Diffusion en direct de tir à l’arc pour les Jeux asiatiques 2023 : comment regarder la couverture du tir à l’arc à la télévision et en ligne

L’équipe indienne alignera une équipe de tir à l’arc composée de 16 membres aux Jeux asiatiques de 2023. Les matchs devraient débuter le 1er octobre et se dérouleront au centre sportif Fuyang Yinhu. Il sera intéressant de voir si l’équipe de tir à l’arc peut assurer le podium pour l’Inde lors du méga événement sportif. Deux disciplines majeures, dont l’arc à poulies et l’arc classique, seront en compétition. Le programme de tir à l’arc des Jeux asiatiques de Hangzhou remportera des médailles dans les catégories individuelles masculines et féminines, par équipes masculines et féminines et par équipes mixtes.

Le contingent indien comprendra des talents, dont l’olympien Atanu Das et les champions du monde Aditi Gopichand Swami et Ojas Pravin Deotale. Abhishek Verma, médaillé d’argent en poulies aux Jeux d’Incheon 2014, visera également un podium lors de l’événement. En dehors de ceux-ci, les participants indiens comprennent des archers relativement jeunes. Malgré un manque d’expérience, il y a beaucoup de potentiel dans l’équipe. Ils ont été dans une forme formidable ces derniers temps. Aditi Gopichand Swami est récemment devenu le plus jeune champion du monde de tir à l’arc tandis que Pravin Ojas Deotale est devenu le premier Indien à remporter l’or aux championnats du monde individuels en Allemagne.

L’équipe indienne de tir à l’arc avait remporté deux médailles d’argent aux Jeux asiatiques de Jakarta 2018. Ils chercheront sûrement cette fois à améliorer leur score à Hangzhou.

Programme complet de tir à l’arc pour les Jeux Asiatiques 2023 :

1er octobre (6h30 à 8h55) – Qualifications arc classique hommes

1er octobre (6h30 à 8h55) – Qualification arc à poulies femmes

1er octobre (11h50 à 2h15) – Qualifications arc classique femmes

1er octobre (11h50 à 2h15) – Qualification arc à poulies hommes

2 octobre (6h30 à 6h55) – 1/8 de matchs – Classique équipe mixte

2 octobre (6h30 à 6h55) – 1/8 de matchs – Poulies mixtes

2 octobre (7h30 à 8h00) – 1/8 de matchs – Poulies hommes par équipe

2 octobre (7h30 à 8h00) – 1/8 de matchs – Poulies femmes par équipes

2 octobre (8h40 à 9h10) – 1/8 de matchs – Équipe masculine d’arc classique

2 octobre (8h40 à 9h10) – 1/8 de matchs – Equipe féminine d’arc classique

2 octobre (9h45 à 10h15) – 1/32 matchs – Poulies hommes

2 octobre (7h30 à 8h00) – 1/32 matchs – Poulies femmes

2 octobre (11h05 à 11h35) – 1/16 de matchs – Poulies hommes

2 octobre (11h05 à 11h35) – 1/16 de matchs – Poulies femmes

2 octobre (11h35 à 12h05) – 1/8 de matchs – Poulies hommes

2 octobre (11h35 à 12h05) – 1/8 de matchs – Poulies femmes

2 octobre (12h55 à 13h25) – 1/32 matchs – Classique hommes

2 octobre (13h45 à 14h15) – 1/32 matchs – Classique femmes

2 octobre (14h15 à 14h45) – 1/16 de matchs – Classique hommes

2 octobre (14h15 à 14h45) – 1/16e de matchs – Classique femmes

2 octobre (14h45 à 15h15) – 1/8 de matchs – Classique hommes

2 octobre (14h45 à 15h15) – 1/8 de matchs – Classique femmes

3 octobre (6h10 à 7h30) – Quarts de finale Poulies femmes

3 octobre (7h30 à 8h50) – Quarts de finale Poulies hommes

3 octobre (8h50 à 9h30) – Demi-finales Poulies femmes

3 octobre (9h30 à 10h10) – Demi-finales Poulies hommes

3 octobre (10h30 à 11h50) – Quarts de finale Classique femmes

3 octobre (11h50 à 13h10) – Quarts de finale Classique hommes

3 octobre (13h10 à 13h50) – Demi-finales Classique femmes

3 octobre (13h50 à 14h30) – Demi-finales Classique hommes

4 octobre (6h10 à 7h30) – Quarts de finale Poulies mixtes

4 octobre (7h30 à 8h10) – Demi-finales Poulies mixtes par équipes

4 octobre (8 h 10 à 8 h 30) – Match pour la médaille de bronze Poulies mixtes par équipes

4 octobre (8 h 30 à 8 h 50) – Match pour la médaille d’or Poulies mixtes par équipes

4 octobre (11h30 à 12h50) – Quarts de finale Arc classique par équipes mixtes

4 octobre (12h50 à 13h30) – Demi-finales Arc classique par équipes mixtes

4 octobre (13h30 à 1h50) – Match pour la médaille de bronze Arc classique par équipes mixtes

4 octobre (13h50 à 14h10) – Match pour la médaille d’or Arc classique par équipes mixtes

5 octobre (6h10 à 7h50) – Quarts de finale Poulies femmes par équipe

5 octobre (7h50 à 8h40) – Demi-finales Poulies femmes par équipe

5 octobre (8 h 40 à 9 h 05) – Match pour la médaille de bronze Poulies femmes par équipe

5 octobre (9 h 05 à 9 h 30) – Match pour la médaille d’or Poulies femmes par équipes

5 octobre (11h30 à 13h10) – Quarts de finale Poulies hommes par équipe

5 octobre (13 h 10 à 14 h) – Demi-finales Poulies hommes par équipe

5 octobre (14h00 à 14h25) – Match pour la médaille de bronze Poulies femmes par équipe

5 octobre (14h25 à 14h50) – Match pour la médaille d’or Poulies femmes par équipes

6 octobre (6h10 à 7h50) – Quarts de finale d’arc classique par équipes féminines

6 octobre (7h50 à 8h40) – Demi-finales Arc classique par équipes féminines

6 octobre (8 h 40 à 9 h 05) – Match pour la médaille de bronze, équipe féminine d’arc classique

6 octobre (9h05 à 9h30) – Match pour la médaille d’or Équipe féminine d’arc classique

6 octobre (11h30 à 13h10) – Quarts de finale arc classique hommes par équipes

6 octobre (13h10 à 14h00) – Quarts de finale Arc classique hommes par équipe

6 octobre (14h00 à 14h25) – Match pour la médaille de bronze Équipe féminine d’arc classique

6 octobre (14h25 à 14h50) – Match pour la médaille d’or Équipe féminine d’arc classique

7 octobre (6 h 10 à 6 h 30) – Match pour la médaille de bronze Poulies femmes

7 octobre (6h30 à 6h50) – Match pour la médaille d’or Poulies femmes

7 octobre (6h50 à 7h10) – Match pour la médaille de bronze Poulies hommes

7 octobre (7 h 10 à 7 h 30) – Match pour la médaille d’or Poulies hommes

7 octobre (8h10 à 8h20) – Match pour la médaille de bronze Classique femmes

7 octobre (8h20 à 8h40) – Match pour la médaille d’or Classique femmes

7 octobre (8h40 à 9h00) – Match pour la médaille de bronze Classique hommes

7 octobre (9h00 à 9h20) – Match pour la médaille d’or Classique hommes

Avant les matchs de tir à l’arc des Jeux asiatiques 2023 de jeudi ; voici tout ce que vous devez savoir :

À quelle date se joueront les matchs de tir à l’arc des Jeux Asiatiques 2023 ?

Les matchs de tir à l’arc des Jeux asiatiques 2023 se dérouleront du 1er au 7 octobre.

Où se jouera le tir à l’arc des Jeux Asiatiques 2023 ?

Les matchs de tir à l’arc des Jeux asiatiques 2023 se joueront au centre sportif Fuyang Yinhu.

Quelles chaînes de télévision diffuseront les matchs de tir à l’arc aux Jeux Asiatiques 2023 ?

Les matchs de tir à l’arc seront télédiffusés sur Sony Sports Network en Inde.

Comment regarder les matchs de tir à l’arc aux Jeux asiatiques 2023 en direct et en streaming ?

Les matchs de tir à l’arc seront diffusés en direct sur l’application et le site Web SonyLIV en Inde.

Participants indiens au tir à l’arc aux Jeux asiatiques de 2023 :

Dhiraj Bommadevara – Classique hommes

Atanu Das – Classique hommes

Mrinal Chauhan – Classique hommes

Tushar Shelke – Classique hommes

Bhajan Kaur – Classique femmes

Prachi Singh – Classique femmes

Ankita Bhakat – Classique femmes

Simranjeet Kaur – Classique femmes

Prathamesh Jawkar – Poulies hommes

Rajat Chauhan – Poulies hommes

Ojas Pravin Deotale – Poulies Hommes

Abhishek Verma – Poulies hommes

Avneet Kaur – Poulies femmes

Jyothi Surekha Vennam – Poulies femmes

Aditi Gopichand Swami – Poulies femmes

Parneet Kaur – Poulies femmes