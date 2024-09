Diffusion en direct de sports, de débats présidentiels et bien plus encore

Lorsque vous effectuez un achat via nos liens, Business Insider peut percevoir une commission d’affiliation. En savoir plus

ABC, l’un des cinq premiers grands réseaux, a conservé son emprise culturelle sur la télévision et est devenu au fil des ans une plaque tournante du sport, de l’information et du divertissement. Mais pouvoir le regarder s’est avéré un peu délicat, nous avons donc rassemblé tout ce que vous devez savoir sur la façon de regarder ABC, y compris les options de diffusion en direct.

ABC est un incontournable de la scène télévisuelle, aussi connu pour ses événements sportifs de premier plan que pour ses drames et comédies originaux. La chaîne diffuse Grey’s Anatomy, 9-1-1, Abbott Elementary et bien d’autres encore, en plus de la couverture de la NBA, de la NFL, de la LNH et de la WNBA. De plus, vous pouvez y trouver plusieurs cérémonies de remise de prix populaires, notamment les Oscars et les prochains Emmy Awards. La chaîne est également un incontournable de la scène de l’information, proposant de tout, de Good Morning America à 20/20. Cette année, ABC accueillera également le débat présidentiel prévu à l’automne entre Kamala Harris et Donald Trump.

ABC est inclus dans la plupart des principaux forfaits de câble, mais il était récemment retiré de DirecTV suite à un litige de licence avec Disney (si c’est votre cas, vous pouvez également consulter notre guide sur la façon de regarder ESPN). Heureusement, il existe plusieurs services de télévision en direct que vous pouvez utiliser pour compléter la panne ou remplacer complètement vos forfaits de câble.

Que vous ayez récemment perdu ABC dans votre programmation câblée ou que vous souhaitiez simplement couper le câble et regarder le débat présidentiel, nous avons ce qu’il vous faut. Continuez à lire pour savoir comment regarder ABC où que vous soyez.

Comment regarder ABC : liens rapides

Comment regarder ABC aux États-Unis

Si vous n’avez pas le câble ou si vous avez récemment perdu ABC dans votre forfait TV, ne vous inquiétez pas. Il existe plusieurs façons simples de regarder le réseau. Vous pouvez capter votre filiale ABC locale par voie hertzienne dans certaines régions à l’aide d’une antenne. Si c’est le cas, essayez-en une comme la très abordable Channel Master Flatenna sur Amazonque nous mettons en évidence comme la meilleure antenne globale dans notre guide des meilleures antennes de télévision d’intérieur.

Vous pouvez également suivre le réseau via des forfaits de télévision en direct, comme Sling TV ou Fubo. Ces services de télévision en direct mensuels sont des alternatives au câble à faible engagement qui peuvent vous donner un accès instantané à vos chaînes préférées.

À 40 $ par mois, Sling TV sera l’option la moins chère aujourd’hui. Vous devrez opter pour le forfait Blue de Sling pour accéder aux chaînes locales comme ABC. Il est important de se rappeler que couverture des chaînes locales et la disponibilité varie selon les régions sur Sling, vous devez donc vérifier que vous pouvez accéder au réseau dans votre région avant de vous abonner. New York, Los Angeles, Chicago et Philadelphie font partie des régions qui bénéficient d’ABC via Sling. Si vous optez pour Sling, vous pouvez généralement bénéficier d’une réduction de moitié sur votre premier mois.





Abonnement à Sling TV



Pour l'essentiel sans fioritures, Sling TV est le service de streaming que vous recherchez. Il est plus personnalisable que les autres forfaits, avec trois options au choix, vous ne payez donc que ce dont vous avez besoin.

Un autre forfait de télévision en direct de premier ordre est FuboLe service de streaming propose une large couverture d’ABC et plus de 180 autres chaînes. Il s’agit d’une alternative complète à la télévision en direct avec une offre sportive particulièrement solide. Les nouveaux clients peuvent bénéficier d’un essai gratuit d’une semaine. Les abonnements coûtent 79,99 $ par mois, mais les abonnés peuvent obtenir leur premier mois pour seulement 49,99 $.





Forfait Fubo Pro



Fubo est le service de streaming des fans de sport. Son immense bibliothèque de chaînes comprend des ligues sportives régionales et internationales, ce qui le distingue de la concurrence. Vous pouvez également ajouter des programmes supplémentaires à votre forfait, mais cela vous coûtera plus cher.

Comment regarder ABC depuis n’importe où

Il existe une solution simple pour ceux qui voyagent loin de chez eux et qui souhaitent néanmoins continuer à payer leurs abonnements de streaming : les VPN. Abréviation de réseaux privés virtuels, les VPN sont des outils technologiques pratiques qui permettent aux utilisateurs de modifier temporairement l’emplacement virtuel de leur appareil, ce qui signifie qu’ils peuvent utiliser leurs sites Web et applications habituels depuis presque n’importe où dans le monde.

Notre recommandation est ExpressVPNune option très bien notée avec une garantie de remboursement de 30 jours. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter notre avis sur ExpressVPN et voir ci-dessous les points forts.





Forfait ExpressVPN



Avec ses performances constantes, sa sécurité fiable et ses nombreuses fonctionnalités de streaming mondiales, ExpressVPN est le meilleur VPN du marché, excellant dans toutes les spécifications et offrant de nombreuses fonctionnalités avancées qui le rendent exceptionnel.

Quand a lieu le débat présidentiel ?

Le deuxième débat présidentiel de 2024, et le premier entre la candidate démocrate Kamala Harris et le candidat républicain Donald Trump, aura lieu le mardi 10 septembre à 21 heures (heure de l’Est). Le débat sera diffusé sur ABC et animé par des journalistes d’ABC, bien que d’autres grandes chaînes en assureront également la diffusion.

Remarque : l’utilisation de VPN est illégale dans certains pays. L’utilisation de VPN pour accéder à des contenus en streaming limités à une région peut constituer une violation des conditions d’utilisation de certains services. Insider n’approuve ni ne cautionne l’utilisation illégale de VPN.