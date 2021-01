L’année 2021 devrait démarrer avec l’affrontement très attendu entre Conor McGregor et Dustin Poirier. L’UFC commence avec le retour de la superstar irlandaise dans l’Octogone après plus d’un an. McGregor et Poirier se sont affrontés en 2014 pour un combat de poids plume. Au premier tour lui-même, McGregor a battu l’Américain en moins de deux minutes. Les joueurs sont tous prêts à offrir aux fans un autre match passionnant à retenir.

Porier a remporté quatre de ses cinq derniers combats (perdant contre Khabib Nurmagomedov). McGregor, en revanche, a remporté trois de ses cinq derniers combats (perdant contre Khabib ainsi que Diaz). Dans l’UFC 257, le match revanche McGregor vs Poirier aura lieu à Fight Island, à Abu Dhabi.

Carte principale UFC 257

Conor McGregor -310 vs Dustin Poirier +250, poids légers

Dan Hooker -140 contre Michael Chandler +120, poids légers

Joanne Calderwood -120 vs Jessica Eye +100, poids mouche femmes

Amanda Ribas -330 vs Marina Rodriguez +260, poids paille femmes

Makhmud Muradov -140 contre Andrew Sanchez +120, poids moyens

Carte préliminaire UFC 257

Arman Tsarukyan contre Matt Frevola, poids légers

Brad Tavares -130 vs Antonio Carlos Junior +110, poids moyens

Sara McMann -130 vs Julianna Pena +110, poids coq femmes

Khalil Rountree -330 vs Marcin Prachnio +260, poids lourds légers

Movsar Evloev -575 contre Nik Lentz +425, poids plume

Zhalgas Zhumagulov -110 contre Amir Albazi -110, poids mouche

À quelle heure aura lieu le combat Conor McGregor vs Dustin Poirier dans l’UFC 257?

La carte principale du combat McGregor vs Poirier dans l’UFC 257 débutera à 8h30 IST le 24 janvier dimanche.

McGregor vs Poirier Détails de la diffusion en direct

La diffusion en direct du combat Conor McGregor contre Dustin Poirier dans l’UFC 257 sera disponible sur l’application Sony LIV. Aux États-Unis, le format Pay-Per-View sera disponible, exclusivement via ESPN +. La carte principale de l’UFC 257 Fight sera diffusée sur Sony Ten 2 / HD (anglais) et Sony Ten 3 / HD (hindi) en Inde. Les fans peuvent également regarder sur les plateformes de Sony Sports Network telles que Jio TV et Airtel TV.