Diffusion en direct de Liverpool vs Aston Villa, aperçu du match, actualités de l’équipe et heure du coup d’envoi de ce match de Premier League

Diffusion en direct de Liverpool vs Aston Villa et aperçu du match, dimanche 3 septembre, 14h00 BST

Liverpool vs Aston Villa Diffusion en direct et aperçu du match

Vous recherchez une diffusion en direct de Liverpool contre Aston Villa ? Nous avons ce qu’il vous faut. Liverpool vs Aston Villa n’est pas diffusé en direct au Royaume-Uni. Britannique à l’étranger ? Utilisez un VPN pour regarder la Premier League avec votre abonnement de partout.

Liverpool cherchera à remporter sa troisième victoire consécutive lorsqu’il affrontera Aston Villa ce week-end.

L’équipe de Jurgen Klopp est revenue par derrière pour battre Newcastle de manière dramatique la dernière fois. Menés 1-0 et un homme à terre, les Reds ont marqué deux fois en fin de match pour renverser le match. Cette victoire aura donné à Liverpool un énorme coup de pouce avant un autre match délicat ce week-end.

Aston Villa est également au plus haut après quatre victoires consécutives toutes compétitions confondues. Leur dernier succès en Premier League est survenu contre Burnley, alors que les hommes d’Unai Emery ont produit une excellente performance globale à Turf Moor.

Cela promet d’être une rencontre divertissante à Anfield, où les deux équipes s’efforceront d’obtenir les trois points. Cela pourrait être l’un des meilleurs matchs du week-end de Premier League.

Le coup d’envoi est à 16h30 BST. Assurez-vous de savoir comment regarder la Premier League où que vous soyez.

Actualités de l’équipe

Liverpool pourrait donner un départ à Darwin Nunez après ses exploits de la semaine dernière, ou Klopp pourrait choisir de l’utiliser à nouveau comme remplaçant d’impact.

Virgil van Dijk est suspendu et Ibrahima Konate est toujours blessé, Joe Gomez sera donc partenaire de Joel Matip en défense centrale. Thiago Alcantara et Curtis Jones pourraient tous deux être suffisamment en forme pour une place sur le banc.

Aston Villa, qui a battu Hibernian 3-0 en milieu de semaine (et 5-0 au total) pour assurer sa place en huitièmes de finale de la Ligue Europa Conférence, reste sans les absents de longue date Tyrone Mings et Emi Buendia.

Jacob Ramsey, Leander Dendoncker, Philippe Coutinho et Timothy Iroegbunam sont également absents, mais Villa espère avoir à nouveau Emi Martinez disponible dans le but. Ce match pourrait arriver trop tôt pour Clément Lenglet, prêté par Barcelone le jour de la date limite.

Formulaire

Liverpool : DWW

Aston Villa : LWW

Arbitre

Simon Hooper sera l’arbitre de Liverpool contre Aston Villa. Ses assistants seront Adrian Holmes et Simon Long, avec Tony Harrington comme quatrième arbitre. Darren England est le VAR, avec Timothy Wood l’assistant VAR.

Stade

Liverpool vs Aston Villa se jouera à Anfield à Liverpool, qui a une capacité de 54 074 places.

Coup d’envoi et chaîne

Liverpool contre Aston Villa le coup d’envoi est à 14h00 BST sur dimanche 3 septembre au Royaume-Uni. Le jeu n’est pas diffusé en direct au Royaume-Uni.

Aux États-Unis, l’heure du coup d’envoi est 9h HE / 6h HP. Le match sera diffusé sur NBC aux États-Unis. Voir ci-dessous pour les options de diffusion internationale.

Guide VPN

Si vous êtes à l’étranger pour un match de Premier League, vous ne pourrez pas regarder sur votre service de streaming national comme d’habitude. Le diffuseur sait où vous vous trouvez grâce à votre adresse IP (bouh !) et vous empêche de le regarder. Vous pouvez cependant utiliser un VPN pour contourner ce problème, sans recourir aux flux illégaux que vous avez trouvés sur Reddit.

Un réseau privé virtuel (VPN), en supposant qu’il soit conforme aux conditions générales de votre diffuseur, crée une connexion privée entre votre appareil et Internet, ce qui signifie que le service ne peut pas déterminer où vous êtes et vous permettra de regarder. Et toutes les informations échangées sont entièrement cryptées, anonymes et sécurisées – et c’est le résultat.

Droits TV de la Premier League internationale

• ROYAUME-UNI: Sports aériens et TNT Sports sont les deux principaux acteurs, mais Amazone auront également une part du gâteau en 2023/24.

• États-Unis : NBC Sports Group est le détenteur des droits de la Premier League, avec le Paon Premium plateforme de streaming diffusant les 380 matchs de la saison. UN abonnement fuboTV vous permet également de regarder chaque match.

• Canada : la façon de regarder le football de Premier League en 2023/24 est fuboTVqui a les droits exclusifs sur toute l’action.

• Australie : Optus Sport diffusera chaque match de la saison de Premier League.

• Nouvelle-Zélande: Ciel Sport proposent les 380 matchs, ainsi que divers moments forts et émissions de magazines tout au long de la semaine, ainsi que la Ligue des Champions.