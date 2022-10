Diffusion en direct des World Series 2022: comment regarder Phillies vs Astros Game 2 aujourd’hui

Bryce Harper et les Phillies de Philadelphie sont au milieu d’une course magique. Après avoir envoyé les Cardinals, les Braves et les Padres pour atteindre la Série mondiale de la MLB 2022, l’équipe la moins bien classée de la Ligue nationale a remporté le match 1 lors d’une victoire spectaculaire en 10 manches vendredi, surmontant un déficit précoce pour battre les Astros très favorisés 6-5. Les Phillies ont infligé à Houston sa première défaite en séries éliminatoires et ont privé les Astros de l’avantage du terrain. Pour le match 2 de ce soir, Houston tentera de sauver une division à domicile avant que la série ne se dirige vers Philadelphie pour les trois prochains matchs. Ace Zack Wheeler obtient le départ pour les Phillies, opposé par le gaucher All-Star Framber Valdez des Astros. Le premier lancer est prévu pour 20 h 03 HE (17 h 03 HP) le Renard.

Voici comment vous pouvez regarder tous les pitchs des World Series sur services de diffusion de télévision en direct.

Quel est le programme télévisé des World Series ?

Les Astros accueilleront les deux premiers matchs et, si nécessaire, les deux derniers matchs des World Series. Les trois matchs du milieu de la série des sept meilleurs auront lieu à Philadelphie. Chaque match sera diffusé sur Fox.

Jeu 1: Les Phillies ont gagné 6-5

Les Phillies ont gagné 6-5 Jeu 2 : Phillies à Astros le samedi 29 octobre à 20h03

Phillies à Astros le samedi 29 octobre à 20h03 Jeu 3 : Astros aux Phillies le lundi 31 octobre à 20h03

Astros aux Phillies le lundi 31 octobre à 20h03 Jeu 4 : Astros aux Phillies le mardi 1er novembre à 20h03

Astros aux Phillies le mardi 1er novembre à 20h03 Jeu 5 : Astros aux Phillies le mercredi 2 novembre à 20h03 (si nécessaire)

Astros aux Phillies le mercredi 2 novembre à 20h03 (si nécessaire) Jeu 6 : Phillies à Astros le vendredi 4 novembre à 20h03 (si nécessaire)

Phillies à Astros le vendredi 4 novembre à 20h03 (si nécessaire) Jeu 7 : Phillies à Astros le samedi 5 novembre à 20h03 (si nécessaire)

De quelles chaînes ai-je besoin pour regarder les World Series ?

Juste Renard. Chaque match des World Series sera diffusé sur Fox.

Comment puis-je regarder les World Series sans câble ?

Les cinq principaux services de diffusion de télévision en direct diffusent Fox, mais tous les services ne diffusent pas tous les réseaux locaux. Vérifiez donc chacun en utilisant les liens ci-dessous pour vous assurer qu’il diffuse Fox dans votre région.

Si vous vivez dans une zone avec une bonne réception, vous pouvez regarder Fox gratuitement sur les chaînes de diffusion en direct simplement en attachant une antenne intérieure abordable (moins de 30 $) à presque tous les téléviseurs.

Tous les services de streaming TV en direct ci-dessus offrent des essais gratuits, vous permettent d’annuler à tout moment et nécessitent une connexion Internet solide. Vous cherchez plus d’informations? Découvrez notre guide des services de streaming TV en direct.