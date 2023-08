Diffusion en direct de l’Espagne contre les Pays-Bas : comment regarder le quart de finale de la Coupe du monde féminine 2023 de n’importe où dans le monde

Espagne vs Pays-Bas diffusion en direct et aperçu du match, vendredi 11 août, 2h00 BST

N’oubliez pas que la Coupe du monde 2023 est gratuite sur BBC iPlayer/ITV Hub au Royaume-Uni. Britannique à l’étranger ? Utilisez un VPN pour regarder la Coupe du monde 2023 gratuitement de partout.

Vous recherchez une diffusion en direct Espagne vs Pays-Bas? Nous avons ce qu’il vous faut. L’Espagne contre les Pays-Bas est diffusée au Royaume-Uni. Britannique à l’étranger ? Utilisez un VPN pour regarder la Coupe du monde féminine avec votre abonnement de partout.

Deux poids lourds européens s’affrontent dans les huit derniers de la compétition en espérant que leur statut de cheval noir se maintienne – et en cherchant à profiter des goûts des États-Unis et de l’Allemagne qui quittent la compétition plus tôt que prévu.

Les deux équipes regorgent de talents : les Pays-Bas ont une expérience récente de tournois gagnants – en 2017, lorsqu’une certaine Sarina Wiegman a remporté l’Euro – tandis que les Espagnols se vantent d’être la génération dorée de Barcelone. Celui-ci pouvait basculer dans les deux sens.

Le vainqueur affrontera le Japon ou la Suède dans une demi-finale alléchante.

Formulaire

Espagne: WWLW

Pays-Bas: WDWW

Stade

L’Espagne contre les Pays-Bas se jouera au stade régional de Wellington, à Wellington, en Nouvelle-Zélande.

Coup d’envoi et chaîne

Le coup d’envoi de l’Espagne contre les Pays-Bas est donné 2h du matin sur vendredi 11 août au Royaume-Uni. Le match sera diffusé sur ITV 1.

Aux États-Unis, l’heure du coup d’envoi est 21 h HE / 18 h HP. Le match sera diffusé sur NBC aux États-Unis. Voir ci-dessous pour les options de diffusion internationales.

Regarder gratuitement

Diffusion en direct de la Coupe du monde féminine 2023 : Comment regarder la Coupe du monde 2023 gratuitement

Le Royaume-Uni et l’Australie diffuseront la Coupe du monde sur des chaînes gratuites, la BBC et ITV détenant les droits en Grande-Bretagne et SBS la diffusant en Australie.

Droits TV internationaux de la Coupe du monde

Sur quelle chaîne passe la Coupe du monde 2023 ?

ROYAUME-UNI

Tous les jeux au Royaume-Uni sont soit sur la BBC, soit sur ITV.

Etats-Unis

Fox est le détenteur des droits de la Coupe du monde aux États-Unis. Les jeux sont sur les chaînes câblées Fox ou FS1.

Si vous n’avez pas de câble, vous pouvez utiliser des services tels que Sling et FuboTV pour obtenir les chaînes Fox. Vous pouvez également regarder les matchs sur Peacock TV avec des commentaires en espagnol.

Canada

Bell Média détient les droits de la Coupe du monde et diffusera des matchs sur CBC TV, TSN TV et Sports Net TV.

TSN (19,99 $/mois ou 199,90 $/an)

Australie

Optus Sport diffusera tous les matchs de la Coupe du monde. Les non-abonnés peuvent accéder à l’action via un Récupérer la box TV et d’autres appareils de streaming conviviaux.

Nouvelle-Zélande

Le fournisseur payant Sky Sports est le détenteur des droits de la Coupe du monde féminine 2023 en Nouvelle-Zélande. Vous pouvez regarder dans le cadre de votre abonnement Sky ou récupérer un pass Sky Now TV. Il y a aussi un essai gratuit de 7 jours.

Guide VPN

Utilisez un VPN pour regarder la Coupe du monde féminine 2023 depuis l’extérieur de votre pays

Si vous êtes à l’extérieur du pays pour une partie ou la totalité de la Coupe du monde, vos services nationaux à la demande ne fonctionneront malheureusement pas – le diffuseur sait où vous êtes grâce à votre adresse IP (boo !). Vous ne pourrez pas le regarder, ce qui n’est pas idéal si vous avez payé un abonnement et que vous souhaitez toujours suivre l’action sans recourir aux flux illégaux que vous avez trouvés sur Reddit.

Mais l’aide est à portée de main. Pour contourner cela, tout ce que vous avez à faire est d’obtenir un réseau privé virtuel (VPN), en supposant qu’il soit conforme aux T&C de votre diffuseur. Un VPN crée une connexion privée entre votre appareil et Internet, ce qui signifie que le service ne peut pas déterminer où vous vous trouvez et ne bloquera pas automatiquement le service pour lequel vous avez payé. Toutes les informations entre les deux sont entièrement cryptées – et c’est un résultat.

Il existe de nombreuses options de bon rapport qualité-prix, notamment :

