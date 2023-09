Diffusion en direct des Jeux asiatiques 2023 : quand et où regarder le judo à la télévision et en ligne

L’Inde aura quatre participants distincts pour des catégories distinctes de judo aux Jeux asiatiques de 2023. Les quatre épreuves de judo comprennent les 100 kg masculins, les 70 kg féminins, les 78 kg féminins et les +78 kg féminins. Les événements sont prévus pour le 24 septembre. Le contingent indien de quatre membres sera dirigé par l’entraîneur Oinam Raseshwari. Elle est la toute première femme entraîneur de l’équipe nationale indienne de judo. Elle a mené l’Inde aux Championnats du monde juniors de judo en 2021 et à l’Open asiatique senior en 2023.

Jeux asiatiques 2023 : décompte des médailles, calendrier, résultats, date, sites et plus

L’Inde a remporté cinq médailles dans différentes épreuves de judo dans l’histoire des Jeux asiatiques. Ils ont été des artistes constants dans cette catégorie sportive, enregistrant également plusieurs victoires aux Championnats du monde. Maibam Indubala Devi concourra dans la catégorie des 78 kg aux 19e Jeux asiatiques. Elle a remporté cinq médailles d’or lors de certains tournois de premier plan, notamment les Jeux nationaux du Gujarath 2022 et les Championnats nationaux de judo 2022.

Avtar Singh participera à la catégorie hommes 100 kg tandis que Tulika Maan et Garima Choudhary participeront à deux autres épreuves. Le judo aux 19es Jeux asiatiques comportera 15 épreuves différentes. Il y a plus de 28 pays participants à l’ensemble des événements. Environ 115 hommes et 88 femmes participeront à l’événement.

Programme complet de judo pour les Jeux asiatiques 2023 :

Lundi 25 septembre – Garima Choudhary (7h30 à 15h30)

Mardi 26 septembre (tour 1 à la finale) – Avtar Singh, Indubala Devi, Tulika Maan (7h30 à 15h30)

Avant les matchs de judo des Jeux asiatiques 2023 ; voici tout ce que vous devez savoir :

Quand se joueront les matchs de judo des Jeux Asiatiques 2023 ?

Le défi du contingent indien de judo aux Jeux asiatiques 2023 aura lieu du 24 au 27 septembre.

Où se joueront les Jeux Asiatiques de Judo 2023 ?

Les matchs de judo des Jeux asiatiques 2023 se joueront au gymnase du centre sportif de China Textile City.

Quelles chaînes de télévision diffuseront les matchs de judo aux Jeux asiatiques 2023 ?

Le judo sera télédiffusé sur Sony Sports Network en Inde.

Comment regarder les matchs de judo aux Jeux asiatiques 2023 en direct et en streaming ?

Le judo sera diffusé en direct sur l’application et le site Web SonyLIV en Inde.

Participants indiens de judo aux Jeux asiatiques 2023 :

Avtar Singh – 100 kg hommes

Garima Choudhary – 70 kg femmes

Indubala Devi Maibam – Femmes 78 kg

Tulika Maan – Femmes +78 kg