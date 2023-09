Diffusion en direct d’Arsenal contre Manchester United, aperçu du match, actualités de l’équipe et heure du coup d’envoi de ce match de Premier League

Diffusion en direct d’Arsenal contre Manchester United et aperçu du match, dimanche 3 septembre, 16h30 BST

Arsenal vs Manchester United Diffusion en direct et aperçu du match

Vous recherchez une diffusion en direct d’Arsenal contre Manchester United ? Nous avons ce qu’il vous faut. Arsenal vs Manchester United est montré par Sports aériens au Royaume-Uni. Britannique à l’étranger ? Utilisez un VPN pour regarder la Premier League avec votre abonnement de partout.

Arsenal et Manchester United reprendront les hostilités lors d’un affrontement crucial en Premier League dimanche après-midi.

Le dernier match de haut niveau avant la trêve internationale de septembre est fascinant, alors que deux espoirs du titre s’affrontent dans le nord de Londres. Les deux équipes ont connu des débuts de saison décents si l’on se fie au tableau, mais en creusant un peu plus et il y a quelques murmures de mécontentement autour d’Arsenal et de United.

Pour le premier, l’absence de Gabriel Magalhaes jusqu’à présent, après ses performances constantes la saison dernière, suscite la perplexité. Il y a des points d’interrogation sur Thomas Partey à l’arrière droit, et Kai Havertz suscite déjà les critiques des supporters.

Quant à United, ils n’ont pas encore joué plus de 90 minutes cette saison. L’équipe d’Erik ten Hag a eu la chance de battre les Wolves lors de la première semaine de match. Ils ont ensuite perdu 2-0 contre Tottenham et se sont inclinés 2-0 contre Nottingham Forest le week-end dernier, pour ensuite riposter pour gagner 3-2.

Des questions seront donc posées au perdant de ce match, les enjeux sont donc assez élevés pour une rencontre de début de saison.

Actualités de l’équipe

Manchester United devra se passer de Raphael Varane et Luke Shaw, donc Victor Lindelof et Diogo Dalot remplaceront la défense. En l’absence persistante de Mason Mount, Christian Eriksen devrait débuter aux côtés de Casemiro dans la salle des machines.

United est également privé de Tyrell Malacia, Rasmus Hojlund, Amad Diallo et Kobbie Mainoo.

Arsenal ne pourra pas faire appel aux services de Jurrien Timber et Mohamed Elneny, mais Mikel Arteta espérera disposer d’Eddie Nketiah. Le patron d’Arsenal a une décision à prendre concernant Havertz, qui a semblé terne jusqu’à présent cette saison.

Formulaire

Arsenal : WWD

Manchester United : WLW

Arbitre

Anthony Taylor sera l’arbitre d’Arsenal contre Manchester United. Ses assistants seront Gary Beswick et Lee Betts, Darren Bond étant le quatrième arbitre. Jarred Gillett est le VAR, avec Simon Bennett l’assistant VAR.

Stade

Arsenal contre Manchester United se jouera à l’Emirates Stadium de Londres, d’une capacité de 60 704 places.

Coup d’envoi et chaîne

Manchester United contre Arsenal le coup d’envoi est à 16h30 BST sur dimanche 3 septembre au Royaume-Uni. Le jeu n’est pas diffusé en direct au Royaume-Uni.

Aux États-Unis, l’heure du coup d’envoi est 11h30 HE / 8h30 HP. Le match sera diffusé sur NBC aux États-Unis. Voir ci-dessous pour les options de diffusion internationale.

Guide VPN

Si vous êtes à l’étranger pour un match de Premier League, vous ne pourrez pas regarder sur votre service de streaming national comme d’habitude. Le diffuseur sait où vous vous trouvez grâce à votre adresse IP (bouh !) et vous empêche de le regarder. Vous pouvez cependant utiliser un VPN pour contourner ce problème, sans recourir aux flux illégaux que vous avez trouvés sur Reddit.

Un réseau privé virtuel (VPN), en supposant qu’il soit conforme aux conditions générales de votre diffuseur, crée une connexion privée entre votre appareil et Internet, ce qui signifie que le service ne peut pas déterminer où vous êtes et vous permettra de regarder. Et toutes les informations échangées sont entièrement cryptées, anonymes et sécurisées – et c’est le résultat.

Il existe de nombreuses options à un bon rapport qualité-prix. Pour la Premier League, QuatreQuatreDeux recommande actuellement :

(Crédit image : Futur)

Droits TV de la Premier League internationale

• ROYAUME-UNI: Sports aériens et TNT Sports sont les deux principaux acteurs, mais Amazone auront également une part du gâteau en 2023/24.

• États-Unis : NBC Sports Group est le détenteur des droits de la Premier League, avec le Paon Premium plateforme de streaming diffusant les 380 matchs de la saison. UN abonnement fuboTV vous permet également de regarder chaque match.

• Canada : la façon de regarder le football de Premier League en 2023/24 est fuboTVqui a les droits exclusifs sur toute l’action.

• Australie : Optus Sport diffusera chaque match de la saison de Premier League.

• Nouvelle-Zélande: Ciel Sport proposent les 380 matchs, ainsi que divers moments forts et émissions de magazines tout au long de la semaine, ainsi que la Ligue des Champions.