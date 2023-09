Diffusion en direct d’aviron pour les Jeux asiatiques 2023 : comment regarder la couverture de l’aviron masculin à la télévision et en ligne

L’épreuve d’aviron de la Coupe d’Asie de cette année débutera le mercredi 20 septembre et se poursuivra jusqu’au 25 septembre. L’événement devrait avoir lieu au centre de sports nautiques Fuyang à Hangzhou, en République de Chine.

L’Inde a envoyé une équipe combinée de 33 membres pour les épreuves masculines et féminines, qui comprend également quatre remplaçants. Les rameurs indiens concourront dans 11 des 14 catégories. L’Inde ne participera cependant pas au double de couple féminin, au quadruple de couple féminin et au simple de couple féminin. Les espoirs de l’Inde reposent entre les mains des deux olympiens Arjun Lal Jat et Arvind Singh. Ce seront les grands noms du contingent indien d’aviron. Le duo représentera l’Inde dans l’épreuve masculine de deux de couple léger.

La Chine a été le pays dominant lors de l’épreuve d’aviron puisqu’elle a remporté 98 médailles au cours des 10 éditions où ce sport a fait partie des Jeux asiatiques. Ce sport a fait son apparition lors des Jeux asiatiques de 1982, organisés par l’Inde à New Delhi.

Programme complet d’aviron pour les Jeux asiatiques 2023 :

Chaleurs:-

Mercredi 20 septembre –

Session 1 de 06h30 à 9h30 –

· Double de couple léger hommes

· Double de couple léger féminin

· Double de couple hommes

· Double de couple féminin

· Paire d’hommes

· Quatre à quatre femmes

· Huit hommes

Séance 2 de 12h30 à 14h30 –

· Sculls en simple messieurs

· Sculls en simple féminin

· Quatre à quatre hommes

· Paire de femmes

· Quadruple de couple hommes

· Quadruple de couple féminin

· Huit féminin

Repêchage : –

Jeudi 21 septembre –

Session 1 de 06h30 à 9h30 –

· Double de couple léger hommes

· Double de couple léger féminin

· Double de couple hommes

· Double de couple féminin

· Paire d’hommes

· Quatre à quatre femmes

· Huit hommes

Séance 2 de 12h30 à 14h30 –

· Sculls en simple messieurs

· Sculls en simple féminin

· Quatre à quatre hommes

· Paire de femmes

· Quadruple de couple hommes

· Quadruple de couple féminin

· Huit féminin

Demi-finale:-

Session 1 de 06h30 à 9h30 –

· Double de couple léger hommes

· Double de couple léger féminin

· Double de couple hommes

· Double de couple féminin

· Paire d’hommes

· Quatre à quatre femmes

· Huit hommes

Séance 2 de 12h30 à 14h30 –

· Sculls en simple messieurs

· Sculls en simple féminin

· Quatre à quatre hommes

· Paire de femmes

· Quadruple de couple hommes

· Quadruple de couple féminin

· Huit féminin

Finales:-

Dimanche 24 septembre –

· Double de couple léger hommes

· Double de couple léger féminin

· Double de couple hommes

· Double de couple féminin

· Paire d’hommes

· Quatre à quatre femmes

Huit hommes, lundi 25 septembre –

· Sculls en simple messieurs

· Sculls en simple féminin

· Quatre à quatre hommes

· Paire de femmes

· Quadruple de couple hommes

· Quadruple de couple féminin

· Huit féminin

À quelle date se joueront les Jeux Asiatiques d’Aviron 2023 ?

Les Jeux asiatiques d’aviron masculin 2023 se dérouleront du 20 au 25 septembre.

Où se joueront les Jeux Asiatiques d’Aviron 2023 ?

L’épreuve d’aviron masculin des Jeux asiatiques 2023 aura lieu au centre de sports nautiques de Fuyang.

Quelles chaînes de télévision diffuseront l’Aviron aux Jeux Asiatiques 2023 ?

L’aviron masculin sera télédiffusé sur Sony Sports Network en Inde.

Comment regarder l’aviron aux Jeux asiatiques 2023 en direct et en streaming ?

L’aviron masculin sera diffusé en direct sur l’application et le site Web SonyLIV en Inde.

Quelle est l’équipe de l’équipe indienne d’aviron aux Jeux asiatiques 2023 ?

Équipe indienne d’aviron masculine :

Scull masculin – Balraj Panwar

Double de couple hommes – Satnam Singh et Parminder Singh

Quadruple de couple hommes – Satnam Singh, Parminder Singh, Jakar Khan et Sukhmeet Singh

Double de couple léger hommes – Arvind Singh, Arjun Lal Jat

Paire d’hommes – Babu Lal Yadav, Lekh Ram

Quatre hommes – Jaswinder Singh, Bheem Singh, Punit Kumar, Ashish

Huit hommes – Jaswinder Singh, Bheem Singh, Punit Kumar, Ashish, Neeraj, Naresh Kalwaniya, Neetesh Kumar, Charanjeet Singh, DU Pande

Remplaçant, balayage – Ashish Goliyan

Remplaçant, Sculls – Kulwinder Singh

Équipe indienne d’aviron féminine :

Double de couple léger pour femmes – Kiran, Anshika Bharti

Paire féminine – Babu Lal Yadav, Lekh Ram

Quatre femmes – Jaswinder Singh, Bheem Singh, Punit Kumar, Ashish

Huit féminin – Aswathi PB, Mrunamayee Nilesh S, Thangjam Priya Devi, Rukmani, Sonali Swain, Ritu Kaudi, Varsha KB, H Tendenthoi Devi, G Geetanjali

Remplaçante – Archa Aji, Rose Mestica Meril A