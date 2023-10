Diffusion de football en direct du Pays de Galles contre la Croatie pour le match de qualification de l’UEFA Euro 2024 : comment regarder la couverture du Pays de Galles contre la Croatie à la télévision et en ligne

Le Pays de Galles et la Croatie s’affronteront lors de leur prochain match de qualification pour le Championnat d’Europe 2024. Le Pays de Galles a réalisé une brillante performance lors de la campagne 2016 qui l’a vu se qualifier pour la demi-finale du tournoi. L’ancien footballeur gallois Gareth Bale a réalisé un tournoi incroyable en guidant son équipe contre le Portugal de Cristiano Ronaldo. Malgré un bon combat, le Pays de Galles n’a pas réussi à vaincre les Portugais qui ont remporté la finale contre la France. En 2023, l’équipe galloise n’a pas réussi à réaliser un bon parcours. Ils occupent actuellement la quatrième place du groupe D avec seulement deux victoires sur les cinq matches qu’ils ont disputés. Lors de leur dernier match de qualification, ils ont battu la Lettonie 2-0 grâce aux buts d’Aaron Ramsey et David Brooks. Ils ont également inscrit quatre buts devant Gibraltar lors de leur dernier match toutes compétitions confondues.

Coupe du monde ICC : Calendrier | Résultats | Tableau des points | La plupart des courses | La plupart des guichets

L’affrontement de football entre le Pays de Galles et la Croatie aura lieu au Cardiff City Stadium le 16 octobre. La Croatie occupe actuellement la deuxième place du groupe avec trois victoires, une défaite et un nul lors de ses cinq derniers éliminatoires. Ils ont récemment subi une baisse de forme qui les a vu concéder une défaite 1-0 contre la Turquie lors de leur dernier match. C’est Baris Alper Yilmaz qui a marqué le but vainqueur pour son équipe à la 30e minute du match.

Avant le match de qualification de l’UEFA Euro 2024 de lundi entre le Pays de Galles et la Croatie ; voici tout ce que vous devez savoir :

À quelle date se jouera le match de qualification de l’UEFA Euro 2024 entre le Pays de Galles et la Croatie ?

Le match de qualification de l’UEFA Euro 2024 entre le Pays de Galles et la Croatie se jouera lundi 16 octobre.

Où se jouera le match des éliminatoires de l’UEFA Euro 2024 Pays de Galles contre Croatie ?

Le match de qualification de l’UEFA Euro 2024 entre le Pays de Galles et la Croatie se jouera au Cardiff City Stadium.

À quelle heure débutera le match de qualification de l’UEFA Euro 2024 entre le Pays de Galles et la Croatie ?

Le match de qualification de l’UEFA Euro 2024 entre le Pays de Galles et la Croatie débutera à 00h15 IST le lundi 16 octobre.

Quelles chaînes de télévision diffuseront le match de qualification du Pays de Galles contre la Croatie pour l’UEFA Euro 2024 ?

Le match Pays de Galles contre Croatie sera télévisé sur Sony Sports Network en Inde.

Comment regarder en direct le match de qualification de l’UEFA Euro 2024 entre le Pays de Galles et la Croatie ?

Le match Pays de Galles contre Croatie sera diffusé en direct sur l’application et le site Web SonyLIV en Inde.

Quels sont les XI probables du Pays de Galles et de la Croatie pour le match de qualification de l’UEFA Euro 2024 ?

Pays de Galles XI probable : Danny Ward, Regan Poole, Joe Low, Ben Davies, Wes Burns, Jordan James, Charlie Savage, Neco Williams, Liam Cullen, Kieffer Moore, Nathan Broadhead

Croatie XI probable : Dominik Livakovic, Josip Stanisic, Josip Sutalo, Josko Gvardiol, Borna Barisic, Luka Modric, Marcelo Brozovic, Mateo Kovacic, Mario Pasalic, Petar Musa, Josip Brekalo