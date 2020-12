La Formule 1 est en pourparlers actifs avec Amazon sur un accord pour diffuser les courses de F1 sur la plate-forme de streaming Prime Video, alors que le sport cherche à élargir la base d’audience au-delà de la diffusion télévisée. Cela arrive à un moment où la saison F1 2020 est terminée et que le sport est en pause avant le début de la saison 2021 au début de l’année prochaine. Les discussions suggèrent que la F1, propriété de Liberty Media Corporation, cherche à élargir la base d’audience et à attirer un public plus jeune vers le sport.

le Financial Times rapporte que Chase Carey, directeur général sortant de la F1, a déclaré que des discussions de fond étaient en cours avec Amazon et toutes les plateformes numériques mondiales. «Ils sont [an] un partenaire potentiel extrêmement important et une opportunité pour nous d’étendre et de faire croître notre entreprise », a-t-il déclaré. Il n’y a cependant pas de clarté sur qui pourraient être les autres plates-formes numériques mondiales. Ce ne serait pas le premier rendez-vous d’Amazon avec la diffusion sportive, car il détient déjà les droits de diffusion de certains matchs de la Premier League anglaise au Royaume-Uni ainsi que des matchs de la NFL aux États-Unis. Amazon avait également déclaré plus tôt ce mois-ci son intention de soumissionner de manière agressive pour les droits de diffusion de cricket, en particulier pour la région indienne. La plateforme de streaming a obtenu les droits de diffusion et de streaming pour le cricket néo-zélandais en Inde pour la durée de 2021 à 2026.

À l’heure actuelle, les droits de diffusion de la Formule 1 pour l’Inde sont détenus par la Walt Disney Company, Star India. Les courses de Formule 1 sont diffusées à la télévision en direct sur les chaînes Star Sports et diffusées en direct sur la plate-forme de streaming vidéo Disney + Hotstar basée sur un abonnement. Liberty Media avait acquis la Formule 1 en 2016, et le sport a toujours commandé de l’argent premium pour les droits de diffusion. Par exemple, Sky au Royaume-Uni a payé 250 millions de dollars par an pour les droits de diffusion dans la région sur les chaînes Sky Sports ainsi que pour le streaming en ligne. C’est en 2014 que Star Sports a acquis les droits de diffusion et de streaming F1 pendant 7 ans.