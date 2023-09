Diffusion en direct de l’Écosse contre l’Angleterre : comment regarder gratuitement le match amical en ligne et à la télévision

Diffusion en direct de l’Écosse contre l’Angleterre et aperçu du match, mardi 12 septembre, 19h45 BST

Vous recherchez une diffusion en direct de l’Écosse contre l’Angleterre ? Nous avons ce qu’il vous faut. L’Écosse contre l’Angleterre est montrée par Canal 4 au Royaume-Uni. Britannique à l’étranger ? Utilisez un VPN pour regarder les matchs amicaux de partout.

Il ne s’agit jamais d’un simple match amical entre l’Écosse et l’Angleterre.

Il y a 150 ans, les deux équipes se rencontraient pour le tout premier match international et depuis, les choses se sont échauffées. Les deux sont les ennemis les plus anciens du jeu, avec ce match commémoratif entre les deux qui voit les hostilités reprendre.

Et voici quelque chose que l’on ne voit pas très souvent : les Écossais pourraient en fait être les favoris, se dirigeant vers cette rencontre en bien meilleure forme. L’Écosse a remporté ses cinq derniers matchs, tandis que l’Angleterre semblait totalement édentée contre l’Ukraine ce week-end.

Les deux équipes devraient encore se qualifier pour l’Euro l’été prochain en Allemagne depuis leur position actuelle. Mais c’est l’occasion de se vanter…

Coup d’envoi et chaîne

Ecosse contre Angleterre le coup d’envoi est à 19h45 BST sur mardi 12 septembre au Royaume-Uni. Le jeu est diffusé sur Canal 4.

Aux États-Unis, l’heure du coup d’envoi est 11h45 HE / 4h45 HP. Le jeu est diffusé sur Renard Sports.

Guide VPN

Si vous êtes à l’étranger pour un match de Premier League, vous ne pourrez pas regarder sur votre service de streaming national comme d’habitude. Le diffuseur sait où vous vous trouvez grâce à votre adresse IP (bouh !) et vous empêche de le regarder. Vous pouvez cependant utiliser un VPN pour contourner ce problème, sans recourir aux flux illégaux que vous avez trouvés sur Reddit.

Un réseau privé virtuel (VPN), en supposant qu’il soit conforme aux conditions générales de votre diffuseur, crée une connexion privée entre votre appareil et Internet, ce qui signifie que le service ne peut pas déterminer où vous êtes et vous permettra de regarder. Et toutes les informations échangées sont entièrement cryptées, anonymes et sécurisées – et c’est le résultat.

