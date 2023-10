Diffusion en direct de Ju-Jitsu pour les Jeux asiatiques 2023 : comment regarder la couverture du Ju-Jitsu à la télévision et en ligne

L’Inde a envoyé onze jujutsukas pour participer à la 19e édition des Jeux asiatiques, qui se déroulent à Hangzhou, en Chine. Le contingent indien composé de quatre hommes et sept femmes concourra dans quatre catégories de poids. Les épreuves de Ju-Jitsu des Jeux de Hangzhou se dérouleront au gymnase Xiaoshan Linpu du 5 au 7 octobre. Le Ju-Jitsu est un sport qui appartient en fait à la famille des arts martiaux japonais et a vu le jour au 16ème siècle. Le sens littéral du « ju-jitsu » est un combat entre deux individus, principalement non armés. Ce sport exige plus d’habileté et de finesse que de force physique.

Le Ju-Jitsu est devenu une partie des Jeux asiatiques en 2018. Aux Jeux de Jakarta, les épreuves masculines comportaient quatre catégories de poids, tandis que la compétition féminine en comptait deux. Cependant, l’Asiad 2023 verra quatre catégories de poids dans les épreuves de ju-jitsu masculin et féminin. Les Émirats arabes unis (EAU) ont dominé les Jeux de 2018, remportant un total de neuf médailles. Ils ont remporté l’or dans les épreuves masculines de 56 kg et 94 kg. Le Kazakhstan est deuxième du classement avec deux médailles d’or à son actif. L’Inde n’a pas participé aux événements de ju-jitsu en 2018 et espère cette fois faire des débuts mémorables.

Équipe indienne pour les événements de Ju-jitsu aux Jeux asiatiques 2023 :

Hommes 62 kg – Tarun Yadav et Kamal Singh

Hommes 85 kg – Uma Maheshwar et Amarjeet Singh

48 kg femmes – Navya Pandey et Anwesha Deb

52 kg femmes – Rohini Kalam et Anupama Swain

57 kg femmes – Nikita Chaudhary et Angitha Shyju

63 kg femmes – Kiran Kumari

Calendrier des Jeux Asiatiques de Ju-Jitsu 2023 :

Jeudi 5 octobre : 6h30-11h00, 12h30-14h30 – Femmes 48 kg, Hommes 62 kg, Hommes 69 kg – Qualification, Repêchage, demi-finale, 3e place, Finale

Vendredi 6 octobre : 6h30-11h00, 12h30-14h30 – 52 kg femmes, 57 kg femmes, 77 kg hommes – Qualification, repêchage, demi-finale, 3e place, finale

Samedi 7 octobre : 6h30-11h00, 12h30-14h30 – 63 kg femmes, 85 kg hommes – Qualification, repêchage, demi-finale, 3e place, finale

Avant les Jeux asiatiques 2023 Ju-jitsu ; voici tout ce que vous devez savoir :

À quelle date les épreuves de Ju-jitsu des Jeux Asiatiques 2023 auront-elles lieu ?

Les épreuves de Ju-jitsu des Jeux Asiatiques 2023 se dérouleront du 2 au 7 octobre.

Où se dérouleront les épreuves de Ju-jitsu des Jeux Asiatiques 2023 ?

Les Jeux asiatiques de Ju-jitsu 2023 se tiendront au gymnase Xiaoshan Linpu à Hangzhou.

Quelles chaînes de télévision diffuseront les événements de Ju-jitsu aux Jeux asiatiques 2023 ?

Le Ju-jitsu aux Jeux asiatiques de 2023 sera télédiffusé sur Sony Sports Network en Inde.

Comment regarder en direct les événements de Ju-jitsu aux Jeux asiatiques 2023 ?

Le Ju-jitsu aux Jeux asiatiques de 2023 sera diffusé en direct sur l’application et le site Web SonyLIV en Inde.