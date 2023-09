Diffusion en direct de l’Inter Miami contre le Houston Dynamo : statut de Lionel Messi pour la finale de l’US Open Cup, chaîne de télévision, actualités

L’US Open Cup se décidera ce mercredi lorsque le Dynamo de Houston et l’Inter Miami se rencontrent au stade DRV PNK pour le championnat. Alors que les Herons espèrent mettre fin à une disette de trophée d’un mois, Houston a remporté l’argenterie pour la dernière fois en 2018 en battant Philadelphie. syndicat en finale de l’US Open Cup.

Les deux équipes ont connu des améliorations significatives cette saison et cette affaire devrait être passionnante. La nomination de Ben Olsen en tant que manager du Dynamo a enflammé les performances de l’équipe, tandis que Miami a subi une refonte majeure. Avec les ajouts de Lionel Messi, Sergio Busquets et Jordi Alba Avec Tata Martino qui prend la relève en tant qu’entraîneur du club, leur amélioration cette saison a été rapide. Cependant, Messi et Alba manquent les équipes de la journée alors que leur équipe poursuit la gloire.

Voici nos intrigues, comment regarder le match et bien plus encore :

Comment regarder



Date : mercredi 27 septembre | Temps : 20h30

: mercredi 27 septembre | : 20h30 Emplacement : Stade DRV PNK – Fort Lauderdale, Floride

: Stade DRV PNK – Fort Lauderdale, Floride LA TÉLÉ: Réseau sportif CBS | Direct: Paramount+

Scénarios

InterMiami : Après que Messi et Alba aient été retirés de leur dernier match de MLS contre Toronto FC, les Hérons y seront confrontés sans eux. Même si Martino a minimisé les choses en disant que les blessures sont dues à la fatigue, il y a toujours une chance que cela puisse être quelque chose de plus grave.

On s’attendait à ce que la superstar argentine soit sur le banc. Étant déjà qualifié pour la Coupe des Champions de la Concacaf, il n’y a pas grand-chose à perdre dans le match pour Miami, mais lorsqu’il y a une chance d’ajouter plus d’argenterie, c’est quelque chose qu’une équipe mettra tout en œuvre pour l’obtenir.

Dynamo de Houston : Alors que le Dynamo s’est appuyé sur son milieu de terrain composé d’Hector Herrera et d’Adalberto Carrasquilla, Amine Bassi les buts ont été la clé de ce que l’équipe fait bien. Discutable avec une blessure au bas du corps, si Bassi n’arrive pas à y aller, ça pourrait voir Corey Baird mène la ligne contre les hérons. Herrera a été l’un des principaux assistants de la MLS pour le Dynamo, mais ils ont un défi unique de se préparer pour une équipe de Miami dont l’alignement est si incertain dans le match. Olsen se prépare pour les Hérons avec Messi mais même s’il ne commence pas, il est préparé au danger que représente Facundo Farias.

Couverture en studio

Réseau sportif CBS et Paramount+ aura une émission d’avant-match de 90 minutes à partir de 19 h HE, qui mènera directement au coup d’envoi à 20 h 30 HE. Kate Abdo animera l’émission d’avant-match, tandis que Micah Richards, Clint Dempsey et Charlie Davies seront présents en tant qu’analystes sur place. Nico Cantor et Susannah Collins fourniront des reportages sur le terrain et dans le stade.

Andres Cordero et Ray Hudson seront également sur place en tant que commentateurs play-by-play. Christina Unkle assurera également la couverture en tant qu’analyste des règles.

CBS Sports Golazo Network couvrira également le match tout au long de la journée dans ses programmes, notamment Morning Footy, Box to Box et Scoreline.

Choix de la finale de l’US Open Cup

Prédiction

Les Herons ont beaucoup de joueurs capables montrer dans les moments clés, et avec Messi, ils en ont assez dans un moment serré. Prendre: Inter Miami 2, Houston Dynamo 2 (Inter Miami victoire aux tirs au but, 5-4)