Diffusion en direct de la Slovaquie contre le Portugal : comment regarder le football des qualifications pour l’Euro 2024 de n’importe où

C’est un premier contre un deuxième qui se déroulera vendredi au stade national de Tehelné pole, alors que le Portugal, leader du Groupe J, se rendra à Bratislava pour affronter la Slovaquie.

Les Portugais ont pris 12 points sur 12 sous la direction du nouveau patron Roberto Martínez, et une cinquième victoire en qualification ce soir consoliderait davantage la place de Ronaldo et co au tournoi de l’année prochaine en Allemagne.

La Slovaquie est également bien placée pour faire une troisième participation consécutive à la phase finale du Championnat d’Europe, après ses victoires contre la Bosnie-Herzégovine, l’Islande et le Liechtenstein, et aura envie de remporter une victoire choc à domicile aujourd’hui.

Ci-dessous, nous décrirons les meilleurs services de streaming TV en direct à utiliser pour regarder le match en direct où que vous soyez dans le monde.

Le talisman du Portugal, Cristiano Ronaldo, aura pour objectif de conserver son excellente forme en club pour Al Nassr lors des qualifications pour l’Euro de ce soir. Visionhaus//Getty Images

Slovaquie vs Portugal : quand et où ?



La Slovaquie accueillera le Portugal au stade national Tehelné pole à Bratislava. Vendredi 8 septembre. Le coup d’envoi est fixé à 20h45 CET, heure locale en France. (19h45 BST au Royaume-Uni, 14 h 45 HE, 11 h 45 HP aux États-Unis et 4 h 45 AEST le samedi 9 septembre en Australie).

Comment regarder le match Slovaquie contre Portugal en ligne de n’importe où en utilisant un VPN

Si vous ne parvenez pas à regarder le jeu localement, vous aurez peut-être besoin d’une autre façon de regarder le jeu – c’est là que l’utilisation d’un VPN peut s’avérer utile. Un VPN est également le meilleur moyen d’empêcher votre FAI de limiter votre vitesse le jour du match en chiffrant votre trafic. C’est également une excellente idée si vous voyagez et vous retrouvez connecté à un réseau Wi-Fi et que vous souhaitez ajouter une couche supplémentaire de confidentialité pour vos appareils et vos connexions.

Avec un VPN, vous pouvez changer virtuellement votre emplacement sur votre téléphone, tablette ou ordinateur portable pour accéder au jeu. La plupart des VPN, comme notre Choix des éditeurs, ExpressVPNrendez-le vraiment facile à faire.

L’utilisation d’un VPN pour regarder ou diffuser des sports est légale dans tous les pays où les VPN sont légaux, y compris les États-Unis, le Royaume-Uni et le Canada, à condition que vous disposiez d’un abonnement légitime au service que vous diffusez. Vous devez vous assurer que votre VPN est correctement configuré pour éviter les fuites : même lorsque les VPN sont légaux, le service de streaming peut résilier le compte de toute personne qu’il considère comme contournant les restrictions d’interdiction correctement appliquées.

Diffusez en direct le match Slovaquie contre Portugal aux États-Unis

Le match de vendredi est diffusé sur le service en espagnol Vix Plus.

Vix Plus coûte actuellement 7 $ par mois et, en plus de diffuser les compétitions de clubs et internationales de l’UEFA, il propose également une couverture en espagnol du football de l’équipe nationale féminine des États-Unis, de l’équipe nationale féminine du Mexique, ainsi que du meilleur football national d’Amérique du Sud.

Diffusez en direct le match Slovaquie contre Portugal au Royaume-Uni

Les droits de diffusion au Royaume-Uni de ce jeu appartiennent à Viaplay, avec un coup d’envoi fixé à 19h45 BST vendredi soir.

Vous devrez être abonné au forfait Total de Viaplay pour regarder sa couverture des qualifications pour l’Euro 2024, au prix de 15 £ par mois ou 144 £ par an. Viaplay détient actuellement les droits de diffusion au Royaume-Uni du United Rugby Championship, de la Liga de football, ainsi que du Championnat du monde de hockey sur glace de l’IIHF et de la Champions Hockey League.

Diffusez en direct le match Slovaquie contre Portugal au Canada

Si vous souhaitez diffuser ce jeu en direct au Canada, vous devrez vous abonner à DAZN Canada. Le service dispose des droits de diffusion exclusifs de tous les matchs de qualification pour l’Euro 2024 cette saison.

Un abonnement DAZN coûte actuellement 25 $ CA par mois ou 200 $ CA par an et vous donnera également accès à l’UEFA Champions League, à l’Europa League et à l’Europa Conference League, ainsi qu’au championnat de football EFL, au rugby des Six Nations et au tennis WTA. Outre les applications dédiées pour iOS et Android, il existe une large gamme de supports pour les décodeurs et les téléviseurs intelligents.

Diffusez en direct le match Slovaquie contre Portugal en Australie

Les fans de football de Down Under peuvent regarder ce match sur le service de streaming Optus Sport, qui a le droit de diffuser en direct certains matchs de qualification pour l’Euro 2024 en Australie cette saison.

Avec les droits exclusifs de diffusion en direct des éliminatoires de l’Euro 2024 cette saison, ainsi que des matchs de la Premier League anglaise, de la Bundesliga allemande et de la Liga espagnole, le service de streaming Optus Sport attire particulièrement les fans de football australiens. Si vous êtes déjà client du réseau Optus, vous pouvez acheter Optus Sport à un prix réduit, avec des réductions ramenant le prix à 7 AU $ par mois. Si ce n’est pas le cas, un abonnement mensuel autonome au service commence à 25 AU$.

