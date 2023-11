Diffusion en direct, chaîne de télévision, heure du coup d’envoi

À bien des égards, la saison de football du Michigan commence samedi. Bien que les Wolverines aient une fiche de 9-0, ils n’ont pas encore affronté une équipe classée parmi les 25 premières cette saison. Cela va changer avec la visite de samedi au n°10 de Penn State. Alors que les allégations de vol de pancartes continuent de peser sur le programme du Michigan, peut-être qu’un match de grande envergure est exactement ce dont l’équipe a besoin.

Regardez les Wolverines du Michigan sur FuboTV (essai gratuit)

Regardez les Wolverines du Michigan sur Sling TV

Regardez les Wolverines du Michigan sur Flux DirectTV

Visite Accueil des paris de MLive pour les dernières cotes et promotions sur les paris sportifs

Ce qu’il faut savoir

Le Michigan est invaincu et classé troisième dans le dernier classement des éliminatoires de football universitaire. Le Michigan bat ses adversaires avec une moyenne de 34 points par match cette saison, soit un touché de plus que toute autre équipe du pays. Le Michigan a battu Purdue 41-13 la semaine dernière.

Le calendrier n’a cependant pas été particulièrement chargé. La liste des Wolverines hors conférence était légère, et ils ont jusqu’à présent évité les meilleurs du Big Ten. Personne ne doute qu’un voyage à Penn State soit un défi. Le Michigan peut-il réaliser une autre performance dominante ?

Il faudra peut-être essayer de le faire sans son entraîneur-chef sur la touche. Vendredi soir, le Big Ten a suspendu Jim Harbaugh pour des jours de match pour le reste de la saison régulière. Le Michigan tentera d’obtenir une ordonnance du tribunal pour mettre fin à la suspension. Je suis resté à l’écoute de MLive pour les dernières nouvelles.

Pendant ce temps, Penn State (8-1, avec la seule défaite contre Ohio State) est 10e au classement du comité, ce qui en fait la deuxième année consécutive que ce match implique les 10 meilleures équipes. Les Nittany Lions sont derrière le Michigan en défense totale (et troisièmes, derrière le Michigan et l’Ohio State, en termes de défense). Penn State vient de remporter une victoire de 51-15 contre le Maryland.

Le match de samedi s’annonce plus compétitif que la victoire 41-17 du Michigan l’an dernier à Ann Arbor au cours de laquelle les Wolverines ont accumulé plus de 400 verges au sol. Après samedi, les équipes ne se rencontreront plus, du moins pas en saison régulière, avant 2026.

Informations sur le jeu

OMS: Wolverines du Michigan n°3 (9-0, 6-0) contre Penn State n°9 (8-1, 5-1)

Quand: Samedi 11 novembre à 12 h 05 HE

Où: Stade Beaver (University Park, Pennsylvanie)

Mises à jour en direct : Visitez mlive.com/wolverines à 11h

Écart de points : Michigan -4,5

Comment regarder

TV connectée: RENARD

Options de diffusion en continu:

FuboTV propose un essai gratuit lorsque vous vous inscrivez pour obtenir vos émissions de télévision préférées, vos événements sportifs en direct et bien plus encore. Inscrivez-vous maintenant et bénéficiez de 20 $ de réduction sur les deux premiers mois d’abonnement.

Regardez les matchs de football universitaire de la NCAA en direct en ligne | Sling TV (moitié le premier mois)

Flux DirectTV propose des sports en direct, des informations et de la télévision à la demande

Dans le cas où vous l’avez manqué

À lire absolument avant le coup d’envoi :

Le Michigan envisage une ordonnance du tribunal pour mettre fin à la suspension de Jim Harbaugh par Big Ten

Face enfin à un ennemi redoutable à Penn State, comment le Michigan réagira-t-il ?

Le Michigan répond au Big Ten avant une décision cruciale pour Tony Petitti

Jim Harbaugh du Michigan a un message pour les critiques du jeu de course

‘C’est maintenant.’ Michigan QB JJ McCarthy prêche la concentration avant Penn State

Le Michigan prêt pour le football « smashmouth » contre son adversaire premier classé

Écoute d’avant-match :

Podcast Wolverine Confidentiel

Calendrier Big Ten (avec prédictions)

Michigan à Penn State, midi, FOX

Indiana à l’Illinois, midi, BTN

Maryland au Nebraska, midi, Peacock

Rutgers à l’Iowa, 15h30, BTN

Minnesota à Purdue, 15h30, NBC

Nord-ouest au Wisconsin, 15h30, FS1

État du Michigan à État de l’Ohio, 7h30, NBC