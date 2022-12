Diffusion en direct de Manchester City contre Liverpool, aperçu du match, nouvelles de l’équipe et heure du coup d’envoi de l’affrontement de la Coupe Carabao

Manchester City vs Liverpool diffusion en direct et aperçu du match, jeudi 22 novembre, 20h GMT

Manchester City vs Liverpool diffusion en direct et aperçu du match

Vous recherchez une diffusion en direct Manchester City vs Liverpool? Nous avons ce qu’il vous faut.

L’équipe de Pep Guardiola a dominé cette compétition ces dernières années. Ville (s’ouvre dans un nouvel onglet) ont remporté quatre des cinq dernières éditions du tournoi, mais ils ont été éliminés à ce stade en 2021/22 et chercheront à éviter le même sort ici.

City a fait un bon début de saison avant la pause de la Coupe du monde. Ils ont éliminé Chelsea (s’ouvre dans un nouvel onglet) au troisième tour de la Coupe Carabao et a atteint la phase à élimination directe de la Ligue des champions avec un minimum d’agitation.

Sentier latéral de Guardiola Arsenal (s’ouvre dans un nouvel onglet) de cinq points en tête du classement de la Premier League, mais ils croiront leurs chances de remanier les hommes de Mikel Arteta dans les semaines et les mois à venir. Contrairement à cette équipe passionnante d’Arsenal, City sait ce qu’il faut pour réussir dans une course au titre.

Liverpool (s’ouvre dans un nouvel onglet) sont les détenteurs de la Coupe Carabao après leur triomphe la saison dernière. Les Reds ont devancé Chelsea aux tirs au but en finale et cherchent maintenant à atteindre les quarts de la compétition de cette saison.

L’équipe de Jurgen Klopp a battu Derby au troisième tour, mais ils n’ont dépassé l’équipe de League One qu’aux tirs au but. Cela faisait partie d’un début de saison décevant pour les Reds, qui sont sixièmes de la Premier League dans l’état actuel des choses.

Liverpool ne pourra pas faire appel aux services de Diogo Jota, Arthur Melo et Luis Diaz, ce dernier faisant face à trois mois d’inactivité après s’être blessé au genou.

Jordan Henderson et Alisson Becker ont débuté respectivement pour l’Angleterre et le Brésil en quart de finale de la Coupe du monde et pourraient bénéficier de quelques jours de congé supplémentaires, tandis qu’Ibrahima Konaté ne sera pas impliqué si tôt après la finale.

City n’a aucun problème de blessure avant ce match, et Guardiola pourrait être tenté de nommer une équipe forte compte tenu de l’identité des adversaires de son équipe.

Cependant, il ne peut pas commencer tous John Stones, Nathan Ake, Joao Cancelo, Bernardo Silva et Ruben Dias, qui ont été impliqués au Qatar jusqu’aux quarts. L’international argentin Julian Alvarez ne jouera aucun rôle.

Formulaire

Manchester City: LWWWW

Liverpool : WWWWL

Stade

Manchester City vs Liverpool se jouera au stade Etihad.

D’autres jeux

Manchester City contre Liverpool est le seul match de la Coupe Carabao à avoir lieu jeudi.

Coup d’envoi et chaîne

Le coup d’envoi est à 20h00 GMT au jeudi 19 décembre et le match est diffusé sur Sky Sports Main Event et Sky Sports Football (s’ouvre dans un nouvel onglet) au Royaume-Uni. Voir ci-dessous pour les options de diffusion internationales.

Guide VPN

Si vous êtes à l’extérieur du pays pour une manche de la Carabao Cup, vos services nationaux à la demande ne fonctionneront malheureusement pas – le diffuseur sait où vous êtes grâce à votre adresse IP (boo!). Vous ne pourrez pas le regarder, ce qui n’est pas idéal si vous avez payé un abonnement et que vous souhaitez toujours suivre l’action sans recourir aux flux illégaux que vous avez trouvés sur Reddit.

Mais l’aide est à portée de main. Pour contourner cela, tout ce que vous avez à faire est d’obtenir un réseau privé virtuel (VPN), en supposant qu’il soit conforme aux T&C de votre diffuseur. Un VPN crée une connexion privée entre votre appareil et Internet, ce qui signifie que le service ne peut pas déterminer où vous vous trouvez et ne bloquera pas automatiquement le service pour lequel vous avez payé. Toutes les informations entre les deux sont entièrement cryptées – et c’est un résultat.

Il existe de nombreuses options d’un bon rapport qualité-prix et QuatreQuatreDeux recommande actuellement :

(Crédit image : futur)

Droits TV internationaux de la Coupe Carabao

• ROYAUME-UNI: Sports du ciel (s’ouvre dans un nouvel onglet) sont les détenteurs des droits de la Carabao Cup au Royaume-Uni.

• ETATS-UNIS: ESPN (s’ouvre dans un nouvel onglet) diffuse la Carabao Cup aux États-Unis. Vous pouvez obtenir un abonnement ESPN + pour 9,99 $ par mois ou économiser plus de 15% avec un plan annuel ESPN + à 99,99 $ par an

• Canada : la façon de regarder le football de la Coupe Carabao en 2022/23 est DAZN (s’ouvre dans un nouvel onglet)où un abonnement mensuel coûte 24,99 $.

• Australie et Nouvelle-Zélande : être au sport (s’ouvre dans un nouvel onglet) montre la Coupe Carabao en Australie et en Nouvelle-Zélande. Inscrivez-vous en Australie pour 19,99 $ par mois et en Nouvelle-Zélande pour 31,99 $ par mois.