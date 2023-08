Diffusion en direct de Chelsea vs Luton, aperçu du match, actualités de l’équipe et heure du coup d’envoi de ce match de Premier League

Diffusion en direct de Chelsea vs Luton et aperçu du match, vendredi 25 août, 20h BST

Chelsea vs Luton Diffusion en direct et aperçu du match

Vous recherchez une diffusion en direct de Chelsea vs Luton ? Nous avons ce qu’il vous faut. Chelsea vs Luton est sur Sky Sports au Royaume-Uni. Britannique à l’étranger ? Utilisez un VPN pour regarder la Premier League avec votre abonnement de partout.

Chelsea attend toujours sa première victoire de la saison après avoir suivi son match nul contre Liverpool lors de la première journée par une défaite 3-1 contre son rival londonien West Ham le week-end dernier.

D’autres nouvelles recrues ont franchi la porte à Stamford Bridge et ont eu le temps de s’installer dans l’équipe depuis lors, Mauricio Pochettino constituant une équipe plus à son image. À première vue, Luton est apparemment également l’équipe idéale à affronter, mais cela ne veut pas dire que le résultat est acquis d’avance.

En effet, malgré sa défaite 4-1 à Brighton lors de la première journée, Luton a eu deux semaines complètes pour préparer son match contre Chelsea. Kenilworth Road n’est toujours pas prêt à accueillir des matchs de Premier League, ce qui signifie que le premier match à domicile prévu des Hatters la semaine dernière contre Burnley a dû être reporté.

Rob Edwards aura sans aucun doute galvanisé son équipe depuis, en travaillant sur la meilleure façon d’exploiter Chelsea tout en faisant face à leur menace offensive. Rendre visite à l’un des grands joueurs de la ligue est également l’objectif de leur promotion.

Le coup d’envoi est à 20h BST. Assurez-vous de savoir comment regarder la Premier League où que vous soyez.

Nouvelles de l’équipe

Chelsea compte Christopher Nkunku et Wesley Fofana absents en raison de graves blessures au genou, tandis qu’Armando Broja et Mykhalo Mudryk sont absents jusqu’en septembre. Cependant, Benoit Badiashile et Trevoh Chalobah sont à la fin de leur programme de rééducation mais ne sont pas jugés tout à fait prêts à figurer.

Reece James est également blessé, tandis que Carney Chukwuemeka devrait être absent pendant six semaines. La nouvelle recrue Romeo Lavia ne sera également disponible qu’après la trêve internationale de septembre.

Il manque quatre joueurs à Luton pour son match contre Chelsea, Reece Burke, Gabriel Osho, Dan Potts et Jordan Clarke étant tous blessés. Le quatuor devrait cependant revenir dans les semaines à venir, alors qu’ils rejoindront les équipes d’entraînement et de match.

Formulaire

Chelsea : DL

Luton : L

Arbitre

Robert Jones sera l’arbitre de Chelsea contre Luton. Ses assistants seront Stuart Burt et Wade Smith, avec Peter Bankes comme quatrième arbitre. Paul Tierney est le VAR, avec Gary Beswick l’assistant VAR.

Stade

Chelsea vs Luton se jouera au Stamford Bridge à Londres, qui a une capacité de 40 341 personnes.

Coup d’envoi et chaîne

Chelsea contre Luton le coup d’envoi est à 20h00 BST sur vendredi 25 août au Royaume-Uni. Le jeu est en cours Sky Sports Premier League et Sky Sports Main Event au Royaume-Uni.

Aux États-Unis, l’heure du coup d’envoi est 15 h HE / 12 h HP. Le match sera diffusé sur NBC aux États-Unis. Voir ci-dessous pour les options de diffusion internationale.

Guide VPN

Si vous êtes à l’étranger pour un match de Premier League, vous ne pourrez pas regarder sur votre service de streaming national comme d’habitude. Le diffuseur sait où vous vous trouvez grâce à votre adresse IP (bouh !) et vous empêche de le regarder. Vous pouvez cependant utiliser un VPN pour contourner ce problème, sans recourir aux flux illégaux que vous avez trouvés sur Reddit.

Un réseau privé virtuel (VPN), en supposant qu’il soit conforme aux conditions générales de votre diffuseur, crée une connexion privée entre votre appareil et Internet, ce qui signifie que le service ne peut pas déterminer où vous êtes et vous permettra de regarder. Et toutes les informations échangées sont entièrement cryptées, anonymes et sécurisées – et c’est le résultat.

Il existe de nombreuses options à un bon rapport qualité-prix. Pour la Premier League, QuatreQuatreDeux recommande actuellement :

Droits TV de la Premier League internationale

• ROYAUME-UNI: Sports aériens et TNT Sports sont les deux principaux acteurs, mais Amazone auront également une part du gâteau en 2023/24.

• États-Unis : NBC Sports Group est le détenteur des droits de la Premier League, avec le Paon Premium plateforme de streaming diffusant les 380 matchs de la saison. UN abonnement fuboTV vous permet également de regarder chaque match.

• Canada : la façon de regarder le football de Premier League en 2023/24 est fuboTVqui a les droits exclusifs sur toute l’action.

• Australie : Optimus Sport diffusera chaque match de la saison de Premier League.

• Nouvelle-Zélande: Ciel Sport proposent les 380 matchs, ainsi que divers moments forts et émissions de magazines tout au long de la semaine, ainsi que la Ligue des Champions.