Diffusion en direct de Luton contre West Ham : comment regarder le football de Premier League de n’importe où

Voir sur Sling TV Sling TV Regardez la Premier League sur USA Network à partir de 35 $ par mois Voir à Maintenant Maintenant (Royaume-Uni) Regardez la Premier League à partir de 12 £

C’est une grande soirée pour Luton, nouveau venu en Premier League anglaise, les Hatters s’apprêtant à disputer leur premier match à domicile de la saison contre une équipe de West Ham cherchant à maintenir son début de campagne invaincu.

Sans aucun point après les défaites à l’extérieur contre Brighton et Chelsea, Luton accueillera ce soir son premier affrontement EPL après que son petit vieux stade de Kenwilworth Road ait subi une modernisation de 10 millions de livres sterling suite à la promotion du club du championnat cet été.

Ce match constitue un autre test difficile pour l’entraîneur Rob Edwards, les Hammers étant sur une bonne forme en début de saison qui les a vu remporter des victoires impressionnantes contre ces mêmes équipes, Chelsea et Brighton.

Les hôtes devraient se passer du trio blessé composé de Jordan Clark, Gabriel Osho et Dan Potts – fils de la légende de West Ham Steve. West Ham pourrait quant à lui faire ses débuts aux nouvelles recrues Mohammed Kudus et Konstantinos Mavropanos, bien que le milieu de terrain tchèque Tomas Soucek soit sur le point de manquer après s’être blessé à la tête le week-end dernier.

Ci-dessous, nous décrirons les meilleurs services de streaming TV en direct à utiliser pour regarder toute l’action en direct où que vous soyez dans le monde.

Après une campagne décevante en Premier League la saison dernière, les Hammers de David Moyes ont fait un bon début de saison, avec de grosses victoires contre Brighton et Chelsea. James Gill/Danehouse/Getty Images

Luton contre West Ham : quand et où ?



Luton accueille West Ham à Kenilworth Road le vendredi 11 septembre. Le coup d’envoi est fixé à 20 h BST (15 h HE, 12 h HP, 5 h AEST).

Comment regarder le match Luton contre West Ham en ligne de n’importe où en utilisant un VPN



Si vous ne parvenez pas à regarder le jeu localement, vous aurez peut-être besoin d’une autre façon de regarder le jeu – c’est là que l’utilisation d’un VPN peut s’avérer utile. Un VPN est également le meilleur moyen d’empêcher votre FAI de limiter votre vitesse le jour du match en chiffrant votre trafic. C’est également une excellente idée si vous voyagez et vous retrouvez connecté à un réseau Wi-Fi et que vous souhaitez ajouter une couche supplémentaire de confidentialité pour vos appareils et vos connexions.

Avec un VPN, vous pouvez changer virtuellement votre emplacement sur votre téléphone, tablette ou ordinateur portable pour accéder au jeu. Ainsi, si votre fournisseur d’accès Internet ou votre opérateur de téléphonie mobile vous a attribué une adresse IP qui indique de manière incorrecte votre emplacement dans une zone d’interdiction, un VPN peut corriger ce problème en vous donnant une adresse IP dans votre zone correcte et non occultée. La plupart des VPN, comme notre Choix des éditeurs, ExpressVPNrendez-le vraiment facile à faire.

L’utilisation d’un VPN pour regarder ou diffuser des sports est légale dans tous les pays où les VPN sont légaux, y compris les États-Unis, le Royaume-Uni et le Canada, à condition que vous disposiez d’un abonnement légitime au service que vous diffusez. Vous devez vous assurer que votre VPN est correctement configuré pour éviter les fuites : même lorsque les VPN sont légaux, le service de streaming peut résilier le compte de toute personne qu’il considère comme contournant les restrictions d’interdiction correctement appliquées.

Vous recherchez d’autres options ? Assurez-vous de consulter quelques-uns des autres excellents Offres VPN qui se déroule en ce moment.

Sarah Tew/CNET

Diffusez en direct le match Luton contre West Ham aux États-Unis



Le match Luton-West Ham de vendredi est diffusé sur USA Network, auquel vous pouvez accéder dans le cadre de votre forfait câble ou au Site Web de NBC Sports avec une connexion valide et peut être diffusé via Sling TV et d’autres services de télévision en streaming plus coûteux.

Le plan Blue de Sling TV inclut USA Network, ce qui en fait une excellente option pour ceux qui souhaitent regarder l’action de la Premier League. C’est 35 $ par mois et comprend plus de 40 chaînes, y compris d’autres chaînes sportives comme ESPN et FS1.

Diffusez en direct le match Luton contre West Ham au Royaume-Uni



Les droits de la Premier League au Royaume-Uni sont partagés entre Sky Sports, Amazon Prime Vidéo et TNT Sports (anciennement BT Sport). Le match Luton-West Ham est exclusif à Sky Sports et sera diffusé sur ses chaînes Sky Sports Main Event, Premier League et Ultra. Si vous avez déjà Sky Sports dans votre forfait TV, vous pouvez diffuser le jeu via son application Sky Go, mais les coupeurs de cordon voudront se configurer avec un compte Now et un abonnement Now Sports pour diffuser le jeu.

La filiale de Sky Now (anciennement Now TV) propose un accès en streaming aux chaînes Sky Sports avec un abonnement Now Sports. Vous pouvez bénéficier d’une journée d’accès pour 12 £ ou souscrire dès maintenant à un forfait mensuel à partir de 25 £ par mois.

Diffusez en direct le match Luton contre West Ham au Canada

Si vous souhaitez diffuser Luton contre West Ham en direct au Canada, vous devrez vous abonner à FuboTV Canada. Le service dispose de droits exclusifs pour cette saison de Premier League.

FuboTV est la destination incontournable pour les Canadiens qui souhaitent regarder la Premier League cette saison avec des droits de diffusion exclusifs sur chaque match. Cela coûte 25 $ CA par mois, mais vous pouvez économiser de l’argent en payant trimestriellement ou annuellement.

Diffusez en direct le match Luton contre West Ham en Australie

Les fans de football de Down Under peuvent regarder ce match de l’EPL sur le service de streaming Optus Sport, qui diffuse chaque match de Premier League en direct en Australie cette saison.

Avec les droits exclusifs de diffusion en direct de tous les matchs de l’EPL cette saison, ainsi que des matchs de la Bundesliga allemande et de la Liga espagnole, le service de streaming Optus Sport attire particulièrement les fans de football australiens. Si vous êtes déjà client du réseau Optus, vous pouvez acheter Optus Sport à un prix réduit, avec des réductions ramenant le prix à 7 AU $ par mois. Si ce n’est pas le cas, un abonnement mensuel autonome au service commence à 25 AU$.

Conseils rapides pour diffuser la Premier League à l’aide d’un VPN