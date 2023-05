Diffusion en direct de West Ham vs AZ Alkmaar, aperçu du match, nouvelles de l’équipe et heure du coup d’envoi de cette demi-finale de la Ligue de conférence Europa

West Ham vs AZ Alkmaar diffusion en direct et aperçu du match, jeudi 11 mai, 20 h 00 BST

West Ham vs AZ Alkmaar diffusion en direct et aperçu du match

Vous cherchez une diffusion en direct West Ham vs AZ Alkmaar? Nous avons ce qu’il vous faut. West Ham vs Gent est lancé BT Sport (s’ouvre dans un nouvel onglet) au Royaume-Uni. Britannique à l’étranger ? Utilisez un VPN pour regarder l’Europa Conference League avec votre abonnement (s’ouvre dans un nouvel onglet) de partout.

West Ham est en demi-finale européenne, si vous pouvez le croire. Bien qu’ils n’aient pas connu la meilleure saison au niveau national – la relégation étant toujours une possibilité mathématique, si peu probable – leur campagne en Europa Conference League est une campagne dont les fans se souviendront pendant des années.

Après avoir écarté le FCSB, l’AEK Larnaca et Gent, leur prochain adversaire est l’AZ Alkmaar, le double vainqueur de l’Eredivisie néerlandaise qui a perdu la finale de la Coupe UEFA 1981 face à nul autre qu’Ipswich Town.

Leur propre saison nationale se porte considérablement mieux. Bien qu’ils occupent la quatrième place du championnat, juste à l’extérieur des places européennes, ils ne sont qu’à deux points d’un Ajax bégayant en troisième position.

Ils n’ont pas non plus eu le chemin le plus facile vers les demi-finales, avec Ludogerets, Lazio et Anderlecht tous expédiés en cours de route.

Le coup d’envoi est à 20h BST.

Nouvelles de l’équipe

Kurt Zouma a repris l’entraînement pour West Ham, mais le patron David Moyes dit qu’il pense que le match de jeudi pourrait être « trop ​​​​tôt » pour que le Français apparaisse.

Alphonse Areola a été le choix de Moyes comme gardien de but dans les compétitions de coupe cette saison et devrait revenir.

Former

West Ham: WLLWW

AZ Alkmaar : WWWLW

Arbitre

Arbitre : Halil Umut Meler (Turquie)

Arbitres Assistants : Mustafa Eyisoy & Kerem Ersoy (Turquie)

Arbitre quatrième : Maurizio Mariani (Italie)

VAR : Paolo Valeri (Italie)

Assistant VAR : Abdulkadir Bitigen (Italie)

Stade

West Ham vs AZ Alkmaar se jouera au stade de Londres d’une capacité de 66 000 places à Londres.

Coup d’envoi et chaîne

Le coup d’envoi de West Ham contre AZ Alkmaar est à 20h BST sur jeudi 11 mai au Royaume-Uni. Le jeu est diffusé sur BT Sport 2, BT Sport Ultimate, le site Web de BT Sport et l’application BT Sport (s’ouvre dans un nouvel onglet).

Aux États-Unis, l’heure du coup d’envoi est 15 h HE / 12 h HP. Le match sera diffusé sur Paramount+ aux États-Unis. Voir ci-dessous pour les options de diffusion internationales.

Guide VPN

Si vous êtes à l’extérieur du pays pour un match de l’Europa Conference League, vous ne pourrez pas regarder sur votre service de streaming national comme d’habitude. Le diffuseur sait où vous êtes grâce à votre adresse IP (boo !) et vous empêche de le regarder. Vous pouvez cependant utiliser un VPN pour contourner cela, sans recourir aux flux illégaux que vous avez trouvés sur Reddit.

Un réseau privé virtuel (VPN), en supposant qu’il soit conforme aux conditions générales de votre diffuseur, crée une connexion privée entre votre appareil et t’internet, ce qui signifie que le service ne peut pas déterminer où vous êtes et vous permettra de regarder. Et toutes les informations échangées sont entièrement cryptées, anonymes et sûres – et c’est un résultat.

Il existe de nombreuses options de bon rapport qualité-prix. Pour la Ligue Europa, QuatreQuatreDeux recommande actuellement :

(Crédit image : futur)

Droits TV de l’International Europa Conference League

• ROYAUME-UNI: BT Sport (s’ouvre dans un nouvel onglet) sont les détenteurs des droits pour les matchs de l’Europa Conference League.

• États-Unis : vous trouverez tous les jeux sur CBS Sports (s’ouvre dans un nouvel onglet).

• Canada : la façon de regarder le football de la Ligue de conférence Europa en 2022/23 est DAZN (s’ouvre dans un nouvel onglet)qui a des droits exclusifs sur toute l’action.

• Australie : Stan Sport (s’ouvre dans un nouvel onglet) diffusera tous les matchs de la saison de l’Europa Conference League.

• Nouvelle-Zélande: Étincelle Sport (s’ouvre dans un nouvel onglet) servent tous les matchs.