Diffusion de football en direct du Real Madrid contre Osasuna pour le match de La Liga : comment regarder la couverture du Real Madrid contre Osasuna à la télévision et en ligne

Le Real Madrid affrontera Osasuna lors de son prochain match de Liga. En tête du classement actuel, les Blancos chercheront à prolonger leur avance de trois points supplémentaires sur leurs principaux rivaux et champions en titre de la ligue, Barcelone. Les hommes de l’entraîneur Carlo Ancelotti ont affronté Gérone lors de leur précédent match de Liga. Joselu a marqué le premier but du Real à la 17e minute du match avant qu’Aurélien Tchouameni n’en ajoute un autre quelques minutes plus tard. En seconde période, Jude Bellingham a marqué le troisième but du Real Madrid pour remporter une victoire facile 3-0.

Le 7 octobre verra les deux équipes s’affronter au Santiago Bernabeu. Osasuna est actuellement 10e du championnat. Ils ont remporté trois des sept matchs qu’ils ont disputés jusqu’à présent. L’équipe cherche à retrouver une certaine forme alors qu’elle se dirigera vers son prochain match après une victoire contre Alaves. C’est José Arnaiz qui a donné l’avantage à Osasuna à la 36e minute de leur match. Ante Budmir a doublé l’avance de son équipe dans les dernières minutes du match pour offrir à Osasuna une confortable victoire 2-0. Il sera intéressant de savoir s’ils seront capables de réaliser un exploit similaire contre les Giants de la Liga.

Avant le match de Liga de samedi entre le Real Madrid et Osasuna ; voici tout ce que vous devez savoir :

À quelle date aura lieu le match de Liga entre le Real Madrid et Osasuna ?

Le match de Liga entre le Real Madrid et Osasuna se jouera samedi 7 octobre.

Où se jouera le match de Liga Real Madrid vs Osasuna ?

Le match de Liga entre le Real Madrid et Osasuna se jouera au Santiago Bernabeu.

À quelle heure débutera le match de Liga entre le Real Madrid et Osasuna ?

Le match de Liga entre le Real Madrid et Osasuna débutera à 19h45 IST le samedi 7 octobre.

Quelles chaînes de télévision diffuseront le match Real Madrid vs Osasuna La Liga ?

Le match Real Madrid contre Osasuna sera télévisé sur le réseau Sports18 en Inde.

Comment regarder le match Real Madrid vs Osasuna La Liga en direct et en streaming ?

Le match Real Madrid vs Osasuna sera diffusé en direct sur l’application et le site Web Voot et JioCinema.

Quels sont les XI probables du Real Madrid et d’Osasuna pour le match de Liga ?

Onze probable du Real Madrid : Kepa, Arrizabalaga, Dani Carvajal, Antonio Rudiger, David Alaba, Fran Garcia, Aurélien Tchouameni, Eduardo Camavinga, Luka Modric, Jude Bellingham ; Vinicius Jr, Rodrygo

Osasuna XI probable : Sergio Herrera, Ruben Pena, Alejandro Catena, David Garcia, Juan Cruz, Jon Moncayola, Iker Munoz, Aimar Oroz, Ruben Garcia, Raul Garcia, José Arnaiz