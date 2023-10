Diffusion en direct des États-Unis contre l’Allemagne : comment regarder le football international amical de n’importe où

L’ancien entraîneur du Bayern Munich, Julian Nagelsmann, entame samedi son mandat d’entraîneur de l’Allemagne alors que son équipe se rend dans le Connecticut pour affronter les États-Unis lors de ce match amical international.

Après qu’une mauvaise série de résultats ait mis fin au règne de l’ancien patron Hansi Flick le mois dernier, Nagelsmann est désormais chargé de revitaliser une équipe allemande en difficulté alors que la nation se prépare à accueillir l’été prochain le tournoi de l’UEFA Euro 2024, et aura à cœur de marquer le coup dès aujourd’hui. correspondre.

L’USMNT est encore en train de s’acclimater à sa nouvelle ère managériale, avec Gregg Berhalter de retour sur la sellette après une rupture avec son rôle à la suite de controverses hors du terrain. Depuis son retour, Berhalter a supervisé de confortables victoires amicales contre l’Ouzbékistan et Oman, et a également accueilli l’ailier du Borussia Dortmund Gio Reyna dans l’équipe pour la première fois depuis la dispute très publique des deux hommes l’année dernière.

Nagelsmann devient à 36 ans le deuxième plus jeune entraîneur d'Allemagne, derrière Otto Nerz, qui n'avait que 33 ans lorsqu'il fut nommé premier entraîneur national du pays en 1926.

États-Unis contre Allemagne : quand et où ?



Les États-Unis accueillent l’Allemagne au stade Pratt & Whitney du Rentschler Field à East Hartford, Connecticut, le Samedi 14 octobre. Le coup d’envoi est fixé pour 15 h HE, heure locale, 12 h HP. (Il s’agira d’un coup d’envoi à 20 heures BST au Royaume-Uni, à 21 heures CET en Allemagne et à 6 heures AEDT le dimanche 15 octobre en Australie.)

Comment regarder le match États-Unis contre Allemagne en ligne de n’importe où en utilisant un VPN

Si vous ne parvenez pas à regarder le jeu localement, vous aurez peut-être besoin d’une autre façon de le regarder – c’est là que l’utilisation d’un VPN peut s’avérer utile. Un VPN est également le meilleur moyen d’empêcher votre FAI de limiter votre vitesse le jour du match en chiffrant votre trafic. C’est également une excellente idée si vous voyagez et vous retrouvez connecté à un réseau Wi-Fi et que vous souhaitez ajouter une couche supplémentaire de confidentialité pour vos appareils et vos connexions.

Avec un VPN, vous pouvez changer virtuellement votre emplacement sur votre téléphone, tablette ou ordinateur portable pour accéder au jeu. La plupart des VPN, comme notre Choix des éditeurs, ExpressVPNrendez-le vraiment facile à faire.

L’utilisation d’un VPN pour regarder ou diffuser des sports est légale dans tous les pays où les VPN sont légaux, y compris les États-Unis, le Royaume-Uni et le Canada, à condition que vous disposiez d’un abonnement légitime au service que vous diffusez. Vous devez vous assurer que votre VPN est correctement configuré pour éviter les fuites : même lorsque les VPN sont légaux, le service de streaming peut résilier le compte de toute personne qu’il considère comme contournant les restrictions d’interdiction correctement appliquées.

Sarah Tew/CNET

Diffusez en direct le match États-Unis contre Allemagne aux États-Unis

Warner Bros. Discovery a lancé une programmation sportive en direct sur son service de streaming Max le 5 octobre. Les téléspectateurs américains peuvent regarder des matchs de football, de basket-ball, de baseball et de hockey en direct avec le package complémentaire B/R Sports. Le niveau sportif comprend l’accès au contenu de TNT, TBS, truTV et aux matchs en direct de la MLB, de la NHL, de la NBA, de la NCAA Men’s March Madness et du football américain. B/R propose des programmes à la demande ainsi que des commentaires en direct avant et après les matchs. Les abonnés Max peuvent regarder le programme sportif gratuitement jusqu’au 29 février, après quoi le prix sera de 10 $ par mois.

Les commentaires en anglais de l’événement de football de samedi sont sur TNT, accessible via le streaming Max’s B/R Sports. Les commentaires espagnols sont disponibles via Universo, qui peuvent être diffusés via Peacock.

Max se situe à l'extrémité la plus chère du spectre des services de streaming – du moins si vous regardez son niveau basé sur la publicité, qui coûte 10 $ par mois. Pour regarder sans publicité, cela coûte 16 $ par mois. En ce qui concerne les moyens d'économiser, vous pouvez choisir de payer un an de Max à l'avance plutôt que de payer 12 mois distincts. Les offres de Max comprennent HBO et Max Originals, des films Warner Bros., des films DC Comics et des programmes de marques telles que HGTV, Food Network, Discovery Channel, TLC et ID.

Le service de streaming de NBC, Peacock, offre l'accès à ce match amical international, ainsi qu'à tous les matchs de la Premier League anglaise de cette saison qui ne sont pas diffusés sur le câble. Vous devrez être inscrit avec un compte Peacock Premium ou Premium Plus pour diffuser des jeux en direct, qui commence à 6 $ par mois. Les étudiants et les abonnés Spectrum peuvent avoir droit à une réduction.

Puis-je diffuser en direct le match États-Unis contre Allemagne au Royaume-Uni, au Canada ou en Australie ?



Aucun diffuseur n’a le droit de diffuser ce match amical international en direct au Royaume-Uni, au Canada ou en Australie. Cela signifie également que si vous voyagez dans l’un de ces pays pour le plaisir ou pour le travail, il est peu probable que vous puissiez regarder le match comme vous le feriez normalement chez vous grâce au blocage géographique.

Il existe cependant une option pour contourner ce problème. En utilisant un VPN, comme expliqué ci-dessus, vous pouvez définir votre emplacement sur un pays où le match est diffusé et partir de là.

