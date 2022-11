Diffusion en direct de la Belgique contre le Canada, aperçu du match, nouvelles de l’équipe et heure du coup d’envoi de la Coupe du monde 2022

Belgique vs Canada diffusion en direct et aperçu du match, mercredi 23 novembre, 19h00 GMT

Vous recherchez une diffusion en direct Belgique vs Canada? Nous avons ce qu’il vous faut. Belgique vs Canada est gratuit sur BBC iPlayer au Royaume-Uni. Britannique à l’étranger ? Utilisez un VPN pour regarder la Coupe du monde 2022 gratuitement (s’ouvre dans un nouvel onglet) de partout.

Cela semble être la dernière chance pour la légendaire génération dorée belge de réaliser son potentiel et de remporter un tournoi international majeur.

Leur équipe vieillissante a encore beaucoup de capacités mais manque de fraîcheur, avec Toby Alderweireld, Jan Vertonghen, Axel Witsel et Dries Mertens parmi de nombreux joueurs qui ont maintenant bien dépassé la trentaine.

En revanche, le Canada peut faire appel à l’enthousiasme juvénile sous la forme d’Alphonso Davies et de Jonathan David alors qu’ils reviennent à la Coupe du monde pour la première fois depuis 1986.

Le coup d’envoi est à 19h00 GMT. Assurez-vous de savoir comment regarder la Coupe du monde 2022 où que vous soyez.

Nouvelles de l’équipe

La Belgique manque le meilleur buteur de tous les temps Romelu Lukaku pour ses deux premiers matchs avec une blessure à la cuisse. Michy Batshuayi de Fenerbahce devrait remplacer.

Alors que Thomas Meunier revient en forme, Roberto Martinez doit départager Yannick Carrasco et Timothy Castagne au poste d’ailier gauche.

Pour le Canada, des doutes subsistent sur le joueur vedette Alphonso Davies, qui souffre d’une tension aux ischio-jambiers et qui pourrait avoir plus de temps pour récupérer.

Alignements

Belgique (3-4-2-1) :

Courtois; Dendoncker, Alderweireld, Vertonghen ; Castagne, Tielemans, Witsel, Carrasco ; De Bruyne, Hazard; Batshuayi

Canada (3-4-2-1) :

Borjan ; Johnston, Vitoria, Miller ; Hoilett, Hutchinson, Eustaquio, Laryea ; Buchanan, Davies; David

Formulaire

La Belgique était invaincue et largement sereine, puisqu’elle a facilement remporté son groupe de qualification, marquant 25 buts au passage.

Le Canada a créé une surprise majeure en remportant la qualification de la CONCACAF devant le Mexique, les États-Unis et le Costa Rica, récoltant 28 points en 14 matchs.

Arbitre

Janny Sikazwe de Zambie sera l’arbitre de Belgique vs Canada. Vous pouvez en savoir plus sur les arbitres de la Coupe du monde 2022 ici.

Stade

La Belgique contre le Canada se jouera au stade Al Rayyan de 40 000 places à Al Rayyan. Jetez un œil à tous les stades de la Coupe du monde 2022 et voyez comment ils se classent.

Joueurs à surveiller / batailles clés

Kevin De Bruyne est le battement de cœur d’une solide équipe belge. Le milieu de terrain de Manchester City est remarquablement constant, avec une excellente gamme de passes et un œil pour le spectaculaire.

Alors qu’Alphonso Davies et Jonathan David sont plus susceptibles de faire la une des journaux, l’expérience et le savoir-faire d’Atiba Hutchinson seront essentiels. Le milieu de terrain de 39 ans possède d’excellentes compétences en leadership, capitaine de son club et de son pays.

En savoir plus sur les équipes complètes de la Belgique et du Canada pour la Coupe du monde 2022.

Tableau du groupe F

Balayez pour faire défiler horizontalement Tableau du groupe F Équipe P O L ré Points Belgique 0 0 0 0 0 Canada 0 0 0 0 0 Croatie 0 0 0 0 0 Maroc 0 0 0 0 0

Coup d’envoi et chaîne

Le coup d’envoi de la Belgique contre le Canada est à 19h00 GMT sur mercredi 23 novembre au Royaume-Uni. Le jeu est gratuit à regarder sur BBC One et iPlayer.

Aux États-Unis, l’heure du coup d’envoi est 14 h HE / 11 h HP. Le match sera diffusé sur FOX/FS1 aux États-Unis. Voir ci-dessous pour les options de diffusion internationales.

Guide VPN

Si vous êtes à l’extérieur du pays pour la Coupe du monde 2022, vous ne pourrez pas regarder sur votre service de streaming national comme d’habitude. Le diffuseur sait où vous êtes grâce à votre adresse IP (boo !) et vous empêche de le regarder. Vous pouvez cependant utiliser un VPN pour contourner cela, sans recourir aux flux illégaux que vous avez trouvés sur Reddit.

Un réseau privé virtuel (VPN), en supposant qu’il soit conforme aux conditions générales de votre diffuseur, crée une connexion privée entre votre appareil et t’internet, ce qui signifie que le service ne peut pas déterminer où vous êtes et vous permettra de regarder. Et toutes les informations échangées sont entièrement cryptées, anonymes et sûres – et c’est un résultat.

Droits TV internationaux de la Coupe du monde 2022

ROYAUME-UNI

Tous les jeux au Royaume-Uni sont soit sur la BBC, soit sur ITV.

Etats-Unis

Fox est le détenteur des droits de la Coupe du monde aux États-Unis. Les jeux sont sur les chaînes câblées Fox ou FS1.

Si vous n’avez pas de câble, vous pouvez utiliser des services tels que Sling et FuboTV pour obtenir les chaînes Fox. Vous pouvez également regarder les matchs sur Peacock TV avec des commentaires en espagnol.

Canada

TSN montre chaque match. Vous pouvez vous abonner à la diffusion directe ou l’obtenir dans le cadre de votre forfait câble.

TSN (s’ouvre dans un nouvel onglet) (19,99 $/mois ou 199,90 $/an)

Australie

Comme au Royaume-Uni, la couverture de la Coupe du monde 2022 est entièrement gratuite. Vous pouvez regarder les 64 matchs sur la chaîne de télévision SBS et les diffuser en ligne également avec SBS On Demand.

Nouvelle-Zélande

Le fournisseur payant Sky Sports est le détenteur des droits de la Coupe du monde 2022 en Nouvelle-Zélande. Vous pouvez regarder dans le cadre de votre abonnement Sky ou récupérer un pass Sky Now TV. Il y a aussi un essai gratuit de 7 jours.