Royaume-Uni. Le jeu n’est pas diffusé en direct au Royaume-Uni.

Aux États-Unis, l’heure du coup d’envoi est 10h HE / 7h HP. Le match sera diffusé sur NBC aux États-Unis. Voir ci-dessous pour les options de diffusion internationale.

Guide VPN

Si vous êtes à l’étranger pour un match de Premier League, vous ne pourrez pas regarder sur votre service de streaming national comme d’habitude. Le diffuseur sait où vous vous trouvez grâce à votre adresse IP (bouh !) et vous empêche de le regarder. Vous pouvez cependant utiliser un VPN pour contourner ce problème, sans recourir aux flux illégaux que vous avez trouvés sur Reddit.

Un réseau privé virtuel (VPN), en supposant qu’il soit conforme aux conditions générales de votre diffuseur, crée une connexion privée entre votre appareil et Internet, ce qui signifie que le service ne peut pas déterminer où vous êtes et vous permettra de regarder. Et toutes les informations échangées sont entièrement cryptées, anonymes et sécurisées – et c’est le résultat.

Il existe de nombreuses options à un bon rapport qualité-prix. Pour la Premier League, QuatreQuatreDeux recommande actuellement :

(Crédit image : Futur)

Droits TV de la Premier League internationale

• ROYAUME-UNI: Sports aériens et TNT Sports sont les deux principaux acteurs, mais Amazone auront également une part du gâteau en 2023/24.

• États-Unis : NBC Sports Group est le détenteur des droits de la Premier League, avec le Paon Premium plateforme de streaming diffusant les 380 matchs de la saison. UN abonnement fuboTV vous permet également de regarder chaque match.

• Canada : la façon de regarder le football de Premier League en 2023/24 est fuboTVqui a les droits exclusifs sur toute l’action.

• Australie : Optus Sport diffusera chaque match de la saison de Premier League.

• Nouvelle-Zélande: Ciel Sport proposent les 380 matchs, ainsi que divers moments forts et émissions de magazines tout au long de la semaine, ainsi que la Ligue des Champions.