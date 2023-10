Diffusion de football en direct du Mexique contre le Ghana pour les matchs amicaux internationaux : comment regarder la couverture du Mexique contre le Ghana à la télévision et en ligne

Le milieu de terrain ghanéen d’Arsenal, Thomas Partey, devrait bénéficier d’un temps de jeu vital lorsqu’il entrera sur le terrain contre le Mexique lors d’un match amical international le dimanche 15 octobre. Après s’être remis d’une blessure, Partey a participé à la victoire d’Arsenal en Premier League contre Manchester City le 8 octobre. Partey était sorti du banc à la 75e minute du match contre les champions en titre de Premier League. Le match amical entre le Mexique et le Ghana devrait se jouer au stade Bank of America en Caroline du Nord. Le défenseur Abdul Fatawu Hamidu devrait également faire ses débuts en senior lors du match contre le Mexique ce week-end. Cependant, Hamidu n’aura peut-être pas la chance de trouver son nom dans le onze de départ. Le Ghana entrera dans le match après avoir remporté une victoire 3-1 contre le Libéria. Le Ghana visera à tirer pleinement parti de ces matchs avant la CAN de l’année prochaine. Le tirage au sort de la Coupe d’Afrique des Nations a eu lieu récemment. Le Ghana a été placé dans le groupe B avec l’Égypte, le Cap-Vert et le Mozambique.

Coupe du monde ICC : Calendrier | Résultats | Tableau des points | La plupart des courses | La plupart des guichets

Pendant ce temps, le Mexique a nommé deux joueurs non sélectionnés – Ramon Juarez et le gardien Julio Gonzalez – dans son équipe. Juarez et Gonzalez devraient faire leurs débuts internationaux seniors lors du match amical contre le Ghana.

Quand se jouera le match Mexique vs Ghana, match amical international ?

Le match amical international Mexique contre Ghana se jouera le dimanche 15 octobre.

Où se jouera le match Mexique vs Ghana, match amical international ?

Le match amical international Mexique contre Ghana se jouera au stade de Wembley à Londres.

À quelle heure débutera le match amical international Mexique contre Ghana ?

Le match amical international Mexique contre Ghana débutera à 6h00 IST.

Comment diffuser en direct le Mexique contre le Ghana, match amical international ?

Le match amical international entre le Mexique et le Ghana ne peut pas être diffusé en direct en Inde.

Comment regarder le Mexique contre le Ghana, match amical international à la télévision ?

Le match amical international Mexique contre Ghana ne sera pas retransmis en direct en Inde.

Quels sont les 11 probables Mexique contre Ghana pour le match amical international ?

Mexique: Ochoa, K. Alvarez, Sepulveda, Vasquez, Angulo, E. Alvarez, Pineda ; Alvarado, Rodriguez, Huerta, Jiménez

Ghana: Alt-Zigi, Seidu, Aidoo, Djiku, Rahman, Samed, Partey, Bukari, Kudus, J Ayew, Williams