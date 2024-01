Diffusion d’une vidéo montrant un officier blanc agenouillé sur un adolescent noir près d’une école de Las Vegas lors d’un incident qui a déclenché une comparaison avec George Floyd

LAS VEGAS — Les responsables de l’école de Las Vegas ont publié des rapports de police et des images de caméras corporelles sur décision du tribunal montrant un agent du campus agenouillé sur un étudiant noir l’année dernière – un incident qui a suscité des accusations de brutalité policière après qu’une vidéo de spectateur ait largement circulé sur les réseaux sociaux.

Dans son rapport d’incident, le lieutenant Jason Elfberg de la police du district scolaire du comté de Clark a déclaré que l’adolescent, dont le nom est expurgé, avait refusé de s’éloigner des policiers qui menottaient un autre élève alors qu’il enquêtait sur un rapport selon lequel une arme à feu avait été brandie la veille et qu’une menace avait été fait pour « tirer » sur une école de Las Vegas. Aucune arme n’a été trouvée.

Les actions d’Elfberg, qui est blanc, épinglant l’adolescent sous son genou à côté d’un véhicule de patrouille a suscité des protestations publiques, des comparaisons avec le meurtre de George Floyd par la police en 2020, des appels au limogeage d’Elfberg et un procès de l’Union américaine des libertés civiles du Nevada qui a forcé les responsables de l’école à divulguer des informations.

Une manifestation contre les violences policières le 17 février 2023 à Las Vegas. Fichier John Locher / AP

L’avocat d’Elfberg, Adam Levine, a déclaré à l’Associated Press avant la diffusion des vidéos de la caméra corporelle que son client, un vétéran de la police depuis 14 ans, avait été blanchi de tout acte répréhensible par le district et restait dans la police scolaire.

Un étudiant qui a déclaré que la police l’avait menotté lors de la rencontre pour avoir traversé la rue a déclaré à KVVU-TV à l’époque où l’incident lui rappelait le meurtre de Floyd, un homme noir, par un policier blanc de Minneapolis qui s’était agenouillé sur son cou pendant près de 10 minutes.

Jeudi soir, les responsables de l’école se sont conformés à l’ordre d’un juge de divulguer les images de la caméra du corps de la police de l’incident du 9 février 2023 près du campus du lycée de Durango. Les six clips vidéo distribués par le district, avec des visages et des parties de certaines autres scènes floues, totalisent plus de deux heures.

Le district scolaire de la région de Las Vegas a fait valoir que la plupart des enregistrements de la rencontre étaient confidentiels en raison de l’âge des personnes détenues et a rejeté les demandes des médias, y compris celle soumise par l’AP.

L’ACLU a qualifié vendredi la lutte du district pour ne pas divulguer les disques de « honteuse » et coûteuse pour l’organisation et les contribuables. Il qualifie les récits des policiers selon lesquels les adolescents ont été arrêtés au cours d’une enquête sur les armes à feu, « une tentative de déformer les événements et d’éviter de rendre des comptes pour avoir attaqué des écoliers ».

Le district scolaire a déclaré dans un communiqué que l’ACLU et ses clients avaient rejeté une offre visant à recevoir une vidéo expurgée en mars dernier. Il a déclaré que les administrateurs scolaires suivaient la loi du Nevada “pour protéger l’identité et la sécurité des mineurs ainsi que les droits des policiers… malgré les défis posés par les événements de ce jour-là près du lycée de Durango”.

“Ce combat est loin d’être terminé”, a déclaré vendredi le directeur exécutif de l’ACLU, Athar Haseebullah. Il a déclaré que l’organisation avait dépensé 50 000 $ en avocats pour obtenir les dossiers au nom des deux étudiants, dont les noms n’ont pas été rendus publics. Il s’agissait d’étudiants de première année de l’école, âgés de 14 ans, au moment de la confrontation.

La vidéo sur téléphone portable de la rencontre qui est devenue virale a commencé avec plusieurs policiers du district arrêtant deux étudiants. Alors qu’un autre étudiant passait, les enregistrant avec son téléphone portable, Elfberg lui a crié : « Tu veux la suite, mec ?

La vidéo de 55 secondes montrait l’étudiant reculant et abaissant son téléphone avant qu’Elfberg ne le fasse tomber au sol à côté d’un véhicule de patrouille. On pouvait entendre des étudiants en arrière-plan crier au policier : « Vous ne pouvez pas le laisser au sol comme ça !

Alors que l’élève était face contre terre près du trottoir, l’agent s’est agenouillé sur le dos, faisant signe aux autres jeunes du quartier et gardant son genou en place jusqu’à ce que la vidéo du téléphone portable se termine environ 30 secondes plus tard. À un moment donné, on a entendu l’étudiant demander à ses amis d’appeler sa mère.

Par ailleurs, la vidéo de la caméra corporelle de la police montrait l’adolescent menotté par un autre policier, assis sur le trottoir, les mains derrière le dos, et Elfberg reconnaissant plus tard que les deux avaient atterri durement sur le trottoir. Il a encouragé l’adolescent à subir un examen médical pour déceler ses blessures, mais l’adolescent a refusé.

Dans son rapport, Elfberg a écrit que l’incident s’est aggravé lorsqu’il a ordonné à l’étudiant de « commencer à marcher, après quoi il a dit non ».

Elfberg a déclaré dans son rapport qu’il avait attrapé l’adolescent et l’avait poussé contre une clôture, mais “il a tenté à nouveau de se retirer de mon emprise, alors je l’ai ensuite fait pivoter et je l’ai fait tomber au sol”.

Lors d’une conférence de presse, Haseebullah, l’avocat de l’ACLU Christopher Peterson et le président de la NAACP de Las Vegas, Quentin Savwoir, ont déclaré qu’il semblait qu’Elfberg était ennuyé que l’activité de la police soit enregistrée.

Haseebullah a qualifié Elfberg de « policier tapageur » qui a déclenché l’incident en « sautant hors de son véhicule pour s’approcher des étudiants qui le regardaient d’une manière qu’il n’aimait pas ». Il a demandé au procureur du comté de Clark, Steve Wolfson, d’enquêter et d’accuser les policiers d’actes répréhensibles.

“Ce que vous voyez, c’est un officier qui a commis une mauvaise conduite”, a déclaré Haseebullah.

Wolfson a répondu que la police menait des enquêtes et recueillait des preuves, et non son bureau, et qu’il avait poursuivi des agents des services de police de tout le comté pour divers crimes. Il a déclaré qu’il n’avait aucun dossier demandant des poursuites dans l’affaire du lycée de Durango.

« Je n’ai pas peur de porter plainte dans des circonstances appropriées, si et quand il y a suffisamment de preuves », a-t-il déclaré.

Peterson a souligné que les observateurs ont le droit constitutionnel de « filmer, critiquer et interroger les agents » et a noté que la vidéo montrait Elfberg menaçant d’utiliser du gaz poivré sur des passants qui « ont courageusement tenu bon sur un trottoir public face à des menaces de représailles ».

Plus tard, Elfberg a pu être entendu sur sa caméra corporelle disant à un étudiant : « Cela ne me dérange pas si vous enregistrez, mec. Ce qui me dérange, c’est que tout le monde nous attaque.

L’avocat d’Elfberg, Levine, a déclaré que la vidéo de la caméra corporelle “montre en fait que le lieutenant Elfberg a désamorcé ce qui aurait pu être une situation très volatile et dangereuse à la fois pour les officiers et les étudiants impliqués”.

“Cette affaire met en évidence les dangers de tirer une conclusion erronée basée sur des extraits de vidéo visionnés hors de leur contexte”, a déclaré Levine dans son communiqué. L’avocat représente également le syndicat de police du district scolaire.

Un service de police de 200 personnes couvre les écoles du comté de Clark, le cinquième plus grand district des États-Unis avec plus de 315 000 étudiants répartis sur plus de 350 campus. La police du district a le pouvoir de procéder à des arrestations et d’émettre des contraventions routières sur et hors du campus.