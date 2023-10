Diffusion de football en direct du Punjab FC contre NorthEast United pour l’ISL 2023-24 : comment regarder la couverture du Punjab FC contre NorthEast United à la télévision et en ligne

Le Punjab FC, la dernière équipe à être promue en Super League indienne (ISL), n’a pas encore goûté à son premier succès dans l’élite. Le Pendjab a commencé sa campagne avec un match à l’extérieur contre les champions en titre Mohun Bagan Super Giant. Les hôtes ont dominé les débats et ont remporté une victoire 3-1. Pour le Pendjab. Luka Majcen a marqué le seul but. La défense du Pendjab avait l’air plus composée lors du match suivant contre le FC Goa. Cependant, leurs attaquants sont apparus silencieux pendant le match. Goa a finalement eu le dernier mot, Carlos Martinez sortant de l’impasse à la 17e minute.

Grâce aux défaites consécutives, le Punjab FC se retrouve désormais dans la moitié inférieure du classement de l’ISL. Ils sont ébranlés à la 11ème place, seulement devant le Chennaiyin FC. Le Pendjab aura désespérément besoin de trois points lorsqu’il accueillera NorthEast United lors de la prochaine mission. Le match devrait avoir lieu au stade Jawaharlal Nehru de New Delhi le 6 octobre. NorthEast United entrera dans le match après une victoire retentissante 3-0 contre le Chennaiyin FC. NorthEast a commencé la saison avec une défaite serrée 2-1 contre le Mumbai City FC. Avec trois points, NorthEast est actuellement sixième au classement des points.

Avant le match ISL 2023-24 de vendredi entre le Punjab FC et NorthEast United ; voici tout ce que vous devez savoir :

À quelle date se jouera le match ISL 2023-24 entre le Punjab FC et NorthEast United ?

Le match ISL 2023-24 entre le Punjab FC et NorthEast United aura lieu le vendredi 6 octobre.

Où se jouera le match ISL 2023-24 Punjab FC contre NorthEast United ?

Le match ISL 2023-24 entre le Punjab FC et NorthEast United se jouera au stade Jawaharlal Nehru à New Delhi.

À quelle heure débutera le match ISL 2023-24 entre le Punjab FC et NorthEast United ?

Le match ISL 2023-24 entre le Punjab FC et NorthEast United débutera vendredi à 20 h IST.

Quelles chaînes de télévision diffuseront le match Punjab FC vs NorthEast United ISL 2023-24 ?

Le match Punjab FC contre NorthEast United sera télévisé sur le réseau Viacom 18 en Inde. Outre l’anglais, la retransmission sera disponible dans plusieurs langues régionales sur différentes chaînes Sports 18.

Voici les détails de diffusion du match Punjab FC vs NorthEast United ISL 2023-24 :

Hindi : Sports18 Khel : Hindi

Anglais : Sports18 1 SD & HD, VH1 SD & HD

Malayalam : films Surya

Bengali : DD Bangla & Colors Bangla Cinema

Comment regarder la diffusion en direct du match Punjab FC contre NorthEast United ISL 2023-24 ?

Le match Punjab FC vs NorthEast United sera diffusé en direct sur l’application et le site Web JioCinema en Inde.

Punjab FC contre NorthEast United XI de départ possible :

Composition de départ prévue du Punjab FC : Kiran Limbu (GK), Khaiminthang Lhungdim, Melroy Assisi, Nikhil Prabhu, Mohammed Salah, Prasanth Karuthadathkuni, Ashis Pradhan, Juan Mera, Brandon Vanlalremdika, Luka Majcen, Madih Talal

Composition de départ prévue de NorthEast United : Mirshad Michu (GK), Dinesh Singh, Asheer Akhtar, Miguel Zobaco, Tondonba Singh, Mohammed Ali Bemammer, Phalguni Singh, Romain Philippoteaux, Parthib Gogoi, Nestor Albiach, Rochharzela