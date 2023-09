Diffusion en direct des événements de squash pour les jeux asiatiques : comment regarder la couverture des événements de squash à la télévision et en ligne

Un contingent indien de huit membres participera aux épreuves de squash aux Jeux asiatiques de 2023. Le squash aux Jeux de Hangzhou débutera avec les épreuves par équipes le 26 septembre, tandis que les épreuves de simple et de double mixte devraient se dérouler du 1er au 5 octobre. C’est la première fois que l’épreuve de squash en double mixte est organisée aux Jeux asiatiques. . Les autres épreuves de squash à Hangzhou comprennent des simples et des équipes dans les catégories masculines et féminines. Les épreuves de squash des Jeux asiatiques de 2023 se dérouleront sur le terrain de squash du Centre sportif olympique de Hangzhou.

L’équipe indienne de squash à Hangzhou sera dirigée par Dipika Pallikal, championne en titre du double féminin et du double mixte. Dipika a décroché une médaille de bronze en simple féminin lors de la précédente Asiade. Cependant, le joueur de 31 ans n’a participé à aucune compétition en simple depuis 2019. Dipika participera au double mixte aux Jeux de Hangzhou, en équipe avec Harinderpal Singh Sandhu. Le duo a remporté le championnat asiatique de squash double mixte en Chine plus tôt en juin et cherchera à reproduire l’exploit lors de l’Asiad.

L’Inde a remporté cinq médailles, dont une d’argent et quatre de bronze, aux précédents Jeux de Jakarta. Joshna Chinappa et Saurav Ghosal, qui ont décroché le bronze en simple féminin et masculin, devraient représenter le pays à Hangzhou. Anahat Singh, 15 ans, championne d’Asie en titre des moins de 17 ans, a été sélectionnée pour les Jeux asiatiques.

Saurav Ghosal, Mahesh Mangaonkar et Harinderpal Singh Sandhu, qui faisaient partie de l’équipe indienne médaillée d’or aux Jeux asiatiques de 2014, seront également vus en action à Hangzhou. Depuis que le squash a été intronisé aux Jeux asiatiques, l’Inde a remporté une médaille d’or, deux d’argent et trois de bronze dans ce sport.

Équipes indiennes de squash pour les Jeux asiatiques 2023 :

Équipe masculine : Saurav Ghosal, Abhay Singh, Mahesh Mangaonkar, Harinderpal Singh Sandhu

Équipe féminine : Joshna Chinappa, Dipika Pallikal Karthik, Anahat Singh, Tanvi Khanna

Calendrier de squash des Jeux asiatiques 2023 :

26 septembre :

À partir de 7h30 IST – Match de poule par équipe hommes et femmes

27 septembre :

À partir de 7h30 IST – Match de poule par équipe hommes et femmes

28 septembre :

À partir de 10h00 IST – Match de poule par équipe féminine

À partir de 13h30 IST – Match de poule par équipe masculine

29 septembre :

8h30 / 11h00 IST – Demi-finales par équipe féminine 1 et 2

13h30 / 16h00 IST – Demi-finales par équipe masculine 1 et 2

30 septembre :

10h30 IST – Match pour la médaille d’or par équipe féminine

13h00 IST – Match pour la médaille d’or par équipe masculine

1er octobre:

À partir de 8h30 IST – Match de poule en double mixte

À partir de 12h30 IST – Simple messieurs Ro32

À partir de 14h30 IST – Simple féminin Ro32

2 octobre :

À partir de 8h30 IST – Match de poule en double mixte

À partir de 12h30 IST – Simples hommes et femmes Ro16

3 octobre :

À partir de 8h30 IST – Match de poule en double mixte

À partir de 13h30 IST – Quart de finale du simple messieurs

À partir de 13h30 IST – Quart de finale du simple féminin

4 octobre :

9h30 / 10h30 IST – Demi-finales 1 et 2 en double mixte

12h30 / 13h30 IST – Demi-finales 1 et 2 du simple féminin

14h30 / 15h30 IST – Demi-finales 1 et 2 du simple messieurs

