Diffusion en direct d’athlétisme : comment regarder le match des Jeux asiatiques d’athlétisme 2023 à la télévision et en ligne

L’athlétisme, l’une des disciplines sportives les plus populaires aux Jeux asiatiques, débutera le 29 septembre et se poursuivra jusqu’au 5 octobre. La majorité des épreuves de cette catégorie se dérouleront au stade du Centre sportif olympique de Hangzhou. Le contingent d’athlétisme est le plus important parmi les 655 athlètes indiens participant aux Jeux de Hangzhou. L’équipe de 68 membres, comprenant 35 hommes et 33 femmes, sera dirigée par l’as du lanceur de javelot Neeraj Chopra, qui a récemment terminé sur la plus haute marche du podium aux Championnats du monde d’athlétisme. Neeraj a également remporté l’or à l’Asiad 2018 avec un lancer de 88,06 m.

Outre Neeraj Chopra, les regards seront tournés vers le détenteur du record asiatique de steeplechaser, Avinash Sable, et le champion en titre du lancer du poids, Tajinder Singh Toor. Le champion en titre de l’heptathlon Swapna Barman et le spécialiste du 1 500 m Jinson Johnson défendront également leurs titres de Jakarta à Hangzhou.

Entre autres, le coureur de haies vedette Jyothi Yarraji et le duo de saut en longueur – Murali Sreeshankar et Jeswin Aldrin – seront également vus en action à la 19e Asiade. Praveen Chithravel et Abdulla Aboobacker porteront les espoirs indiens dans l’épreuve du triple saut masculin.

Les équipes indiennes de relais 4×400 m mixte et féminin, qui ont remporté l’or lors de l’édition précédente, tenteront de reproduire l’exploit cette année. L’équipe indienne de relais masculin, qui a triomphé aux Championnats du monde d’athlétisme, cherchera à poursuivre sa domination dans la compétition continentale.

Calendrier d’athlétisme des Jeux asiatiques 2023 :

29 septembre, de 5 h 30 à 9 h IST – 20 km marche hommes et femmes, finale

29 septembre, de 15h30 à 19h00 IST – Marteau Femmes, Finale ; O 100 m, R1 ; Saut en longueur hommes, Q A+B ; M 100 m, R1 ; W 10 000 m, finale ; M400M, R1 ; W 400m, R1; W Lancer du poids, finale

30 septembre, de 6 h 30 à 9 h IST – W 100 m haies, Hept ; W 100 m haies, R1 ; W Saut en hauteur, Hept; O 1500m, R1 ; M 1500m, R1; M 400m, SF

30 septembre, de 15h30 à 19h00 IST – W Lancer du poids, Hept; Saut à la perche M, finale ; M Hammer, finale ; W 100 m, SF ; M 100 m, SF ; W 400m, Finale ; M 400m, Finale ; M 10 000 m, finale ; 200 m femmes, Hept ; F 100 m, finale ; M 100m, Finale

1er octobre, de 6 h 30 à 9 h IST – W Saut en longueur, Hept ; W 200m, R1; M 200 m, R1 ; M 110 m haies, R1 ; Relais mixte 4×400 m, R1 ; W Javelin, Hept

1er octobre, de 15h30 à 19h00 IST – M Saut en longueur, Finale ; W 100 m haies, finale ; M lancer du poids, finale ; W Dicus, finale ; W 1500m, Finale ; M 1500m, Finale ; O 800m, Hept; M 3000m SC, Finale ; Relais M 4X400m, R1; Relais W 4x400m, R1

2 octobre, de 6 h 30 à 9 h IST – M 100m, décembre ; M 800 m, R1 ; M Saut en longueur, décembre ; M Saut en hauteur, Q A+B ; O 200 m, SF ; M 200 m, SF ; W 400 m haies, R1 ; M lancer du poids, décembre ; M 400 m haies, R1

2 octobre, de 15h30 à 19h00 IST – M 800m, SF ; M Saut en hauteur, décembre ; Saut à la perche W, finale ; F 200 m, finale ; M 200 m, finale ; M Discus, finale ; W Saut en longueur, finale ; M 110 m haies, finale ; W 3000m SC; Final; Relais mixte 4×400 m ; Final; M 400m, décembre

3 octobre, de 6 h 30 à 9 h IST – L 4x400m, R1 ; M4x400m, R1; M 110 m haies, décembre ; M Discus, décembre ; W 800m, R1; Saut à la perche M, décembre

3 octobre, de 15h30 à 19h00 IST – M Javelin, décembre ; W 400 m haies, finale ; M 400 m haies, finale ; M Triple Saut, Finale ; M 800m, finale ; W Saut en hauteur, finale ; W 5000m, Finale ; W Javelot, Finale ; M 1500m, décembre ; Relais W 4×400 m, finale ; Relais M 4x400m, Finale

4 octobre, de 5 h 30 à 9 h IST – 35km marche mixte, Finale

4 octobre, de 15h30 à 19h00 IST – M Saut en hauteur, Finale ; M Javelin, finale ; W 800m, finale ; W triple saut, finale ; M 5000m, Finale ; Relais W 4×400 m, finale ; Relais M 4x400m, Finale

5 octobre, de 4 h 30 à 7 h 50 IST – Marathon féminin et masculin, finale

Équipe indienne d’athlétisme pour les Jeux asiatiques 2023 :

Hommes–

Lancé de javelot – Neeraj Chopra, Kishore Jena

Lancer du poids – Tajinderpal Singh Toor, Sahib Singh

Course de 20 km – Sandeep Kumar, Vikash Singh

Long saut – M Sreeshankar, Jeswin Aldrin

Triple saut – Praveen Chitravel, Abdulla Aboobacker

1500m – Ajay Kumar Saroj, Jinson Johnson

800m – Krishan Kumar, Mohammed Afsal

400m – Santhosh Kumar, Yashas Palaksha

10000m – Karthik Kumar, Gulveer Singh

5000m – Gulveer Singh, Avinash Mukund Sable

3000m steeple – Avinash Mukund Sable

Grand saut – Sarvesh Anil Kushare, Jesse Sandesh

Décathlon – Tejaswin Shankar

Course de 35 km par équipes mixtes – Ram Baboo

Marathon – Man Singh, Belliiappa Appachangada Bopaiah

Relais mixte 4x400m – Nihal Joel William, Rahul Baby, Muhammed Anas Yahiya

Relais 4x400m – Muhammed Anas Yahiya, Muhammed Ajmal, Arokia Rajiv, Amoj Jacob, Mijo Chacko, Rajesh Ramesh, Arul Rajalingam

400m – Muhammed Anas Yahiya, Muhammed Ajmal

200m –Amlan Borgohain

Femmes-

Long saut – Shaili Singh, Ancy Sojan

5000m – Ankita, Parul Choudhary

3000m steeple – Parul Choudhary, Preeti Lamba

Lancé de javelot – Ann Rani

Lancer du poids – Kiran Baliyan, Manpreet Kaur

Course de 20 km – Priyanka

Course de 35 km par équipes mixtes – Manju Rani

400 m haies – Vithya Ramraj, Sinchal Kaveramma

Heptathlon – Swapna Barman, Nandini Agasara

800m – Harmilan Bains, Chanda

1500m – Harmilan Bains, Deeksha

Lancer de marteau – Tanya Choudhary, Rachna Kumari

Grand saut – Rubina Yadav, Pooja

100 m haies – Jyothi Yarraji, Nithya Ramraj

200m –Jyothi Yarraji

Saut à la perche -Pavithra Vengatesh

Triple saut – Sheena Varkey

Relais mixte 4x400m – Soniya Baishya, Jisna Mathew

Relais 4x400m – Soniya Baishya, Florence Barla, Subha Venkateshan, Aishwarya Kailash Mishra, Himanshi Malik, Jisna Mathew, Prachi

400m – Aishwarya Kailash Mishra, Himanshi Malik

Lancer du disque – Seema Punia

Avant les Jeux asiatiques d’athlétisme de 2023 ; voici tout ce que vous devez savoir :

À quelle date se joueront les épreuves d’athlétisme des Jeux asiatiques 2023 ?

Les épreuves d’athlétisme des Jeux asiatiques 2023 se dérouleront du 29 septembre au 5 octobre.

Où se dérouleront les épreuves d’athlétisme des Jeux asiatiques 2023 ?

Les Jeux asiatiques d’athlétisme 2023 se dérouleront au stade du centre sportif olympique de Hangzhou.

Quelles chaînes de télévision diffuseront les épreuves d’athlétisme aux Jeux asiatiques 2023 ?

L’athlétisme des Jeux asiatiques de 2023 sera télédiffusé sur Sony Sports Network en Inde.

Comment regarder en direct les épreuves d’athlétisme des Jeux asiatiques 2023 ?

L’athlétisme des Jeux asiatiques de 2023 sera diffusé en direct sur l’application et le site Web SonyLIV en Inde.

