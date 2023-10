Diffusion en direct de Liverpool contre l’Union Saint-Gilloise, Ligue Europa 2023-24 : comment regarder la couverture de Liverpool contre l’Union Saint-Gilloise à la télévision et en ligne

Liverpool reprendra sa campagne en Ligue Europa contre l’Union Saint-Gilloise lors de son prochain match. Les Reds n’ont pas réussi à obtenir une place pour la phase de groupes de la Ligue des champions en raison de leur cinquième place la saison dernière. Cependant, Liverpool a rebondi de manière phénoménale cette saison puisqu’il reste invaincu en Premier League. Ils ont également commencé leur campagne européenne sur une note gagnante, enregistrant une victoire contre le LASK lors de leur match précédent. Le match avait commencé avec LASK prenant rapidement les devants grâce à une finition précise de Florian Flecker. Dans la seconde moitié du match, Liverpool s’est déchaîné alors que Darwin Nunez, Luis Diaz et Mohammed Salah ont marqué un but chacun pour sceller une victoire.

Le choc de la Ligue Europa entre les deux clubs aura lieu au stade d’Anfield le vendredi 6 octobre. L’Union SG a été phénoménale en Pro League belge et est actuellement sur une séquence de trois victoires consécutives. Ils n’ont pas encore trouvé de victoire en Ligue Europa, leur dernier match s’étant soldé par un match nul 1-1 contre le club français de Toulouse. L’Union SG avait encaissé le premier but du match vers la fin de la première mi-temps mais a su en ramener un grâce à un but de Mohamed Amouria à la 69e minute. Ils chercheront désormais à choquer les géants de la Premier League lors de leur prochain match.

Avant le match de l’UEFA Europa League de vendredi entre Liverpool et l’Union Saint-Gilloise ; voici tout ce que vous devez savoir :

À quelle date se jouera le match d’UEFA Europa League entre Liverpool et l’Union Saint-Gilloise ?

Le match d’UEFA Europa League entre Liverpool et l’Union Saint-Gilloise se jouera vendredi 6 octobre.

Où se jouera le match d’UEFA Europa League Liverpool vs Union Saint-Gilloise ?

Le match d’UEFA Europa League entre Liverpool et l’Union Saint-Gilloise se jouera au stade d’Anfield en Angleterre.

À quelle heure débutera le match d’UEFA Europa League entre Liverpool et l’Union Saint-Gilloise ?

Le match de l’UEFA Europa League entre Liverpool et l’Union Saint-Gilloise débutera à 00h30 IST le vendredi 6 octobre.

Quelles chaînes de télévision diffuseront le match Liverpool vs Union Saint-Gilloise UEFA Europa League ?

Le match Liverpool vs Union Saint-Gilloise sera retransmis sur Sony Sports Network en Inde.

Comment regarder le match Liverpool vs Union Saint-Gilloise UEFA Europa League en direct et en streaming ?

Le match Liverpool vs Union Saint-Gilloise sera diffusé en direct sur l’application SonyLIV en Inde.

Quels sont les onze probables de Liverpool et de l’Union Saint-Gilloise pour le match d’UEFA Europa League ?

XI probable de Liverpool : Caoimhin Kelleher, Joe Gomez, Ibrahima Konate, Virgil van Dijk, Konstantinos Tsimikas, Harvey Elliott, Wataru Endo, Ryan Gravenberch, Mohammed Salah, Darwin Nunez, Diogo Jota

Union Saint-Gilloise Probable XI : Anthony Moris, Kevin Mac Allister, Christian Burgess, Fedde Leysen, Alessio Castro-Montes, Noah Sadiki, Charles Vanhoutte, Loic Lapoussin, Lazare Amani, Gustaf Nilsson, Cameron Puertas