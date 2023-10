Diffusion de football en direct du FC Porto contre Barcelone pour la Ligue des champions 2023-24 : comment regarder la couverture du FC Porto contre Barcelone à la télévision et en ligne

Barcelone a battu Anvers pour une victoire 5-0 et réaliser un début fulgurant pour l’UEFA Champions League. Ils partagent actuellement les mêmes points avec le FC Porto dans le groupe G. Mais les géants espagnols occupent la première place du classement grâce à leur différence de buts supérieure. Porto aura désespérément besoin de devenir le nouveau leader du groupe lorsqu’il accueillera Barcelone lors de la prochaine apparition en Ligue des champions. Le match aura lieu à l’Estadio do Dragao de Porto le 5 octobre. Lors de son premier match de groupe, Porto a affronté le Shakhtar Donetsk et a remporté une confortable victoire 3-1. Galeno, un ailier brésilien de 25 ans, a inscrit un doublé pour l’équipe portugaise dans cette affaire à sens unique.

L’Inde aux Jeux asiatiques : COUVERTURE COMPLÈTE | DÉCLARATION DES MÉDAILLES | RÉSULTATS | CALENDRIER

Après le match d’ouverture de la Ligue des champions, Barcelone a disputé trois matchs de Liga. L’équipe catalane a devancé le Celta Vigo dans une confrontation passionnante. Robert Lewandowski a marqué un doublé et Joao Cancelo a marqué le but vainqueur au cours des dix dernières minutes pour scénariser un retour 3-2. Barcelone a affronté Majorque lors du match suivant, qui s’est soldé par un match nul 2-2. Les hommes de Xavi ont cependant réussi à rebondir face à Séville. Malgré un parcours prometteur, Barcelone n’a pas encore conquis la première place du classement de la Liga. Ils sont talonnés par le Real Madrid en deuxième position avec 20 points en 8 matches.

Avant le match de la Ligue des Champions 2023-24 de jeudi entre le FC Porto et Barcelone ; voici tout ce que vous devez savoir :

À quelle date se jouera le match de Ligue des Champions 2023-24 entre le FC Porto et Barcelone ?

Le match de Ligue des Champions 2023-24 entre le FC Porto et Barcelone aura lieu jeudi 30 septembre.

Où se jouera le match de Ligue des Champions 2023-24 FC Porto vs Barcelone ?

Le match de Ligue des Champions 2023-24 entre le FC Porto et Barcelone se jouera à l’Estadio do Dragao de Porto.

À quelle heure débutera le match de Ligue des Champions 2023-24 entre le FC Porto et Barcelone ?

Le match de la Ligue des champions 2023-24 entre le FC Porto et Barcelone débutera jeudi à 00h30 IST.

Quelles chaînes de télévision diffuseront le match FC Porto vs Barcelone Ligue des Champions 2023-24 ?

Le match FC Porto vs Barcelone sera télédiffusé sur Sony Sports Network en Inde.

Comment regarder la diffusion en direct du match FC Porto vs Barcelone Ligue des Champions 2023-24 ?

Le match FC Porto vs Barcelone sera diffusé en direct sur l’application et le site Web SonyLIV en Inde.

FC Porto vs Barcelone Onze de départ possible :

Composition de départ prévue du FC Porto : Costa, Mario, Cardoso, Carmo, Wendell, Eustaquio, Varela ; Franco, Jaime, Galeno, Taremi

Composition de départ prévue pour Barcelone : Ter Stegen, Cancelo, Kounde, Christensen, Balde, Gavi, Romeu, Gundogan, Yamal, Lewandowski, Felix