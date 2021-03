Je ne veux pas en faire trop. Alibaba et Tencent restent extrêmement puissants, et il est difficile d’imaginer que cela change. ByteDance et Pinduoduo pourraient avoir du mal à rester populaires et à gagner de l’argent. Il est également difficile de savoir si la Chine a un aperçu de ce qui pourrait arriver aux puissances technologiques ailleurs dans le monde. La Chine est inhabituelle.

On parle de changer les systèmes de paiement en un « modèle centré sur l’utilisateur »Qui répartirait les paiements en fonction de ce que les gens écoutent. Si j’écoute uniquement Herbie Hancock sur Spotify, mes frais d’abonnement ne reviennent qu’à lui, une fois le service coupé. Les partisans disent que ce système serait plus juste, en particulier pour les artistes dans des genres de niche. Mais il y a eu études qui disent que ce n’est pas si simple. Et je me demande s’il est trop tard pour changer.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy