Diffusion du concours de hot-dogs d’ESPN, crash du flux alors que Joey Chestnut gagne

Joey Chestnut a établi dimanche un record du monde en mangeant 76 hot-dogs en 10 minutes.

Presque tous ceux qui regardaient à la maison en avaient une vision floue.

Le flux d’ESPN de la diffusion de Coney Island à Brooklyn, New York, a commencé à se couper autour de la marque des cinq minutes. Le réseau a semblé passer à la publicité à un moment donné et est revenu alors que Chestnut mangeait son chemin vers un disque qui était déjà le sien (75).

Mais des difficultés techniques ont interrompu la diffusion pendant les dernières secondes, et ce n’est qu’au retour d’ESPN d’une autre pause publicitaire que le record de Chestnut a été confirmé. À un moment donné, l’écran est devenu bleu.

Les problèmes ont affecté à la fois les téléspectateurs en streaming sur le Web et ceux qui regardent sur le câble traditionnel.

Selon une déclaration d’ESPN, « le problème était le résultat d’un problème avec le service de liaison montante fourni par un fournisseur sur le site ».

« Nos équipes ont travaillé avec le fournisseur pour le dépanner et le résoudre rapidement », a déclaré ESPN.

Le réseau a déclaré que la perturbation ne se produira pas lors des présentations de rappel du concours diffusé dimanche sur ESPN2 à 16 h HE et sur ESPNews à 18 h HE et lundi sur ESPNNews à 11 h et 17 h HE.

Suivez Chris Bumbaca sur Twitter @BOOMbaca.