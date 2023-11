Diffusion en direct, chaîne de télévision, heure du coup d’envoi

Michigan State a soulagé le singe la semaine dernière en battant le Nebraska pour mettre fin à une séquence de six défaites consécutives. Mais s’il veut entamer une série de victoires, la tâche sera bien plus difficile. L’État du Michigan se rendra samedi pour affronter le numéro 3 de l’État de l’Ohio, potentiellement le plus grand outsider qu’il ait été depuis des décennies.

Les deux premiers matchs de Michigan State contre des adversaires du top 10 cette saison ne se sont pas si bien déroulés. Les Spartans ont perdu contre Washington et le Michigan par un score combiné de 90-7.

Il faudra espérer que la troisième fois soit un charme, mais il devra à nouveau faire face à une défense parmi les cinq premiers et à une attaque qui comprend peut-être le meilleur receveur du football universitaire, Marvin Harrison Jr.

La défense de Michigan State a connu une performance améliorée contre le Nebraska la semaine dernière. Son attaque était une fois de plus dirigée par Katin Houser, et l’équipe continue de se demander si le quart-arrière de première année Sam Leavitt continuera à jouer en relève ou s’il mettra fin à sa saison et prendra une chemise rouge.

· Qui : Michigan State (3-6, 1-5) contre Ohio State, numéro 3 (9-0, 6-0)

· Quand : 19h33

· Où : Stade de l’Ohio, Columbus, Ohio

· Mises à jour en direct : à partir de 18h30

· Dernière ligne : Ohio State -32

TV connectée: NBC (Noah Eagle, Todd Blackledge, Kathryn Tappen)

Options de diffusion :

Cinq lectures incontournables avant le coup d’envoi :

* Michigan State n’est pas à moins de 34 points d’une des 10 meilleures équipes auxquelles il a été confronté cette année. Il a perdu contre Ohio State par trois touchés ou plus lors de chacune de ses six dernières rencontres. Mais les Spartiates croient toujours qu’ils peuvent réaliser une surprise « monumentale ».

* L’État du Michigan ne pourrait avoir qu’un seul quart-arrière boursier en bonne santé à Columbus, Katin Houser. L’équipe n’a pas dit si Sam Leavitt continuerait à jouer cette saison ou s’il s’arrêterait et prendrait une chemise rouge, et au dernier contrôle, Noah Kim était encore trop blessé pour jouer.

* Keyshawn Blackstock est arrivé dans l’État du Michigan en tant que joueur de ligne intérieure JUCO n°1 dans le pays. Il part au milieu de sa première saison, et son entraîneur a expliqué pourquoi c’est le cas cette semaine.

* Le parieur de l’État du Michigan, Ryan Eckley, a l’une des tâches les plus ardues de tous les joueurs de la liste des Spartans : remplacer le All-American Bryce Baringer. C’est une tâche ardue, mais jusqu’à présent, tout va bien.

* Maintenir une meilleure course aux passes et défendre l’une des meilleures armes offensives du pays font partie des cinq choses à surveiller de Matt Wenzel cette semaine.

État du Michigan

* Passes : Noah Kim 91-160, 1 090 yards, 6 TD, 6 INT

* Rushing : Nate Carter 156 rush, 659 yards, 4 TD

* Réception : Montorie Foster Jr. 33 rec., 436 yards, 2 TD

* Tacles : Cal Haladay 65

* Sacs : Aaron Brûlé 4

*Interceptions : Jaden Mangham 4

état de l’Ohio

* Passe : Kyle McCord 167-257, 2 352 yards, 17 TD, 4 INT

* Rushing : TreVeyon Henderson 90 rush, 585 yards, 7 TD

* Réception : Marvin Harrison Jr. 52 attrapés, 914 yards, 10 TD

* Plaquages : Tommy Eichenberg 75

* Sacs : JT Tuimoloau 4

* Interceptions : Denzel Burke, Jeamaine Mathews Jr., Josh Procor, Lathan Ransom, Jordan Hancock, Steele Chambers 1

Indiana à l’Illinois, midi (BTN)

Maryland au Nebraska, midi (Paon)

Michigan à Penn State, midi (FOX)

Rutgers dans l’Iowa, 15h30 (BTN)

Minnesota à Purdue, 15h30 (NBC)

Nord-ouest au Wisconsin, 15h30 (FS1)

État du Michigan à Ohio State, 19h30 (NBC)