Diffusion en direct de lutte pour les Jeux asiatiques 2023 : comment regarder la couverture de la lutte à la télévision et en ligne

Après avoir nommé une équipe de lutte de 18 membres pour les Jeux asiatiques de Hangzhou, l’Inde cherchera à remporter davantage de podiums lors de la fête sportive continentale. L’Inde participera aux épreuves de 18 médailles, dont six de lutte gréco-romaine, six de lutte libre masculine et six de lutte libre féminine. Tous les matchs de lutte débuteront le 4 octobre et se dérouleront au Lin’an Sports Culture & Exhibition Centre.

La lutte a fait ses débuts aux Jeux asiatiques de 1954 et est toujours présente depuis. C’est le sport le plus productif pour l’Inde après l’athlétisme, avec un total impressionnant de 59 médailles dans les épreuves de lutte aux Jeux asiatiques. L’Inde a également marqué une belle histoire aux Jeux asiatiques de 2018 à Jakarta. Ils ont remporté trois médailles lors de l’édition précédente, ce qui a vu Vinesh devenir la première lutteuse indienne à remporter l’or aux Jeux asiatiques. Divya Karan, quant à elle, avait décroché une médaille de bronze dans la catégorie féminine des 68 kg. Du côté des hommes, Bajang a obtenu une médaille d’or unique pour la nation.

Cette année, l’équipe indienne compte un bon mélange de jeunes et de vétérans chevronnés. Des olympiens dont Bajrang Punia et Deepak Punia devraient mener la campagne de lutte indienne à Hangzhou. Tous deux devraient également remporter leurs épreuves respectives à Hangzhou. L’Inde sera probablement confrontée à une rude concurrence de la part de pays comme l’Iran, le Japon, la Corée du Sud et l’Ouzbékistan.

Le programme complet de la lutte aux Jeux Asiatiques 2023 :

4 octobre (10h00 à 14h00)

Gréco-Romain Hommes 60 kg, 67 kg, 77 kg, 87 kg – Repêchages de qualification

4 octobre (17h00 à 20h00)

Hommes gréco-romains 60 kg, 67 kg, 77 kg, 87 kg – Matchs pour la médaille de bronze, matchs pour la médaille d’or

5 octobre (10h00 à 14h00)

Lutte gréco-romaine hommes 97 kg et 130 kg, lutte libre femmes 50 kg, 53 kg, 57 kg – Repêchages de qualification

5 octobre (17h00 à 20h00)

Lutte gréco-romaine hommes 97 kg et 130 kg, lutte libre femmes 50 kg, 53 kg, 57 kg – Matchs pour la médaille de bronze, matchs pour la médaille d’or

6 octobre (10h00 à 14h00)

Style libre femmes 62 kg, 68 kg et 76 kg, style libre hommes 57 kg et 65 kg – Repêchages de qualification

6 octobre (17h00 à 20h00)

Style libre femmes 62 kg, 68 kg et 76 kg, style libre hommes 57 kg et 65 kg – Matchs pour la médaille de bronze, matchs pour la médaille d’or

7 octobre (10h00 à 14h00)

Lutte libre hommes 74 kg, 86 kg, 97 kg, 125 kg – Repêchages de qualification

7 octobre (17h00 à 20h00)

Lutte libre hommes 74 kg, 86 kg, 97 kg, 125 kg – Matchs pour la médaille de bronze, matchs pour la médaille d’or

À quelle date se joueront les matchs de lutte des Jeux Asiatiques 2023 ?

Les matchs de lutte des Jeux asiatiques 2023 auront lieu du 4 au 7 octobre.

Quel est le lieu officiel de la lutte aux Jeux Asiatiques 2023 ?

Le site officiel de la lutte aux Jeux asiatiques de 2023 est le Lin’an Sports Culture & Exhibition Centre.

Quelles chaînes de télévision diffuseront les matchs de lutte aux Jeux asiatiques 2023 ?

La lutte sera télévisée sur Sony Sports Network en Inde.

Comment regarder les matchs de lutte aux Jeux asiatiques 2023 en direct et en streaming ?

La lutte sera diffusée en direct sur l’application et le site Web SonyLIV en Inde.

Participants indiens à la lutte aux Jeux asiatiques 2023 :

Pooja Gehlot – 50 kg femmes

Antim Panghal – 53 kg femmes

Mansi Ahlawat – 57 kg femmes

Sonam Malik – 62 kg femmes

Radhika – 68 kg femmes

Kiran – 76 kg femmes

Gyanender – Gréco-Romain 60kg

Neeraj – Gréco-romain 67 kg

Vikas – Gréco-romain 77kg

Sunil Kumar – Gréco-romain 87 kg

Narinder Cheema – Gréco-romain 97kg

Naveen – Gréco-romain 130kg

Aman Sehrawat – Lutte libre hommes 57 kg

Bajrang Punia – Lutte libre hommes 65 kg (Standby : Vishal Kaliraman)

Yash – Lutte libre hommes 74 kg

Deepak Punia – Lutte libre hommes 86 kg

Vicky – Lutte libre hommes 97 kg

Sumit – Lutte libre hommes 125 kg