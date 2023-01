Diffusion en direct de Southampton vs Blackpool, aperçu du match, nouvelles de l’équipe et heure du coup d’envoi de ce match de la FA Cup

Southampton vs Blackpool diffusion en direct et aperçu du match, samedi 28 janvier, 15h GMT

Southampton vs Blackpool diffusion en direct et aperçu du match

À la recherche d’un Southampton (s’ouvre dans un nouvel onglet) contre Blackpool (s’ouvre dans un nouvel onglet) direct? Nous avons ce qu’il vous faut. Southampton vs Blackpool n’est pas diffusé au Royaume-Uni mais est sur ESPN aux États-Unis. Américain à l’étranger ? Utilisez un VPN pour regarder la FA Cup avec votre abonnement (s’ouvre dans un nouvel onglet) de partout.

La deuxième égalité de coupe de Southampton en cinq jours les voit accueillir les lutteurs du championnat Blackpool à St Mary’s au quatrième tour de la FA Cup.

Les Saints entrent dans cette rencontre après une défaite 1-0 à domicile contre Newcastle lors du match aller de leur demi-finale de la Coupe Carabao – mais ils ont atteint le cinquième tour de la FA Cup au cours de chacune des deux dernières saisons, perdant en les quarts de finale la saison dernière et les demi-finales l’année précédente. L’équipe de Nathan Jones est revenue par derrière pour gagner 2-1 à Crystal Palace au troisième tour.

Pendant ce temps, Blackpool apparaît au quatrième tour pour la deuxième fois en trois saisons, après avoir battu Nottingham Forest 4-1 au dernier tour. Les Tangerines n’ont pas atteint le cinquième tour depuis 2012 – date à laquelle ils ont également affronté Southampton pour la dernière fois, enregistrant une victoire 3-0 sur les Saints liés à la promotion dans le championnat.

Le coup d’envoi est à 15h00 GMT. Assurez-vous de savoir comment regarder la FA Cup (s’ouvre dans un nouvel onglet) où que tu sois.

Nouvelles de l’équipe

Southampton devrait se passer de huit joueurs pour cet affrontement. Alex McCarthy, Armel Bella-Kotchap, Juan Larios et Valeninto Livramento sont tous écartés pour cause de blessure, tandis que Moussa Djenepo semble peu susceptible d’être mis en danger après sa collision avec le gardien de Newcastle Nick Pope mardi soir. Duje Calera-Car est suspendu suite à son carton rouge dans le même match ; Jan Bednarek et le nouvel arrière droit signé James Bree sont tous deux à égalité de coupe.

Le patron de Blackpool, Mick McCarthy, a un mal de tête de sélection tout aussi important alors qu’il se prépare pour son premier match en charge: les défenseurs Jordan Gabriel et Marvin Ekpiteta, les milieux de terrain Liam Bridcutt, Kevin Stewart, Keshi Anderson et Lewis Fiorini, et l’ailier Ian Poveda sont tous blessés.

Former

Bien qu’il y ait eu des signes que Southampton a commencé à tourner le coin sous Jones, ils se retrouvent toujours à soutenir le tableau de la Premier League après avoir perdu quatre de leurs cinq derniers matchs de championnat. Leurs trois victoires depuis la nomination de Jones ont chacune eu lieu dans une compétition différente, la plus notable d’entre elles ayant remporté 2-0 contre Manchester City lors des huit derniers de la Coupe Carabao.

Quant à Blackpool, qui se situe au deuxième rang du deuxième rang, sa victoire au troisième tour contre Forest était plutôt un faux-fuyant : c’était sa première victoire dans n’importe quelle compétition depuis fin octobre. Les Tangerines ont fait match nul et perdu six de leurs 10 matches de championnat depuis lors, la défaite 2-0 de samedi dernier à Watford les incitant à limoger le manager Michael Appleton.

Arbitre

Craig Pawson sera l’arbitre de Southampton contre Blackpool.

Stade

Southampton vs Blackpool se jouera à St Mary’s d’une capacité de 32 384 personnes à Southampton.

Coup d’envoi et chaîne

Le coup d’envoi de Southampton contre Blackpool est à 15h00 GMT au samedi 28 janvier au Royaume-Uni. Le jeu n’est pas diffusé en direct.

Aux États-Unis, l’heure du coup d’envoi est 10h HE / 7h HP. Le match sera diffusé sur ESPN + aux États-Unis. Voir ci-dessous pour les options de diffusion internationales.

Guide VPN

Si vous êtes à l’extérieur du pays pour un match nul de la FA Cup, vous ne pourrez pas regarder sur votre service de streaming national comme d’habitude. Le diffuseur sait où vous êtes grâce à votre adresse IP (boo !) et vous empêche de le regarder. Vous pouvez utiliser un VPN pour contourner cela, sans recourir aux flux illégaux que vous avez trouvés sur Reddit.

Un réseau privé virtuel (VPN), en supposant qu’il soit conforme aux conditions générales de votre diffuseur, crée une connexion privée entre votre appareil et t’internet, ce qui signifie que le service ne peut pas déterminer où vous êtes et vous permettra de regarder. Et toutes les informations échangées sont entièrement cryptées, anonymes et sûres – et c’est un résultat.

Il existe de nombreuses options de bon rapport qualité-prix. Pour la FA Cup, QuatreQuatreDeux recommande actuellement :

(Crédit image : futur)

Droits TV internationaux de la FA Cup

• ROYAUME-UNI: Au Royaume-Uni, les droits de la FA Cup sont partagés entre les deux principaux diffuseurs terrestres, la BBC et ITV.

• ETATS-UNIS: ESPN+ (s’ouvre dans un nouvel onglet) est le siège de la FA Cup aux États-Unis.

• Canada: Au Canada, Sportsnet MAINTENANT (s’ouvre dans un nouvel onglet) est l’endroit idéal pour assister à l’action de la FA Cup.

• Australie: Paramount + est l’endroit où vous pouvez regarder les matchs de la FA Cup en Australie.

• Nouvelle-Zélande: En Nouvelle-Zélande, Sky Sport détient les droits de la FA Cup.