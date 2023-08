Diffusion en direct de West Ham vs Chelsea, aperçu du match, nouvelles de l’équipe et heure du coup d’envoi de ce match de Premier League

West Ham vs Chelsea diffusion en direct et aperçu du match, dimanche 20 août, 16h30 BST

West Ham vs Chelsea diffusion en direct et aperçu du match

Vous cherchez une diffusion en direct West Ham vs Chelsea? Nous avons ce qu’il vous faut. West Ham vs Chelsea est sur Sky Sports au Royaume-Uni. Britannique à l’étranger ? Utilisez un VPN pour regarder la Premier League avec votre abonnement de partout.

West Ham et Chelsea ont tous deux commencé leurs saisons de Premier League avec des matchs nuls, contre Bournemouth et Liverpool respectivement.

Jarrod Bowen a marqué un crieur sur la côte sud pour mettre West Ham en tête, mais Bournemouth a riposté avec un égaliseur. De nouveaux arrivants semblent cependant imminents à West Ham, ce qui plaira certainement à David Moyes alors que la pression monte après le départ de Declan Rice.

Mauricio Pochettino a connu un début de vie encourageant à Chelsea, tenant Liverpool à un match nul à Stamford Bridge. Les visiteurs ont commencé fort et ont semblé s’enfuir à un moment donné, mais Chelsea a riposté dans le match et a bien terminé lui-même.

Avec Moises Caicedo et Romeo Lavia depuis qu’ils ont rejoint l’équipe, Chelsea est renforcé au milieu de terrain et semble destiné à défier à nouveau l’extrémité pointue du tableau.

Le coup d’envoi est à 16h30 BST. Assurez-vous de savoir comment regarder la Premier League où que vous soyez.

Nouvelles de l’équipe

West Ham United a tout le monde en forme et sans suspension pour jouer contre Chelsea.

Chelsea a Christopher Nkunku et Wesley Fofana tous deux blessés au genou, tandis qu’Armando Broja est absent jusqu’en septembre. Cependant, Benoit Badiashile et Trevoh Chalobah sont à la fin de leurs programmes de rééducation et pourraient être aptes à au moins faire le banc contre West Ham.

Formulaire

West Ham : D

Chelsea : D

Arbitre

John Brooks sera l’arbitre de West Ham contre Chelsea. Ses assistants seront Lee Betts et Akil Howson, avec Craig Pawson le quatrième officiel. Paul Tierney est le VAR, avec Scott Ledger l’assistant VAR.

Stade

West Ham vs Chelsea se jouera au London Stadium de Stratford, Londres, qui a une capacité de 60 000 places.

Coup d’envoi et chaîne

West Ham contre Chelsea le coup d’envoi est à 16h30 BST sur dimanche 20 août au Royaume-Uni. Le jeu est en cours Sky Sports Premier League et événement principal de Sky Sports au Royaume-Uni.

Aux États-Unis, l’heure du coup d’envoi est 11h30 HE / 8h30 HP. Le match sera diffusé sur NBC aux États-Unis. Voir ci-dessous pour les options de diffusion internationales.

Guide VPN

Si vous êtes à l’extérieur du pays pour un match de Premier League, vous ne pourrez pas regarder sur votre service de streaming national comme d’habitude. Le diffuseur sait où vous êtes grâce à votre adresse IP (boo !) et vous empêche de le regarder. Vous pouvez cependant utiliser un VPN pour contourner cela, sans recourir aux flux illégaux que vous avez trouvés sur Reddit.

Un réseau privé virtuel (VPN), en supposant qu’il soit conforme aux conditions générales de votre diffuseur, crée une connexion privée entre votre appareil et t’internet, ce qui signifie que le service ne peut pas déterminer où vous êtes et vous permettra de regarder. Et toutes les informations échangées sont entièrement cryptées, anonymes et sûres – et c’est un résultat.

Il existe de nombreuses options de bon rapport qualité-prix. Pour la Premier League, QuatreQuatreDeux recommande actuellement :

Droits TV de la Premier League internationale

• ROYAUME-UNI: Sports du ciel et TNT Sports sont les deux principaux acteurs, mais Amazone ont également une part du gâteau en 2023/24.

• États-Unis : NBC Sports Group détient les droits de la Premier League, avec Prime de paon plateforme de streaming montrant les 380 matchs de la saison. UN abonnement fuboTV vous permet également de regarder chaque match.

• Canada : la façon de regarder le football de la Premier League en 2023/24 est fuboTVqui a des droits exclusifs sur toute l’action.

• Australie : Optimus Sport diffusera tous les matchs de la saison de Premier League.

• Nouvelle-Zélande: Ciel Sport proposent les 380 matchs, ainsi que divers temps forts et émissions de magazines tout au long de la semaine, ainsi que la Ligue des champions.