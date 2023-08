Diffusion de football en direct du Celta Vigo contre le Real Madrid pour le match de la Liga : comment regarder la couverture du Celta Vigo contre le Real Madrid à la télévision et en ligne

Le Celta Vigo et le Real Madrid s’affronteront samedi lors d’un match de Liga. Les Blancos occupent actuellement la première place du championnat après avoir remporté leurs deux derniers matches. Le Celta Vigo, en revanche, n’a pas encore gagné un match en Liga. L’Estadio de Balaidos sera le lieu officiel du match. Le Real Madrid espère poursuivre sa brillante forme pour avoir un avantage dans la course au titre sur son principal rival Barcelone qui défend actuellement le titre de la Liga. Le Celta Vigo a concédé une défaite 2-0 contre Osasuna lors de son match d’ouverture de la Liga. Ruben Garcia Santos d’Osasuna a ouvert le score à la 24e minute avant que Moi Gomez ne double la mise en seconde période. Le Celta Vigo a ensuite joué un match nul 1-1 contre la Real Sociedad lors de son deuxième match.

Pendant ce temps, le Real Madrid a commencé son parcours en Liga en s’imposant 2-0 contre l’Athletic Bilbao. Ce sont Rodrygo et le débutant Jude Bellingham qui ont marqué pour les géants madrilènes. Lors de son prochain match, le Real Madrid a remporté une deuxième victoire consécutive en battant Almeria. Malgré un but encaissé dès le début, le Real Madrid a réussi à revenir. Bellingham a encore une fois excellé en marquant un doublé pour le Real Madrid. La superstar brésilienne Vinicius Junior a marqué un but pour le Real Madrid à la 73e minute.

Avant le match de Liga de samedi entre le Celta Vigo et le Real Madrid ; voici tout ce que vous devez savoir :

À quelle date se jouera le match de Liga entre le Celta Vigo et le Real Madrid ?

Le match de Liga entre le Celta Vigo et le Real Madrid se jouera samedi 26 août.

Où se jouera le match de Liga Celta Vigo vs Real Madrid ?

Le match de Liga entre le Celta Vigo et le Real Madrid se jouera à l’Estadio de Balaidos à Vigo en Espagne.

À quelle heure débutera le match de Liga entre le Celta Vigo et le Real Madrid ?

Le match de Liga entre le Celta Vigo et le Real Madrid débutera à 1h00 IST.

Quelles chaînes de télévision diffuseront le match Celta Vigo vs Real Madrid La Liga ?

Le match Celta Vigo vs Real Madrid sera retransmis en direct sur le réseau Sports18 en Inde.

Comment regarder le match Celta Vigo vs Real Madrid La Liga en direct et en streaming ?

Le match Celta Vigo vs Real Madrid sera diffusé en direct sur l’application et le site Web Voot et JioCinema.

Quels sont les XI probables du Celta Vigo et du Real Madrid pour le match de Liga ?

Celta Vigo XI probable : Ivan Villar, Oscar Mingueza, Carl Starfelt, Unai Nunez, Manu Sanchez, Luca de la Torre, Fran Beltran, Hugo Sotelo, Jonathan Bamba, Iago Aspas, Jorgen Strand Larsen

Onze probable du Real Madrid : Andriy Lunin, Dani Carvajal, Antonio Rudiger, David Alaba, Fran Garcia, Federico Valverde, Aurélien Tchouameni, Toni Kroos, Jude Bellingham, Rodrygo, Vinicius Junior