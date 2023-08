Diffusion en direct de Brighton vs West Ham, aperçu du match, actualités de l’équipe et heure du coup d’envoi de ce match de Premier League

Diffusion en direct de Brighton vs West Ham et aperçu du match, samedi 26 août, 17h30 BST

Brighton vs West Ham Diffusion en direct et aperçu du match

Vous recherchez une diffusion en direct Brighton vs West Ham ? Nous avons ce qu’il vous faut. Brighton vs West Ham est sur Sky Sports au Royaume-Uni. Britannique à l’étranger ? Utilisez un VPN pour regarder la Premier League avec votre abonnement de partout.

Brighton cherche à poursuivre son début de saison parfait en Premier League avec une autre victoire samedi, où il accueille West Ham au stade Amex. Après deux victoires 4-1, contre Luton et Wolves, les Seagulls visent un nouveau score contre les Hammers.

L’équipe de David Moyes fera cependant tout ce qui est en son pouvoir pour empêcher que cela ne se produise. Après avoir récolté un point contre Bournemouth lors de la première journée, West Ham a battu Chelsea 3-1 au London Stadium le week-end dernier pour réaliser un bon début de campagne.

Avec Brighton dans une riche veine de forme et des clients délicats de West Ham, ce match promet d’être efficace.

Le coup d’envoi est à 17h30 BST. Assurez-vous de savoir comment regarder la Premier League où que vous soyez.

Actualités de l’équipe

Brighton manque à la fois Jakub Moder et Julio Enciso. Moder est blessé à long terme au genou depuis février, tandis qu’Enciso s’est également blessé au genou récemment. L’ampleur de son licenciement est toutefois inconnue.

West Ham n’est privé que d’un seul joueur pour sa visite à Brighton, Nayef Aguerd étant suspendu après avoir écopé de deux cartons jaunes contre Chelsea le week-end dernier.

Formulaire

Brighton : WW

West Ham : DW

Arbitre

Anthony Taylor sera l’arbitre de Brighton contre West Ham. Ses assistants seront Gary Beswick et Adrian Holmes, avec Sam Allison comme quatrième arbitre. David Coote est le VAR, avec Adam Nunn l’assistant VAR.

Stade

Brighton vs West Ham se jouera au stade Amex de Brighton, qui a une capacité de 30 666 places.

Coup d’envoi et chaîne

Brighton contre West Ham le coup d’envoi est à 17h30 BST sur samedi 19 août au Royaume-Uni. Le jeu est en cours Sky Sports Premier League et Sky Sports Main Event au Royaume-Uni.

Aux États-Unis, l’heure du coup d’envoi est 12h30 HE / 9h30 HP. Le match sera diffusé sur NBC aux États-Unis. Voir ci-dessous pour les options de diffusion internationale.

Guide VPN

Si vous êtes à l’étranger pour un match de Premier League, vous ne pourrez pas regarder sur votre service de streaming national comme d’habitude. Le diffuseur sait où vous vous trouvez grâce à votre adresse IP (bouh !) et vous empêche de le regarder. Vous pouvez cependant utiliser un VPN pour contourner ce problème, sans recourir aux flux illégaux que vous avez trouvés sur Reddit.

Un réseau privé virtuel (VPN), en supposant qu’il soit conforme aux conditions générales de votre diffuseur, crée une connexion privée entre votre appareil et Internet, ce qui signifie que le service ne peut pas déterminer où vous êtes et vous permettra de regarder. Et toutes les informations échangées sont entièrement cryptées, anonymes et sécurisées – et c’est le résultat.

Il existe de nombreuses options à un bon rapport qualité-prix. Pour la Premier League, QuatreQuatreDeux recommande actuellement :

(Crédit image : Futur)

Droits TV de la Premier League internationale

• ROYAUME-UNI: Sports aériens et TNT Sports sont les deux principaux acteurs, mais Amazone auront également une part du gâteau en 2023/24.

• États-Unis : NBC Sports Group est le détenteur des droits de la Premier League, avec le Paon Premium plateforme de streaming diffusant les 380 matchs de la saison. UN abonnement fuboTV vous permet également de regarder chaque match.

• Canada : la façon de regarder le football de Premier League en 2023/24 est fuboTVqui a les droits exclusifs sur toute l’action.

• Australie : Optus Sport diffusera chaque match de la saison de Premier League.

• Nouvelle-Zélande: Ciel Sport proposent les 380 matchs, ainsi que divers moments forts et émissions de magazines tout au long de la semaine, ainsi que la Ligue des Champions.