Diffusion en direct de Southampton contre Manchester City, aperçu du match, nouvelles de l’équipe et heure du coup d’envoi de l’affrontement de la Coupe Carabao

Southampton vs Manchester City diffusion en direct et aperçu du match, mercredi 11 janvier, 20h GMT

Vous recherchez une diffusion en direct de Southampton vs Manchester City? Nous avons ce qu’il vous faut.

Ville (s’ouvre dans un nouvel onglet) ont dominé cette compétition ces dernières années et ils sont également les grands favoris pour s’imposer cette saison. Pep Guardiola a remporté le trophée de la Coupe Carabao lors de quatre de ses six saisons complètes au stade Etihad, bien que City ait dû surveiller Liverpool. (s’ouvre dans un nouvel onglet) a remporté le prix l’année dernière.

Avec les Reds, Chelsea (s’ouvre dans un nouvel onglet)Arsenal (s’ouvre dans un nouvel onglet) et Tottenham (s’ouvre dans un nouvel onglet) ayant déjà été éliminé de la dernière édition de la compétition, City va imaginer ses chances d’aller jusqu’au bout une fois de plus.

Ils arrivent dans ce jeu au milieu d’une excellente forme. City a remporté quatre de ses cinq matches depuis la Coupe du monde 2022, bien qu’il ait affronté Liverpool une fois et Chelsea deux fois. Ils ont battu les Blues 4-0 en FA Cup ce week-end, se qualifiant pour le quatrième tour avec style.

Ancré au pied du tableau de Premier League, Southampton (s’ouvre dans un nouvel onglet) avoir de plus gros poissons à frire que la Coupe Carabao.

Mais une victoire 2-1 sur Crystal Palace (s’ouvre dans un nouvel onglet) en FA Cup samedi a montré comment d’autres compétitions peuvent fournir un remontant indispensable aux équipes en difficulté, et une autre performance positive ici servirait les Saints bien avant un affrontement critique avec Everton (s’ouvre dans un nouvel onglet) Cette fin de semaine.

City devra se débrouiller sans Ruben Dias, qui soigne toujours une blessure aux ischio-jambiers. Guardiola n’a pas d’autres soucis de blessure, mais il prendra sans aucun doute en compte le derby de Manchester ce week-end avant de faire sa sélection d’équipe.

Southampton ne pourra pas faire appel aux services de Tino Livramento, Theo Walcott, Juan Larios, Armel Bella-Kotchap et Alex McCarthy pour la visite des champions de Premier League.

Former

Southampton: WLLLW

Manchester City: WWWWW

Stade

Southampton vs Manchester City se jouera à St Mary’s.

D’autres jeux

Forêt de Nottingham (s’ouvre dans un nouvel onglet) contre les loups (s’ouvre dans un nouvel onglet)un autre quart de finale de la Coupe EFL, se déroule également mercredi.

Coup d’envoi et chaîne

Le coup d’envoi est à 20h00 GMT au mercredi 11 janvier et le match est diffusé sur Sky Sports Main Event et Sky Sports Football (s’ouvre dans un nouvel onglet) au Royaume-Uni. Voir ci-dessous pour les options de diffusion internationales.

Guide VPN

Si vous êtes à l’extérieur du pays pour une manche de la Carabao Cup, vos services nationaux à la demande ne fonctionneront malheureusement pas – le diffuseur sait où vous êtes grâce à votre adresse IP (boo!). Vous ne pourrez pas le regarder, ce qui n’est pas idéal si vous avez payé un abonnement et que vous souhaitez toujours suivre l’action sans recourir aux flux illégaux que vous avez trouvés sur Reddit.

Mais l’aide est à portée de main. Pour contourner cela, tout ce que vous avez à faire est d’obtenir un réseau privé virtuel (VPN), en supposant qu’il soit conforme aux T&C de votre diffuseur. Un VPN crée une connexion privée entre votre appareil et Internet, ce qui signifie que le service ne peut pas déterminer où vous vous trouvez et ne bloquera pas automatiquement le service pour lequel vous avez payé. Toutes les informations entre les deux sont entièrement cryptées – et c’est un résultat.

Il existe de nombreuses options d’un bon rapport qualité-prix et QuatreQuatreDeux recommande actuellement :

Droits TV internationaux de la Coupe Carabao

• ROYAUME-UNI: Sports du ciel (s’ouvre dans un nouvel onglet) sont les détenteurs des droits de la Carabao Cup au Royaume-Uni.

• ETATS-UNIS: ESPN (s’ouvre dans un nouvel onglet) diffuse la Carabao Cup aux États-Unis. Vous pouvez obtenir un abonnement ESPN + pour 9,99 $ par mois ou économiser plus de 15% avec un plan annuel ESPN + à 99,99 $ par an

• Canada : la façon de regarder le football de la Coupe Carabao en 2022/23 est DAZN (s’ouvre dans un nouvel onglet)où un abonnement mensuel coûte 24,99 $.

• Australie et Nouvelle-Zélande : être au sport (s’ouvre dans un nouvel onglet) montre la Coupe Carabao en Australie et en Nouvelle-Zélande. Inscrivez-vous en Australie pour 19,99 $ par mois et en Nouvelle-Zélande pour 31,99 $ par mois.