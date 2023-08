Diffusion en direct de Newcastle vs Liverpool, aperçu du match, actualités de l’équipe et heure du coup d’envoi de ce match de Premier League

Diffusion en direct de Newcastle vs Liverpool et aperçu du match, dimanche 27 août, 16h30 BST

Diffusion en direct de Newcastle vs Liverpool et aperçu du match

Vous recherchez une diffusion en direct de Newcastle contre Liverpool ? Nous avons ce qu’il vous faut. Newcastle vs Liverpool est sur Sky Sports au Royaume-Uni. Britannique à l’étranger ? Utilisez un VPN pour regarder la Premier League avec votre abonnement de partout.

Newcastle United a montré sa détermination le week-end dernier contre Manchester City, triple vainqueur, même s’ils sont repartis sans rien après une défaite 1-0.

Quoi qu’il en soit, Eddie Howe sera satisfait de la façon dont son équipe a joué, et en accueillant Liverpool à St. James’ Park dimanche, ils seront confiants de gagner le match, notamment en obtenant un point contre les Reds.

Liverpool, quant à lui, n’a pas été convaincant lors de ses deux premiers matches, mais au moins ils ont accumulé quatre points dans le processus. Après un match nul 1-1 à Chelsea, les hommes de Klopp ont ensuite travaillé dur contre Bournemouth le week-end dernier.

Une défaite 1-0 n’a pas aidé, puis l’expulsion d’Alexis Mac Allister – une suspension qui a depuis été levée – a aggravé la situation. Heureusement, Liverpool a gagné 3-1 et a atténué toute controverse potentielle.

Le coup d’envoi est à 16h30 BST. Assurez-vous de savoir comment regarder la Premier League où que vous soyez.

Actualités de l’équipe

Newcastle est privé de Joe Willock, Javier Manquillo et Emil Krafth, le trio étant tous mis à l’écart pour cause de blessure. Joelinton et le nouveau venu Lewis Hall devraient également être tous deux suffisamment en forme pour le match.

Thiago Alcantara et Curtis Jones devraient tous deux être aptes à au moins faire partie du banc de Liverpool dimanche, tandis qu’Ibrahima Konate devrait également se remettre d’un léger problème.

Formulaire

Newcastle : WL

Liverpool : DW

Arbitre

John Brooks sera l’arbitre de Newcastle contre Liverpool. Ses assistants seront Lee Betts et Akil Howson, avec Craig Pawson comme quatrième arbitre. Stuart Attwell est le VAR, avec Constantine Hatzidakis l’assistant VAR.

Stade

Newcastle vs Liverpool se jouera au St. James ‘Park à Newcastle, qui a une capacité de 52 000 places.

Coup d’envoi et chaîne

Newcastle contre Liverpool le coup d’envoi est à 16h30 BST sur dimanche 20 août au Royaume-Uni. Le jeu est en cours Sky Sports Premier League et Sky Sports Main Event au Royaume-Uni.

Aux États-Unis, l’heure du coup d’envoi est 11h30 HE / 8h30 HP. Le match sera diffusé sur NBC aux États-Unis. Voir ci-dessous pour les options de diffusion internationale.

Guide VPN

Si vous êtes à l’étranger pour un match de Premier League, vous ne pourrez pas regarder sur votre service de streaming national comme d’habitude. Le diffuseur sait où vous vous trouvez grâce à votre adresse IP (bouh !) et vous empêche de le regarder. Vous pouvez cependant utiliser un VPN pour contourner ce problème, sans recourir aux flux illégaux que vous avez trouvés sur Reddit.

Un réseau privé virtuel (VPN), en supposant qu’il soit conforme aux conditions générales de votre diffuseur, crée une connexion privée entre votre appareil et Internet, ce qui signifie que le service ne peut pas déterminer où vous êtes et vous permettra de regarder. Et toutes les informations échangées sont entièrement cryptées, anonymes et sécurisées – et c’est le résultat.

Il existe de nombreuses options à un bon rapport qualité-prix. Pour la Premier League, QuatreQuatreDeux recommande actuellement :

Droits TV de la Premier League internationale

• ROYAUME-UNI: Sports aériens et TNT Sports sont les deux principaux acteurs, mais Amazone auront également une part du gâteau en 2023/24.

• États-Unis : NBC Sports Group est le détenteur des droits de la Premier League, avec le Paon Premium plateforme de streaming diffusant les 380 matchs de la saison. UN abonnement fuboTV vous permet également de regarder chaque match.

• Canada : la façon de regarder le football de Premier League en 2023/24 est fuboTVqui a les droits exclusifs sur toute l’action.

• Australie : Optus Sport diffusera chaque match de la saison de Premier League.

• Nouvelle-Zélande: Ciel Sport proposent les 380 matchs, ainsi que divers moments forts et émissions de magazines tout au long de la semaine, ainsi que la Ligue des Champions.