Diffusion de football en direct du Real Madrid contre Getafe pour le match de La Liga : comment regarder la couverture du Real Madrid contre Getafe à la télévision et en ligne

Le Real Madrid affrontera Getafe ce samedi pour son quatrième match de la saison en Liga. Les Blancos sont actuellement en pleine forme. Ils ont enregistré trois victoires lors des trois matchs de Liga qu’ils ont disputés. Ils sont également la seule équipe de la ligue avec un bilan de victoires parfait dans la mesure où ils occupent le sommet du classement. Ils seront impatients de poursuivre leur parcours victorieux alors qu’ils cherchent à détrôner Barcelone en tant que roi d’Espagne.

Santiago Bernabeu accueillera le choc de championnat le 2 septembre. Getafe a connu un très mauvais début de campagne puisqu’il a remporté un seul match lors des trois matchs qu’il a disputés. Ils auront hâte de choquer Madrid sur leur propre terrain en remportant une victoire inattendue.

Real Madrid ont été impeccables lors de leur match d’ouverture contre l’Athletic Bilbao en les battant 2-0. Le match a vu Jude Bellingham, débutant, marquer son premier but au club. Il n’a pas non plus ralenti lors du match suivant, marquant un doublé contre Almeria. Ses quelques buts ont aidé Madrid à remporter une victoire 3-1. Bellingham a sauvé trois autres points pour Madrid en marquant un superbe but à la 81e minute lors de son match contre le Celta Vigo samedi dernier.

Getafe a stoppé le champion d’Espagne en titre, Barcelone, à un match nul 0-0 lors de son premier match de Liga. Ils ont perdu leur prochain match 0-3 contre Gérone avant de remporter une confortable victoire 1-0 contre Alaves.

Avant le match de Liga de samedi entre le Real Madrid et Getafe ; voici tout ce que vous devez savoir :

À quelle date se jouera le match de Liga entre le Real Madrid et Getafe ?

Le match de Liga entre le Real Madrid et Getafe se jouera le samedi 2 septembre.

Où se jouera le match de Liga Real Madrid vs Getafe ?

Le match de Liga entre le Real Madrid et Getafe se jouera au Santiago Bernabeu.

À quelle heure débutera le match de Liga entre le Real Madrid et Getafe ?

Le match de Liga entre le Real Madrid et Getafe débutera à 19h45 IST le samedi 2 septembre.

Quelles chaînes de télévision diffuseront le match Real Madrid vs Getafe La Liga ?

Le match Real Madrid vs Getafe sera télévisé sur le réseau Sports18 en Inde.

Comment regarder le match Real Madrid vs Getafe La Liga en direct et en streaming ?

Le match Real Madrid vs Getafe sera diffusé en direct sur l’application et le site Web Voot et JioCinema.

Quels sont les XI probables du Real Madrid et de Getafe pour le match de Liga ?

Onze probable du Real Madrid : Kepa Arrizabalaga, Dani Carvajal, Antonio Rudiger, David Alaba, Fran Garcia, Aurélien Tchouameni, Federico Valverde, Eduardo Camavinga, Jude Bellingham, Rodrygo, Vinicius Junior

Getafe XI probable : David Soria, Damian Suarez, Domingos Duarte, Stefan Mitrovic, Gaston Alvarez, Juan Iglesias, Nemanja Maskimovic, Djene Dakonam, Jaime Mata, Juanmi Latasa, Borja Mayoral