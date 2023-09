Diffusion en direct d’événements équestres pour les Jeux asiatiques : comment regarder la couverture des événements équestres à la télévision et en ligne

Les épreuves équestres des Jeux asiatiques de 2023 devraient débuter le 26 septembre. L’Inde a envoyé un important contingent de cavaliers qui concourront dans trois épreuves, dont la soirée, le saut d’obstacles et le dressage. Toutes les épreuves équestres des Jeux de Hangzhou auront lieu au Centre équestre de Tonglu et se poursuivront jusqu’au 6 octobre. L’équitation a été introduite comme sport olympique en 1900. Elle fait partie des Jeux asiatiques depuis 1982. Les cavaliers japonais ont a dominé la compétition continentale au fil des ans, remportant 43 médailles, dont 18 d’or. La République de Corée suit le Japon sur la liste avec 15 médailles d’or à son actif.

L’Inde a jusqu’à présent remporté un total de 12 médailles aux Jeux asiatiques (trois d’or, trois d’argent et six de bronze) en équitation. Les trois médailles d’or remportées par les cavaliers indiens ont été remportées aux Jeux de Delhi en 1982. Raghubir Singh a terminé sur la plus haute marche du podium dans deux épreuves différentes. Il a prévalu dans le concours complet individuel, tout en remportant également le concours complet par équipe aux côtés de Ghulam Mohammed Khan, Bishal Singh et Milkha Singh. Rupinder Singh Brar a remporté l’autre médaille d’or en triomphant dans l’épreuve individuelle de tente, une catégorie qui n’a été présentée aux Jeux asiatiques qu’en 1982.

L’Inde a remporté deux médailles d’argent aux Jeux de Jakarta 2018. L’olympien Fouaad Mirza a terminé deuxième du concours complet individuel. Il faisait également partie du quatuor indien qui est devenu finaliste dans la catégorie concours complet par équipe.

Équipe équestre indienne pour les Jeux asiatiques 2023 :

Concours complet : Apoorva Dabade, Raju Singh Bhadoria, Vikas Kumar, Ashish Limaye

Dressage : Anush Agarwalla, Hriday Chheda, Sudipti Hajela, Divyakriti Singh

Saut d’obstacles : Tejas Dhingra, Kirat Singh Nagra, Yash

Calendrier équestre des Jeux Asiatiques 2023 :

26 septembre – 5h30 à 9h30 – Dressage – Compétition par équipe, qualification individuelle

26 septembre – 11h30 à 14h30 – Dressage – Compétition par équipe, qualification individuelle

27 septembre – 5h30 à 9h30 – Dressage – Qualification individuelle pour la finale

27 septembre – 11h30 à 14h30 – Dressage – Qualification individuelle pour la finale

28 septembre – 11h30 à 14h00 – Dressage – Finale individuelle

30 septembre – 5h30 à 9h30 – Concours complet – Dressage

1er octobre – 5h30 à 9h30 – Concours complet – Cross Country

2 octobre – 7h00 à 8h00 – Concours complet – Saut d’obstacles

4 octobre – 6h30 à 9h30 – Saut d’obstacles – 1er tour, compétition par équipe et qualification individuelle

4 octobre – 11h30 à 14h30 – Saut d’obstacles – 2e tour, compétition par équipe et qualification individuelle

6 octobre – 6h30 à 8h30 – Saut d’obstacles – 1er concours, Finale Individuelle

6 octobre – 11h30 à 14h30 – Saut d’obstacles – 2e compétition, Finale Individuelle

En prévision des épreuves équestres des Jeux asiatiques 2023 ; voici tout ce que vous devez savoir :

À quelle date se joueront les matchs des épreuves équestres des Jeux asiatiques 2023 ?

Les épreuves équestres des Jeux asiatiques 2023 se dérouleront du 26 septembre au 6 octobre.

Où se dérouleront les épreuves équestres des Jeux Asiatiques 2023 ?

Les épreuves équestres des Jeux asiatiques 2023 se tiendront au centre équestre de Tonglu à Hangzhou.

Quelles chaînes de télévision diffuseront les matchs des épreuves équestres aux Jeux Asiatiques 2023 ?

Les épreuves équestres des Jeux asiatiques de 2023 seront retransmises sur Sony Sports Network en Inde.

Comment regarder en direct les matchs des épreuves équestres aux Jeux asiatiques 2023 ?

Les épreuves équestres des Jeux asiatiques de 2023 seront diffusées en direct sur l’application et le site Web SonyLIV en Inde.