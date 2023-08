Diffusion en direct d’Arsenal vs Fulham, aperçu du match, actualités de l’équipe et heure du coup d’envoi de ce match de Premier League

Arsenal vs Fulham Diffusion en direct et aperçu du match, samedi 26 août, 15h BST

Arsenal vs Fulham Diffusion en direct et aperçu du match

Vous recherchez une diffusion en direct d’Arsenal contre Fulham ? Nous avons ce qu’il vous faut. Arsenal vs Fulham n’est pas diffusé au Royaume-Uni. Britannique à l’étranger ? Utilisez un VPN pour regarder la Premier League avec votre abonnement de partout.

Arsenal a démarré sa saison en force avec deux victoires, même si les deux performances auraient pu être améliorées. Mikel Arteta voudra certainement plus de ses joueurs s’ils veulent à nouveau se battre pour le titre de Premier League, mais six points sur six sont tout ce qui compte.

Fulham, quant à lui, a impressionné avec une victoire à l’extérieur à Everton lors de la première journée, mais n’a pas pu maintenir ce niveau de performance en accueillant Brentford à Craven Cottage le week-end dernier. Une défaite 3-0 signifie que Marco Silva exigera qu’ils récupèrent rapidement, même si le faire aux Emirats pourrait s’avérer un défi de taille.

Le coup d’envoi est à 15 heures BST. Assurez-vous de savoir comment regarder la Premier League où que vous soyez.

Actualités de l’équipe

Arsenal sera privé de la nouvelle recrue Jurrien Timber pendant plusieurs mois, même si l’étendue de sa blessure au genou n’est pas encore connue. Ce que l’on sait, cependant, c’est qu’Oleksandr Zinchenko et Folarin Balogun pourraient tous deux être suffisamment en forme pour faire partie du banc, mais Gabriel Jesus sera absent jusqu’en septembre au moins.

Takehiro Tomiyasu est également suspendu pour ce match, après avoir été expulsé contre Crystal Palace lundi soir.

Pour Fulham, Tim Ream est dans la même situation que Tomiyasu, après avoir écopé d’un carton rouge contre Brentford le week-end dernier. Willian pourrait également le rejoindre en marge, mais le Brésilien passera un test de condition physique tardif pour déterminer s’il est disponible.

Formulaire

Arsenal : WW

Fulham : WL

Arbitre

Paul Tierney sera l’arbitre d’Arsenal contre Fulham. Ses assistants seront Neil Davies et Scott Ledger, avec Thomas Bramall comme quatrième arbitre. Darren England est le VAR, avec Dan Cook l’assistant VAR.

Stade

Arsenal vs Fulham se jouera à l’Emirates Stadium de Londres, d’une capacité de 60 704 places.

Coup d’envoi et chaîne

Arsenal contre Fulham le coup d’envoi est à 15h00 BST sur samedi 26 août au Royaume-Uni. Le jeu n’est pas diffusé en direct au Royaume-Uni.

Aux États-Unis, l’heure du coup d’envoi est 10h HE / 7h HP. Le match sera diffusé sur NBC aux États-Unis. Voir ci-dessous pour les options de diffusion internationale.

Droits TV de la Premier League internationale

• ROYAUME-UNI: Sports aériens et TNT Sports sont les deux principaux acteurs, mais Amazone auront également une part du gâteau en 2023/24.

• États-Unis : NBC Sports Group est le détenteur des droits de la Premier League, avec le Paon Premium plateforme de streaming diffusant les 380 matchs de la saison. UN abonnement fuboTV vous permet également de regarder chaque match.

• Canada : la façon de regarder le football de Premier League en 2023/24 est fuboTVqui a les droits exclusifs sur toute l’action.

• Australie : Optus Sport diffusera chaque match de la saison de Premier League.

• Nouvelle-Zélande: Ciel Sport proposent les 380 matchs, ainsi que divers moments forts et émissions de magazines tout au long de la semaine, ainsi que la Ligue des Champions.