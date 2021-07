Diffusion en direct de Wimbledon 2021 : quand et où regarder la finale féminine

La tête de série numéro un Ashleigh Barty samedi tentera de remporter son premier titre à Wimbledon et son deuxième du Grand Chelem lorsqu’elle affrontera la huitième tête de série Karolina Pliskova lors de la finale féminine. La numéro un australienne a remporté son premier titre majeur en 2019 en battant Markéta Vondroušová en finale de Roland-Garros. Barty vise également à être le premier Australien à remporter Wimbledon depuis Evonne Goolagong en 1980.

En revanche, Pliskova tente de remporter le premier titre majeur de sa carrière. Pliskova avait déjà failli remporter un titre du Grand Chelem en 2016 lorsqu’elle avait surpris Serena Williams en demi-finale de l’US Open. Cependant, elle a perdu le titre contre Angélique Kerber après avoir perdu la finale.

Le match entre Barty et Pliskova aura lieu sur le court central du All England Lawn Tennis à Londres. Barty mène également le face à face contre Pliskova 5-2. Alors que Pliskova a atteint la finale en battant Aryna Sabalenka en demi-finale, Barty a martelé l’Allemande Angelique Kerber en deux sets lors de leurs quatre dernières rencontres.

Avant la finale féminine de Wimbledon 2021 entre Ashleigh Barty et Karolina Pliskova ; voici tout ce que vous devez savoir :

Quand est la finale féminine de Wimbledon 2021 ?

La finale féminine de Wimbledon 2021 entre Ashleigh Barty et Karolina Pliskova aura lieu le samedi 10 juillet.

A quelle heure aura lieu la finale féminine de Wimbledon 2021 ?

La finale féminine entre Ashleigh Barty et Karolina Pliskova aura lieu à 18h30 (IST).

Où se déroulera la finale féminine de Wimbledon 2021 ?

La finale féminine de Wimbledon 2021 entre Ashleigh Barty et Karolina Pliskova se jouera sur le court central du All England Lawn Tennis and Croquet Club à Londres, en Angleterre.

Où puis-je regarder la finale de Wimbledon féminin 2021 à la télévision ?

La finale féminine de Wimbledon 2021 entre Ashleigh Barty et Karolina Pliskova sera télévisée sur Star Sports Select 1 et Star Sports Select 2 (chaînes SD et HD).

Où puis-je diffuser en direct la finale de Wimbledon féminin 2021 en ligne ?

La finale féminine de Wimbledon 2021 entre Ashleigh Barty et Karolina Pliskova peut être diffusée en direct sur Disney + Hotstar.

